Unter dem Mot­to „Mit Herz und Ver­stand – Soli­da­ri­tät heißt Hel­fen“ laden Astrid Mar­schall, Mar­ti­na Alwon, Axel Goso­ge und Man­fred Bach­may­er aus Ecken­tal für Mon­tag, den 7. März 2022 um 19.00 Uhr zu einer über­par­tei­li­chen Mahn­wa­che mit Andacht in den Kirch­hof der Sankt Bar­tho­lo­mä­us-Kir­che in Eschen­au ein. „Unser Ziel ist es, allen Opfern des Krie­ges in der Ukrai­ne zu geden­ken“. Zugleich rufen die Initia­to­ren dazu auf, Flücht­lin­ge in der Ober­land­ge­mein­de mit offe­nen Armen zu emp­fan­gen. Für Spen­den emp­feh­len die Initia­to­ren u.a. das Kon­to der Flücht­lings­in­itia­ti­ve Ecken­tal FLEck e.V., mit der IBAN DE08 7635 0000 0060 0667 16 bei der Stadt- und Kreis­spar­kas­se Erlangen.