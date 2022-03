Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Coburg. Auto wur­de angegangen

In der Ger­ber­gas­se wur­de am Frei­tag, 04.03.2022 in der Zeit von 13:30 bis 14:30 Uhr ver­sucht, einen älte­ren oran­ge­nen VW-Bus (T4) auf­zu­bre­chen. Dazu wur­de die Fah­rer­tür mit einem scharf­kan­ti­gen Werk­zeug ange­gan­gen. Die Tür konn­te durch den unbe­kann­ten Täter jedoch nicht geöff­net wer­den. Grund für den Auf­bruchs­ver­such dürf­ten meh­re­re im Fahr­zeug von außen sicht­bar lie­gen­den Werk­zeug­kof­fer gewe­sen sein.

Wer kann Hin­wei­se auf den unbe­kann­ten Täter geben? Bit­te mel­den Sie sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter 09561/645–0

Coburg. Unfall­flucht

In der Zeit vom Frei­tag, 04.03.2022, 15:30 Uhr bis Sams­tag, 05.03.2022, 08:45 Uhr wur­de ein blau­er Sko­da Octa­via , der in einer Park­bucht im Obe­ren Bür­g­laß 9 abge­stellt war, ver­mut­lich durch einen hin­ter ihm par­ken­den sil­ber­nen Mer­ce­des im Heck­be­reich beschä­digt. Wer konn­te hier Beob­ach­tun­gen machen? Bit­te mel­den Sie sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter 09561/645–0

Coburg. Ran­da­le im Supermarkt

In einem Ver­brau­cher­markt in der Cal­len­ber­ger Stra­ße erschien am 05.03.2022 zum wie­der­hol­ten Male eine männ­li­che Per­son, die in dem Super­markt auf­grund eines vor­aus­ge­gan­ge­nen Laden­dieb­stahls ein Haus­ver­bot hat­te. Als der Mann durch die Markt­lei­te­rin dar­auf­hin ange­spro­chen wur­de, begann er zu ran­da­lie­ren, warf mit Lebens­mit­teln um sich und ver­letz­te zwei Per­so­nen durch Schlä­ge und Trit­te. Auch beim Ein­tre­ten der Strei­fen­be­sat­zung war der Mann sehr aggres­siv. Auf­grund sei­nes Ver­hal­tens wur­de dem Mann ein Platz­ver­weis erteilt. Nach Abrücken der Strei­fe muss­te die­se jedoch fünf Minu­ten spä­ter erneut zum Super­markt fah­ren, da sich der offen­sicht­lich unein­sich­ti­ge Mann erneut dort auf­hielt. Auf­grund des erneu­ten Erschei­nens im Super­markt wur­de der Mann durch die Strei­fe in Gewahr­sam genommen

Wei­trams­dorf. Unfallflucht

In der Zeit vom Frei­tag, 04.03.2022, 12:30 Uhr bis Sams­tag, 05.03.2022, 10:35 Uhr wur­de in in Wei­trams­dorf-Tam­bach in der Stra­ße Zum Frosch­grund gegen­über der Haus­num­mer 2 ein ord­nungs­ge­mäß gepark­ter wei­ßer VW-Trans­por­ter durch einen Unbe­kann­ten Fahr­zeug­len­ker beschä­digt. Wer konn­te den Ver­kehrs­un­fall beob­ach­ten? Bit­te mel­den Sie sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter 09561/645–0

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

SACH­BE­SCHÄ­DI­GUNG IM PARKHAUS

Kro­nach – Am Sams­tag wur­de in der Damen­toi­let­te des Park­hau­ses die Sani­tär­aus­stat­tung, von bis­lang unbe­kann­ten Tätern, beschä­digt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei in Kro­nach – Tel.: 503–0.

MIT PRO­MIL­LE AM STEUER

Küps – Bei der Kon­trol­le eines 84-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rers, konn­te eine erheb­li­che Alko­ho­li­sie­rung des Man­nes fest­ge­stellt wer­den. Er wird sich des­halb straf­recht­lich wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ver­ant­wor­ten müssen.

ZEU­GEN GESUCHT

Kro­nach – Ver­mut­lich in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­den bei einem, in der Pfähl­an­ger­stra­ße 16 abge­stell­ten, grü­nen Mitsu­bi­shi, bei­de Außen­spie­gel abge­tre­ten. Zeu­gen mel­den sich bit­te bei der PI Kro­nach – Tel.: 503–0

MUT­WIL­LI­GE SACH­BE­SCHÄ­DI­GUNG AM SPORTGELÄNDE

Stock­heim – Am Frei­tag, in der Zeit von 16:30 – 17:10 Uhr, hiel­ten sich drei unbe­kann­te männ­li­che Jugend­li­che, am Gelän­de des 1.FC Burg­grub auf. Hier­bei kam es zu meh­re­ren diver­sen Sach­be­schä­di­gun­gen. Die drei ver­meint­li­chen Täter waren ca. 13 ‑17 Jah­re alt. Einer von ihnen trug eine auf­fäl­lig wei­ße Müt­ze. Anson­sten waren alle schwarz geklei­det. Hin­wei­se zu den Tätern, an die Poli­zei in Kro­nach, Tel. 503 – 0

PKW BESCHÄ­DIGT

Kro­nach – Bei einem, am Mari­en­platz gepark­ten PKW, Fiat 500, wur­de in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag der rech­te Außen­spie­gel abge­ris­sen. Täter­hin­wei­se, bit­te an die Poli­zei in Kro­nach, Tel.: 503 – 0

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Fahr­an­fän­ger mit 0,78 Promille

KULM­BACH. 20-Jäh­ri­ger Main­leu­ser mit Alko­hol am Steu­er. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­de gg. 03:00 Uhr ein Pkw in der Wicken­reu­ther Allee kon­trol­liert. Bereits beim Aus­stei­gen schlug der Strei­fe eine nicht uner­heb­li­che Fah­ne ent­ge­gen. Der Atem­al­ko­hol­test bestä­tig­te den Ver­dacht mit einem Wert von 0,78 Pro­mil­le. Den Fah­rer erwar­tet nun ein Buß­geld in Höhe von 500 €, ein 1‑mo­na­ti­ges-Fahr­ver­bot

Schwe­rer Unfall auf der B85

Am Sams­tag­nach­mit­tag ist es auf der B85, Höhe der Abzwei­gung nach Lehen­thal, zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall gekom­men. Hier­bei ist ein in Fahrt­rich­tung Kro­nach fah­ren­der 77-jäh­ri­ger allein­be­tei­ligt mit sei­nem Pkw nach rechts von der Fahr­bahn abge­kom­men und anschlie­ßend in einem Fluss­bett auf der lin­ken Fahr­zeug­sei­te zum Erlie­gen gekom­men. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me war der Fahr­zeug­füh­rer zwar ansprech­bar, muss­te aber von Kräf­ten der Feu­er­wehr aus sei­nem Fahr­zeug gebor­gen wer­den. Durch den Unfall erlitt der Unfall­ver­ur­sa­cher schwe­re Ver­let­zun­gen in Form von Kno­chen­brü­chen. Nach jet­zi­gem Erkennt­nis­stand besteht aber kei­ne Lebens­ge­fahr. Wei­ter­hin wird nach aktu­el­lem Ermitt­lungs­stand von einem gesund­heit­li­chen Pro­blem als Unfall­ur­sa­che aus­ge­gan­gen. Neben der frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Kulm­bach, war wei­ter­hin die frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Höferän­ger im Einsatz.