POT­TEN­STEIN / BET­ZEN­STEIN, LKR. BAY­REUTH. Einen in Pot­ten­stein ent­wen­de­ten Rad­la­der ent­deck­te ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge am Sams­tag­nach­mit­tag nahe Wei­den­sees. Unbe­kann­te hat­ten das Fahr­zeug dort abge­stellt. Die Kri­po Bay­reuth bit­tet um Zeugenhinweise.

Die unbe­kann­ten Fahr­zeug­die­be hat­ten den auf­fäl­lig gelb-schwarz lackier­ten Rad­la­der der Mar­ke Cater­pil­lar am Don­ners­tag­abend, gegen 19 Uhr, von einem abge­sperr­ten Park­platz im Gewer­be­ge­biet „Am Lan­gen Berg“ in Pot­ten­stein ent­wen­det. Am spä­ten Sams­tag­nach­mit­tag stell­te der Zeu­ge den ver­las­se­nen und gut ver­steck­ten Rad­la­der zwi­schen Bronn und Wei­den­sees fest. Die Täter hat­ten die Bau­ma­schi­ne dort an einem still­ge­leg­ten Stein­bruch neben der Bun­des­stra­ße B2 abge­stellt. Der Rad­la­der hat einen Zeit­wert von geschätz­ten 25.000 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Mithilfe:

Wem ist der gelb-schwarz lackier­te Rad­la­der der Mar­ke Cater­pil­lar seit Don­ners­tag­abend zwi­schen Pot­ten­stein und Wei­den­sees aufgefallen?

Wer hat am Don­ners­tag­abend, gegen 19 Uhr, Wahr­neh­mun­gen im Gewer­be­ge­biet „Am Lan­gen Berg“ in Pot­ten­stein gemacht, die im Zusam­men­hang mit dem Dieb­stahl der Bau­ma­schi­ne ste­hen könnten?

Hin­wei­se nimmt die Kri­po Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 entgege