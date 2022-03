Poli­zei­in­pek­ti­on Coburg

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Hof

Betrun­ke­ner Pkw-Fahrer

HOF. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen fuhr ein 50-Jäh­ri­ger von der Hofer Innen­stadt mit knapp 1,8 Pro­mil­le mit dem Pkw nach Hau­se. Kurz bevor er an sei­nem Ziel ange­kom­men war, stopp­te ihn eine Poli­zei­strei­fe, wel­che bei der Ver­kehrs­kon­trol­le Alko­hol­ge­ruch aus dem Fahr­zeug des Man­nes fest­stel­len konn­te. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab dann den statt­haf­ten Wert. Es folg­te eine Blut­ent­nah­me und die Sicher­stel­lung des Füh­rer­scheins des Man­nes. Den Mann erwar­tet eine Anzeige.

Ver­kehrs­un­fall mit Personenschaden

HOF. Am Don­ners­tag­abend, gegen 19:00 Uhr, ereig­ne­te sich auf dem Kauf­land­park­platz in der Hans-Böck­ler-Stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall. Ein 41-jäh­ri­ger Slo­we­ne tou­chier­te mit sei­nem Pkw, BMW Mini, beim Rück­wärts­aus­par­ken zwei Fuß­gän­ger, wel­che auf­grund des Zusam­men­sto­ßes zu Fall kamen. Bei­de Fuß­gän­ger wur­den leicht ver­letzt. Der genaue Unfall­her­gang ist der­zeit noch unklar. Die Poli­zei Hof bit­tet des­halb dar­um, dass sich Zeu­gen unter 09284/704–0 melden.

Ver­kehrs­un­fall beim Abbiegen

HOF. Am Frei­tag­abend, gegen 20:00 Uhr, ereig­ne­te sich an der Kreu­zung Poststraße/​Kreuzsteinstraße ein Ver­kehrs­un­fall. Ein 25-jäh­ri­ger Hofer woll­te mit sei­nem VW von der Post­stra­ße nach links in die Kreuz­stein­stra­ße abbie­gen. Dabei über­sah er einen ent­ge­gen­kom­men­den, bevor­rech­tig­ten Seat-Fah­rer und es kam zum Unfall. Es wur­de zwar nie­mand ver­letzt, aber es ent­stand Blech­scha­den in Höhe von ca. 8000,- Euro.

Auto­fah­rer flüch­tet nach Verkehrsunfall

HOF. Am Frei­tag­nach­mit­tag, gegen 17:10 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Pkw-Fah­rer beim Aus­par­ken auf dem Aldi-Park­platz in der Chri­stoph-Klauß-Stra­ße den Opel Astra eines 46-Jäh­ri­gen. Nach dem Zusam­men­stoß flüch­te­te der Ver­ur­sa­cher, ohne den Unfall der Poli­zei zu mel­den. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 250,- Euro.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Hof bit­tet unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 um Hin­wei­se auf den unbe­kann­ten Verursacher.

Fahr­ten unter Drogeneinfluss

HOF. Am Frei­tag zwi­schen 13 und 14 Uhr gelang es der Hofer Poli­zei gleich zwei Pkw-Fah­rer unter Dro­gen­ein­fluss aus dem Ver­kehr zu zie­hen. Einer der Bei­den wur­de in der Dr.-Vießmann-Straße, ein ande­rer in der Ernst-Reu­ter-Stra­ße, einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. In bei­den Fäl­len stell­te die Poli­zei Hin­wei­se auf einen Dro­gen­ein­fluss der Fah­rer fest. Es folg­ten jeweils Blut­ent­nah­men im Kran­ken­haus. Bei­de Fah­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge mit Fahrverbot.

Auto­fah­rer stirbt bei Verkehrsunfall

KON­RADS­REUTH, LKR. HOF. Töd­li­che Ver­let­zun­gen erlitt am frü­hen Sams­tag­nach­mit­tag ein Auto­fah­rer bei einem Ver­kehrs­un­fall auf der Staats­stra­ße St2461 zwi­schen Kon­rads­reuth und Weißlenreuth.

Der 56-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Hof war kurz vor 13 Uhr mit sei­nem VW Golf auf der Staats­stra­ße in Rich­tung Kon­rads­reuth unter­wegs. Aus bis­lang nicht geklär­ter Ursa­che geriet der Volks­wa­gen nach rechts von der Fahr­bahn ab und prall­te gegen einen am Stra­ßen­rand ste­hen­den Baum. Wenig spä­ter ein­tref­fen­de Erst­hel­fer und ein alar­mier­tes Not­arzt­team konn­ten dem 56-Jäh­ri­gen nicht mehr hel­fen. Er erlag noch an der Unfall­stel­le sei­nen schwer­sten Ver­let­zun­gen. Der Fah­rer war im Auto ein­ge­klemmt und muss­te von der Feu­er­wehr aus dem kom­plett demo­lier­ten Fahr­zeug gebor­gen wer­den. Bei dem Ver­kehrs­un­fall ent­stand ein Gesamt­scha­den von geschätz­ten 10.000 Euro.

Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Hof unter­stützt ein Sach­ver­stän­di­ger die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Hof bei der Klä­rung der Unfall­ur­sa­che. Für die Dau­er der Ver­kehrs­un­fall­auf­nah­me war die Stra­ße bis etwa 15.45 Uhr gesperrt.

Schwer­punkt­kon­trol­len zei­gen erste Erfolge

MÜNCH­BERG, LKR. HOF. Den rich­ti­gen Rie­cher hat­ten Münch­ber­ger Poli­zei­kräf­te bei Schwer­punkt­kon­trol­len im Rah­men des Ver­kehrs­si­cher­heits­pro­gramm 2030. Ein 31-Jäh­ri­ger muss sich nun unter ande­rem wegen Ver­stö­ßen gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz verantworten.

Der spä­te­re Tat­ver­däch­ti­ge fuhr mit sei­nem VW gera­de durch das Gewer­be­ge­biet Nord an der A9 bei Münch­berg, als die Ord­nungs­hü­ter ihn am Don­ners­tag­mit­tag einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Bereits beim Öff­nen der Fahr­zeug­tür schlug ihnen der typi­sche Geruch von Can­na­bis ent­ge­gen. Schnell wur­den die Beam­ten fün­dig: Der Pole hat­te mehr als hun­dert Gramm Can­na­bis und fast eben­so viel Amphet­amin bei sich. Auch die Pupil­len des Fahr­zeug­füh­rers spra­chen Bände.

Die Poli­zi­sten stell­ten das Rausch­gift sicher. Nach einer Blut­ent­nah­me wegen des Ver­dachts des Fah­rens unter Betäu­bungs­mit­tel­ein­fluss, konn­te der im Aus­land wohn­haf­te Mann sei­nes Weges zie­hen. Aller­dings ohne sei­nen Pkw, da ihm die Beam­ten die Wei­ter­fahrt untersagten.

Der 31-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen Straf­ta­ten nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz ver­ant­wor­ten. Ob er zudem fahr­un­taug­lich war, wird das Ergeb­nis der Blut­ent­nah­me zeigen.

Im Jahr 2021 ereig­ne­ten sich mehr als 400 Ver­kehrs­un­fäl­le unter Alko­hol- bezie­hungs­wei­se Dro­gen­ein­fluss. Jeder zwei­te Unfall zog Ver­let­zun­gen nach sich, zwei ende­ten töd­lich. Um die Ver­kehrs­to­ten und Ver­letz­ten so stark wie mög­lich zu redu­zie­ren, führt die ober­frän­ki­sche Poli­zei des­halb ver­stärkt Schwer­punkt­kon­trol­len im Zusam­men­hang mit Alko­hol und Dro­gen durch. Die Ergeb­nis­se, wie im Fall des pol­ni­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen, spre­chen für sich.

Poli­zei­in­pek­ti­on Kronach

Krä­hen­fü­ße unter Auto­rei­fen platziert

Stock­heim OT Haig – Eine böse Über­ra­schung erleb­te ein Mann aus dem Land­kreis Kro­nach. Der 55-Jäh­ri­ge hat­te sei­nen blau­en BMW am 04.03.2022, gegen 13:30 Uhr, auf einer geschot­ter­ten Flä­che auf „Auf der Höh“ in Haig abge­stellt. Gegen 15:00 Uhr kehr­te er zu sei­nem Pkw zurück, fuhr los, kam jedoch nicht weit. Ein Unbe­kann­ter hat­te in der Zwi­schen­zweit zwei Krä­hen­fü­ße unter den bei­den Vor­der­rei­fen des Pkws platz­iert, so dass die Vor­der­rei­fen bei der Anfahrt beschä­digt wur­den. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich nach ersten Schät­zun­gen auf ca. 800,- Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem Vor­fall geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter tel. 09261/5030 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach zu melden.

Auto ange­fah­ren und geflüchtet

Kro­nach (Stadt­ge­biet) – Am Frei­tag, den 04.03.20222, gegen 15:00 Uhr stell­te ein 49-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis sei­nen schwar­zen Audi A4 in der Kro­nacher Indu­strie­stra­ße beim dor­ti­gen Aldi ab und ging zum Ein­kau­fen. Als der Fahr­zeug­be­sit­zer eini­ge Minu­ten spä­ter zu sei­nem Pkw zurück­kehr­te, stell­te er einen Scha­den am rech­ten Kot­flü­gel fest. Ein Unbe­kann­ter war in der Zwi­schen­zeit offen­bar gegen den Pkw gesto­ßen und ent­fern­te sich anschlie­ßend von der Unfallört­lich­keit, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Die Scha­dens­hö­he beträgt ca. 250,- Euro. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich unter tel. 09261/5030 bei der Poli­zei in Kro­nach zu melden.

Schei­be eingeschlagen

Schnecken­lo­he – Unbe­kann­te war­fen ver­mut­lich in der Nacht vom Don­ners­tag (03.03.2022) auf den Frei­tag (04.03.2022) eine Schei­be des Schnecken­lo­her Sport­heims ein. Am Don­ners­tag­abend befan­den sich noch bis ca. 21:00 Uhr Spie­ler der Fuß­ball­mann­schaft vor Ort. Am Fol­ge­tag bemerk­te dann ein Ver­eins­mit­glied den Scha­den, wel­cher sich nach ersten Schät­zung auf ca. 200 Euro beläuft. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich unter tel. 09261/5030 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach zu melden.

Unbe­kann­te ver­su­chen Opfer­stock aufzubrechen

Kro­nach (Stadt­ge­biet) – Zwi­schen Diens­tag (01.03.2022) und Frei­tag (04.03.2022) ver­such­ten Unbe­kann­te einen Opfer­stock der evan­ge­li­schen Chri­stus­kir­che in Kro­nach auf­zu­bre­chen. Der Ver­such miss­lang, am Schloss des Opfer­stocks ent­stand jedoch Sach­scha­den. Sach­dien­li­che Hin­wei­se kön­nen der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach unter 09261/5030 gemel­det werden.

Lap­top entwendet

Kro­nach (Stadt­ge­biet) – Unbe­kann­te ent­wen­de­ten am Frei­tag, 04.03.2022, in der Zeit zwi­schen 08:00–08:30 Uhr in einem unbe­ob­ach­te­ten Moment einen Lap­top und ein Tele­fon aus einer Pra­xis in der Obe­ren Stadt in Kro­nach. Der oder die Täter betra­ten die Pra­xis offen­bar durch die nicht ver­sperr­te Ein­gangs­tür nah­men die Gegen­stän­de an sich und flüch­te­ten. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 1.200 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich tel. bei der Kro­nacher Poli­zei unter 09261/5030 zu melden.