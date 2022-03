Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Wie­der meh­re­re Fahr­ten unter Alko­hol­ein­fluss festgestellt

In der Nacht vom 05.03.2022 auf den 06.03.2022 konn­ten durch die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt bei meh­re­ren Ver­kehrs­kon­trol­len wie­der alko­ho­li­sier­te Fahr­zeug­füh­rer fest­ge­stellt wer­den. Bei meh­re­ren Fahr­zeug­füh­rern konn­te neben dem Alko­hol­kon­sum auch noch ein Betäu­bungs­mit­tel­kon­sum fest­ge­stellt werden.

Die kon­trol­lier­ten sie­ben jun­gen Män­ner wur­den im Lau­fe der Nacht an ver­schie­de­nen Ört­lich­kei­ten in der Innen­stadt auf E‑Scootern und Fahr­rä­dern kon­trol­liert. Der Höchst­wert bei einem Fah­rer lag bei 1,68 Promille.

Einer der kon­trol­lier­ten Per­so­nen befuhr die Hen­ke­stra­ße in Erlan­gen mit einem E‑Scooter. Die Beam­ten fuh­ren mit dem Strei­fen­wa­gen neben die­ser Per­son und spra­chen ihn an um ihn zu kon­trol­lie­ren. Die­ser fuhr jedoch unbe­ein­druckt wei­ter und erbrach sich dabei mehr­fach wäh­rend er wei­ter­fuhr. Nach eini­gen hun­dert Metern, konn­te die­ser dann ange­hal­ten und kon­trol­liert werden.

Die alko­ho­li­sier­ten Fahr­zeug­füh­rer müs­sen sich nun wegen Trun­ken­heits­fahr­ten nach dem Straf­ge­setz­buch bzw. dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz verantworten.

Alko­ho­li­sier­te Fuß­gän­ger auf dem Kos­ba­cher Damm

Kurz nach 22 Uhr wur­de die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt dar­über infor­miert, dass zwei Fuß­gän­ger auf dem 2‑spurigen Kos­ba­cher Damm auf der Fahr­bahn lau­fen sol­len. An der dor­ti­gen Stel­le gibt es kei­nen Fuß­weg, wes­halb die Gefahr bestand, dass die­se durch ande­re Ver­kehrs­teil­neh­mer geschä­digt wer­den könn­ten. Die bei­den Per­so­nen konn­ten vor Ort durch eine Strei­fe ange­trof­fen wer­den, wobei fest­ge­stellt wur­de, dass bei­de erheb­lich alko­ho­li­siert waren. Eine der Per­so­nen fiel sogar über die dor­ti­ge Leit­plan­ke und roll­te den dahin­ter lie­gen­den Hang hin­un­ter, dabei wur­de er leicht ver­letzt. Nach­dem einer Behand­lung durch den Ret­tungs­dienst vor Ort, wur­den bei­de Per­so­nen zur näch­sten S‑Bahn-Hal­te­stel­le ver­bracht. Die bei­den Per­so­nen gaben an, vom Kos­ba­cher Damm aus nach Nürn­berg zu ihrer Woh­nung lau­fen zu wol­len. Bei­de erwar­tet nun eine Rech­nung für den Polizeieinsatz.

Ver­letz­te Per­son flieht aus dem Krankenhaus

Gegen 3 Uhr am Sonn­tag­mor­gen, ver­letz­te sich ein alko­ho­li­sier­ter 39-jäh­ri­ger Erlan­ger, als er vor einer Knei­pe in der Innen­stadt mit einem Glas in der Hand stürz­te. Nach­dem er vom Ret­tungs­dienst in die Chir­ur­gie Erlan­gen ver­bracht wur­de, war er dort jedoch plötz­lich aggres­siv gegen­über dem Kli­nik­per­so­nal und flüch­te­te aus der Not­auf­nah­me. Eine Suche nach dem Ver­letz­ten ver­lief ergeb­nis­los, sei­ne Ver­let­zun­gen waren jedoch nur ober­fläch­lich. Wäh­rend der Flucht ver­lor der Betrun­ke­ne auch noch sei­nen Haus­tür­schlüs­sel und sein Smart­pho­ne. Die­se Gegen­stän­de wer­den nun bei der Poli­zei verwahrt.

Gul­li­deckel­dieb­stahl

Durch einen unbe­kann­ten Täter wur­de am Sonn­tag­mor­gen gegen 3 Uhr, ein Gul­li­deckel in der Haupt­stra­ße in Erlan­gen ent­wen­det. Lei­der über­sah dar­auf­hin ein 24-jäh­ri­ger Erlan­ger das in der Fahr­bahn ent­stan­de­ne Loch und trat dort hin­ein. Er ver­letz­te sich hier­bei leicht und muss­te im Kli­ni­kum behan­delt wer­den. Aktu­ell lie­gen noch kei­ne Hin­wei­se auf den Täter vor, die poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen hier­zu laufen.

Klein­brand in Häusling

Auf­grund eines tech­ni­schen Defek­tes, kam es am Sams­tag Nach­mit­tag zu einem Kabel­brand in Erlan­gen-Häus­ling. In der dor­ti­gen Kegel­bahn schmor­te das Kabel der Kegel-Auf­stell­an­la­ge. Der Brand konn­te durch den Gast­wirt selbst gelöscht wer­den, bevor die ver­stän­dig­te Feu­er­wehr ein­traf. Es ent­stand kein Scha­den am Gebäu­de und es wur­den kei­ne Per­so­nen verletzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Kame­ra an Gegen­sprech­an­la­ge mit Edding beschmiert

Herolds­berg – Im Zeit­raum vom 04.03 – 05.03.22 bis cir­ca 08:30 Uhr, wur­de die Kame­ra einer Gegen­sprech­an­la­ge am Grund­stücks­ein­gang zu einem Ein­fa­mi­li­en­haus in der Haupt­stra­ße, von einem bis­lang unbe­kann­ten Täter, mit einem Edding-Stift beschmiert. Die Kame­ra­lin­se wur­de dadurch beschä­digt und unbrauch­bar gemacht. Dem Eigen­tü­mer ent­stand hier­durch ein emp­find­li­cher Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich unter der Tel.: 09131/760–514 bei der PI Erlan­gen-Land zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

Grems­dorf – Fami­li­en­strei­tig­keit eskaliert

Am Sams­tag­nach­mit­tag kam es in Grems­dorf zu einer hand­fe­sten Strei­tig­keit zwi­schen Vater und Sohn. Wie der Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt von der Mut­ter des 44-jäh­ri­gen Soh­nes mit­ge­teilt wur­de, habe es Unstim­mig­kei­ten in der Fami­lie gege­ben. Ihr Sohn gehe nun auf sei­nen 70-jäh­ri­gen Vater los. Die ein­tref­fen­de Poli­zei­strei­fe konn­te die Situa­ti­on befrie­den. Die Ermitt­lun­gen erga­ben, dass der 44-jäh­ri­ge ver­such­te, sei­nen Vater mit einer Glas­fla­sche auf den Kopf zu schla­gen. Die­ser konn­te den Angriff abweh­ren und habe sei­ner­seits ver­sucht, sei­nen Sohn mit einem Besen­stiel zu trak­tie­ren. Bei­de blie­ben unverletzt.

Höchstadt – Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­de ein 22-jäh­ri­ger Mann, der mit sei­nem Pkw in Höchstadt unter­wegs war, von einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Die Beam­ten stell­ten bei dem jun­gen Mann dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest. Einen ihm ange­bo­te­nen Dro­gen­vor­test ver­wei­ger­te der Mann. Die Wei­ter­fahrt wur­de ihm unter­sagt. Er wur­de zur Blut­ent­nah­me in ein Kran­ken­haus gebracht. Das Unter­su­chungs­er­geb­nis wird zur Fall­klä­rung beitragen.