In die­sem Jahr orga­ni­siert der Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V. eine jurier­te Aus­stel­lung unter dem The­ma „Ver­bin­den – Ver­bun­den“. Der erste Teil der Aus­stel­lung wird vom 21. August bis 28. Okto­ber 2022 im Tur­bi­nen­haus der Alten Spin­ne­rei Kulm­bach statt­fin­den. Der zwei­te Teil vom 23. Sep­tem­ber bis 28. Okto­ber 2022 im Land­rats­amt Kulm­bach. Die Aus­schrei­bung rich­tet sich an pro­fes­sio­nell arbei­ten­de, vor­wie­gend in Ober­fran­ken wir­ken­de Künstler:innen. Das The­ma der Aus­stel­lung ver­weist auf die inte­gra­ti­ve Kraft künst­le­ri­schen Wir­kens in einer Zeit gesell­schaft­li­cher Brü­che. Es ist wich­ti­ger denn je, Ver­bin­dun­gen zu schaf­fen und Brücken zu bau­en, deren Pfei­ler die Wer­te einer demo­kra­ti­schen Gesell­schaft ver­deut­li­chen. Dar­über hin­aus setzt der Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V. mit die­ser Aus­stel­lung einen Auf­takt­im­puls für die Ein­rich­tung einer Arto­thek in Kulm­bach. Inter­es­sier­te Künstler:innen kön­nen Arbei­ten am 29. & 30. Juli 2022 ein­rei­chen. Eien Jury ent­schei­det über die Auf­nah­me in die Ausstellung.

Mehr Infor­ma­tio­nen und die Ein­rei­chungs­un­ter­la­gen gibt es unter www​.kunst​ver​ein​-kulm​bach​.de.