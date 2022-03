Am heu­ti­gen Mon­tag, 7. März, 18 Uhr fin­det die Bam­ber­ger Mahn­wa­che Asyl wie­der am Gabel­mann statt. Hun­dert­tau­sen­de Men­schen sind vor dem Krieg in der Ukrai­ne auf der Flucht. Ihre Situa­ti­on und die Unter­stüt­zung der hier Ankom­men­den wird The­ma der Mahn­wa­che sein. Die Bam­ber­ger Mahn­wa­che Asyl setzt sich für Soli­da­ri­tät mit allen schutz­be­dürf­ti­gen Men­schen aus Kriegs­ge­bie­ten ein. Die Poe­try Slame­rin Maron Fuchs wird Ein­drücke die­ser Tage als Slam vor­tra­gen. Die Ver­an­stal­ter wei­sen dar­auf hin FFP2 Mas­ken zu tra­gen und die Min­dest­ab­stän­de einzuhalten.