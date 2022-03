Bay­erns Sozi­al­mi­ni­ste­rin Ulri­ke Scharf hat sich heu­te bei der Frei­en Wohl­fahrts­pfle­ge über den Start des neu­en Hil­fe­te­le­fons zu Fra­gen rund um den Krieg in der Ukrai­ne infor­miert: „Das Hil­fe­te­le­fon wird bereits rege in Anspruch genom­men. In den ersten drei Tagen haben die Beschäf­tig­ten bereits zahl­rei­chen Anru­fe­rin­nen und Anru­fern wei­ter­ge­hol­fen. Es freut mich sehr, dass die­se Maß­nah­me schon jetzt ein Erfolg ist. Wir hel­fen den Betrof­fe­nen unbürokratisch!“

„Das Hil­fe­te­le­fon bie­tet Unter­stüt­zung, wenn der Kon­takt zu nahe­ste­hen­den Men­schen aus der Ukrai­ne ver­lo­ren ging, Infor­ma­tio­nen zur aktu­el­len Situa­ti­on in der Ukrai­ne oder den Nach­bar­staa­ten benö­tigt wird oder hilfs­be­rei­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sich enga­gie­ren wol­len“, so die Sozi­al­mi­ni­ste­rin weiter.

Als Erst­an­lauf­stel­le nimmt das Hil­fe­te­le­fon die Anlie­gen sowie Sor­gen und Äng­ste der Anru­fer ent­ge­gen und ver­mit­telt schnell und unkom­pli­ziert an die zustän­di­gen Stel­len wei­ter. Fra­gen zum Aus­län­der­recht oder zur Mög­lich­keit einer Unter­kunft von Flücht­lin­gen wer­den eben­falls an die zustän­di­gen Stel­len der Aus­län­der­be­hör­de oder Unter­brin­gungs­ein­rich­tung ver­wie­sen. Auch gibt das Hil­fe­te­le­fon wich­ti­ge Erst­in­for­ma­tio­nen zu Spen­den­kon­ten oder mög­li­chen Anlauf­stel­len für Sachspenden.

Erreich­bar ist das Hil­fe­te­le­fon unter der Num­mer 089 54497199

(Mon­tag bis Frei­tag von 8 – 20 Uhr, Sams­tag und Sonn­tag von 10 – 14 Uhr)

oder per Email an Ukraine-​hotline@​freie-​wohlfahrtspflege-​bayern.​de.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Hil­fe­te­le­fon sowie zu wei­te­ren Hil­fen fin­den Sie hier: https://​www​.stmas​.bay​ern​.de/​b​a​y​e​r​n​-​h​i​l​f​t​.​php