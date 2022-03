Am Sams­tag, 5. März beginnt im Frän­ki­schen Frei­land­mu­se­um des Bezirks Mit­tel­fran­ken in Bad Winds­heim die neue Muse­ums­sai­son – geöff­net ist dann wie­der täg­lich von 9 bis 18 Uhr. „Wir haben ein bun­tes Pro­gramm vor­be­rei­tet, das an die gro­ßen Ver­an­stal­tun­gen der ver­gan­ge­nen Jah­re anknüpft und gleich­zei­tig die ver­än­der­ten Bedin­gun­gen der Pan­de­mie berück­sich­tigt“ bringt es Muse­ums­di­rek­tor Dr. Her­bert May auf den Punkt.

Ein beson­de­res Jahr wird es alle­mal, denn das Muse­um kann in die­ser Sai­son sein 40-jäh­ri­ges Jubi­lä­um fei­ern. Am Wochen­en­de des 23./24. Juli ist ein Fest­um­zug mit 40 Old­ti­mer-Schlep­pern geplant, dazu sol­len 40 Sta­tio­nen im Muse­ums­ge­län­de unge­wöhn­li­che Objek­te in einem abwechs­lungs­rei­chen Rund­gang vor­stel­len. Ein wei­te­rer Höhe­punkt steht am Sams­tag, 25. Juni 2022 bevor, denn an die­sem Tag wird das Bad­haus aus Wen­del­stein eröff­net. Zeit genug für eine Besich­ti­gung gibt es, denn das Muse­um ist an die­sem Tag im Rah­men der Muse­ums­nacht bis Mit­ter­nacht geöffnet.

Die Woche der Land­ma­schi­nen, das Pas­si­ons­spiel und das Oster­ei­er­su­chen, der Hand­wer­ker- und Tech­nik­tag, der Heil- und Gewürz­kräu­ter­markt, die Schaf­schur und der Tag der Muse­um­stie­re, das Kin­der­fest, die Köh­ler­wo­che, Poe­try-Slam und Oldie-Night sind wei­te­re Ver­an­stal­tungs­hö­he­punk­te der ersten Jah­res­hälf­te. May ist zuver­sicht­lich, dass die Ver­an­stal­tun­gen wie geplant statt­fin­den kön­nen, denn die Ange­bo­te fin­den unter frei­em Him­mel oder in weit geöff­ne­ten Scheu­nen statt.

Auf dem Pro­gramm ste­hen auch Son­der­aus­stel­lun­gen zu ganz unter­schied­li­chen The­men­be­rei­chen. Die Bader-Aus­stel­lung „Schwitz­ba­den, Schröp­fen und Kurie­ren“ ist noch bis zum 10. Juli 2022 zu sehen, die Aqua­rel­le des frän­ki­schen Malers Hans Zahn noch bis zum 15. Mai.

Die Aus­stel­lung „Das öde Haus“ zeigt vom 28. Mai bis 28. August 2022 kolo­rier­te Zeich­nun­gen von Ste­fa­nia Peter und wid­met sich der Ästhe­tik ver­las­se­ner Häu­ser, Hof­stel­len und Betriebs­ge­bäu­de. Mit etwas Glück ist das Muse­um Kir­che in Fran­ken nach der Gene­ral­sa­nie­rung zu Pfing­sten wie­der geöff­net, so dass die Aus­stel­lung „Feu­er­zun­gen“ gezeigt wer­den kann. Die Aus­stel­lung im Anschluss „Das Alter in der Kari­ka­tur“, die eben­falls bis zum 28. August zu sehen ist, ver­lockt zum Schmun­zeln – war­um soll­te man sich einem ern­sten The­ma nicht auch humor­voll nähern dür­fen? Bunt wird es ab 17. Sep­tem­ber 2022: „Poly­chro­me Far­be am histo­ri­schen Haus“ zeigt, wie far­big der histo­ri­sche All­tag war. Seit dem Mit­tel­al­ter wur­den Häu­ser innen und außen far­big gestal­tet, stets auf der Höhe der Zeit – vom far­bi­gen Fach­werk über bemal­te Putz­fas­sa­den, Scha­blo­nen­ma­le­rei, Wal­zen­de­kor bis zur Tape­te im 20. Jahrhundert.

Far­big und facet­ten­reich ist auch das Kurs­an­ge­bot – von der Imke­rei über den Umgang mit Sen­se, Hobel, Näh- und Strick­na­del, Schnitz­mes­ser oder dem Spinn­rad ist alles dabei. Eben­so kann man die Grund­la­gen des Ver­gol­dens oder der Korb­flech­te­rei, das Wol­le fär­ben, Hut­fil­zen, Krän­ze bin­den, Brot­backen, Töp­fern oder den Stoff­druck mit Modeln wie auch den Umgang mit Lehm oder Stuck­gips im Haus­bau erler­nen. Emp­feh­lens­wert ist ein Blick auf die neu gestal­te­te Web­site www​.frei​land​mu​se​um​.de unmit­tel­bar vor dem geplan­ten Muse­ums­be­such. Sie zeigt tages­ak­tu­ell, wel­che Besuchs­mo­da­li­tä­ten gera­de gel­ten – der­zeit ist es die 3G-Regel. Muse­ums­ein­tritt 7 €, ermä­ßigt 6 €, Fami­li­en 17 €, Teil­fa­mi­li­en 10 €.