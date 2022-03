Sel­ber Wöl­fe vs. ESV Kauf­beu­ren 3:2 (0:2; 1:0; 2:0)

Kei­nen guten Start hat­ten unse­re Wöl­fe in der Begeg­nung gegen den ESV Kauf­beu­ren. Die Gäste nutz­ten den Platz, den ihnen unse­re Wöl­fe über­lie­ßen zum 0:2 Pau­sen­stand nach dem ersten Drit­tel. Unse­re Wöl­fe waren von nun an kon­zen­trier­ter und prä­sen­ter und ver­kürz­ten ver­dient nach 40 Minu­ten auf 1:2. Im letz­ten Spiel­ab­schnitt schnür­ten unse­re Wöl­fe die Kauf­beu­rer förm­lich ein und dreh­ten das Spiel noch zum End­stand von 3:2.

Zuviel Platz für die Kaufbeurer

Es ent­wickel­te sich zunächst ein offe­ner Schlag­ab­tausch mit Tor­sze­nen auf bei­den Sei­ten. Zunächst ret­te­te Wei­de­kamp zwei­mal gegen Krauß, ehe Reuß und Miglio fast in Unter­zahl die Füh­rung für unse­re Far­ben erzielt hät­ten. In der 10. Minu­te dann bei­na­he ein Short­han­der für die Gäste aus dem All­gäu, doch Wei­de­kamp blieb gegen Blom­q­vist Sie­ger. Doch auch auf der ande­ren Sei­te brach­te Nau­mann die Schei­be aus aus­sichts­rei­cher Posi­ti­on nicht an Höneckl vor­bei. Kurz vor Drit­telen­de nutz­ten die Kauf­beu­rer jedoch den Platz, den ihnen unse­re Wöl­fe boten und stell­ten den Spiel­stand durch einen Dop­pel­schlag durch Blom­q­vist und Krauß auf 0:2.

Lea­vens mit dem Anschluss

Zu Beginn des mitt­le­ren Spiel­ab­schnitts ging es wei­ter hin und her. Gel­ke und Wal­ters auf unse­rer, Blom­q­vist und Thiel auf Sei­te der Gäste mit den näch­sten Ein­schuss­chan­cen. In der 27. Minu­ten nutz­ten unse­re Wöl­fe eine Über­zahl­si­tua­ti­on zum ver­dien­ten Anschluss­tref­fer: Van­tuch bedien­te Lea­vens muster­gül­tig zum 1:2. Im wei­te­ren Ver­lauf traf Blom­q­vist das Lat­ten­kreuz und Miglio konn­te allein vor dem Gäste­schluss­mann nur durch ein Foul gestoppt werden.

Wöl­fe dre­hen das Spiel

Unse­re Sel­ber Wöl­fe kamen im Schluss­drit­tel schnell in Über­zahl durch Slave­tin­sky zum Aus­gleich. Und unse­re Sel­ber Wöl­fe lie­ßen nicht locker, schnür­ten die All­gäu­er pha­sen­wei­se regel­recht in der Ver­tei­di­gungs­zo­ne ein und drück­ten vehe­ment auf die Füh­rung. Und die­se gelang unse­rem Rudel in Per­son von Thomp­son in der 58. Minu­te. Kauf­beu­ren warf nun noch ein­mal alles nach vor­ne, doch unse­re Abwehr vor Wei­de­kamp stand sicher und ließ kei­nen Tref­fer für die Gäste mehr zu.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik