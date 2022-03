Die Ver­ant­wort­li­che der Koor­di­nie­rungs­stel­le der Fami­li­en­stütz­punk­te im Land­kreis Coburg, Miri­am Wohl­ma­cher, hat zusam­men mit dem Fami­li­en­stütz­punkt im Fami­li­en­zen­trum Neu­stadt bei Coburg und im Mehr­ge­nera­tio­nen­haus AWO Treff Bad Rodach einen Online-Kurs zum The­ma Baby­si­gna­le orga­ni­siert. Inter­es­sier­te Eltern und Groß­el­tern aus dem Land­kreis Coburg sind herz­lich willkommen.

Refe­ren­tin Nina Hof­mann ver­mit­telt ein­fa­che Zei­chen der Gebär­den­spra­che für Kin­der im Alter bis zu 36 Mona­ten. Kin­der kön­nen sich mit Gesten und Gebär­den kon­kret mit­tei­len. Wün­sche, Gefüh­le und Bedürf­nis­se kön­nen unab­hän­gig von der sprach­li­chen Ent­wick­lung gezeigt und leich­ter ver­stan­den werden.

Der Kurs fin­det Online via Jit­si- Meet statt

Mon­tag, 14.03.2022, von 19:00 – 20:00 Uhr

Mon­tag, 21.03.2022, von 19:00 – 20:00 Uhr

Mon­tag, 28.03.2022, von 19:00 – 20:00 Uhr

Mon­tag, 04.04.2022, von 19:00 – 20:00 Uhr

Alle Eltern und Groß­el­tern mit Kin­dern und Enkel­kin­dern im Alter von 6- 36 Mona­ten des Land­krei­ses Coburg sind ein­ge­la­den am Kurs teil­zu­neh­men. Die Teil­nah­me ist kosten­los. Anmel­dung per Mail an: familie@​landkreis-​coburg.​de Die Plät­ze sind begrenzt. Für wei­te­re Aus­künf­te steht Miri­am Wohl­ma­cher unter Tele­fon 09561/514‑2206 gern zur Verfügung.