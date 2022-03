Zahl­rei­che Krank­heits­fäl­le haben die Stadt­wer­ke Bay­reuth in den ver­gan­ge­nen Wochen dazu gezwun­gen wochen­tags eini­ge Fahr­ten aus dem Fahr­plan des Stadt­bus­ver­kehrs zu strei­chen. Die Situa­ti­on hat sich inzwi­schen ent­spannt, wes­we­gen das Unter­neh­men ab dem 07. März 2022 wie­der das vol­le Fahr­plan­an­ge­bot fährt.

Ein hoher Kran­ken­stand, dar­un­ter auch meh­re­re Coro­na-Fäl­le, haben dazu geführt, dass die Stadt­wer­ke Bay­reuth Anfang Febru­ar wochen­tags das Fahr­plan­an­ge­bot des Stadt­bus­ver­kehrs – vor allem in den fahr­gast­schwa­chen Abend­stun­den – leicht redu­zie­ren muss­ten. „Wir haben rund vier Pro­zent unse­rer Fahr­ten gestri­chen, um ein lei­stungs­fä­hi­ges Ange­bot, vor allem im fahr­gast­star­ken Schü­ler­ver­kehr, auf­recht­erhal­ten zu kön­nen“, erzählt Stadt­wer­ke-Geschäfts­füh­rer Jür­gen Bay­er. Die­se Zei­ten sind ab Mon­tag, den 7. März 2022, vor­bei. „Ab dann keh­ren wir zum regu­lä­ren Fahr­plan zurück, weil sich unser Kran­ken­stand zum Glück posi­tiv ent­wickelt hat.“ Er sei erleich­tert, gibt er unum­wun­den zu, sei es doch gera­de ange­sichts der noch immer gras­sie­ren­den Pan­de­mie extrem wich­tig, mög­lichst vie­le Fahr­ten anbie­ten zu kön­nen. „Ein beson­de­res Dan­ke­schön geht an unse­re Fahr­gä­ste, die die Ein­schrän­kun­gen in den zurück­lie­gen­den Wochen mit­ge­tra­gen haben, und ich wün­sche mir, dass wir so bald nicht wie­der auf ein ähn­li­ches Mit­tel zurück­grei­fen müssen.“