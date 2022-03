Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Beim Laden­dieb­stahl erwischt

Ein 28jähriger Mann wur­de am Frei­tag­nach­mit­tag beim Laden­dieb­stahl in einem Ver­brau­cher­markt in der Pödel­dor­fer Stra­ße ertappt. Er hat­te sei­nen Ruck­sack mit Lebens­mit­teln und Dosen­bier im Wert von rund 30 Euro gefüllt und dann das Geschäft ver­las­sen, ohne die Waren zu bezah­len. Er wur­de durch das auf­merk­sa­me Per­so­nal ange­hal­ten und an die Poli­zei über­ge­ben. Das Die­bes­gut ver­blieb im Geschäft, den Mann erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahl.

Ein 31jähriger Mann wur­de gegen ca. 17 Uhr in einem Lebens­mit­tel­markt in der Pro­me­na­de­stra­ße eben­falls wegen Dieb­stahls von Lebens­mit­teln und Schnaps im Wert von rund 65 Euro ange­zeigt und an die Poli­zei übergeben.

Nach Die­bes­tour in Haft

Am Frei­tag­mit­tag wur­de in einem Dro­ge­rie­markt ein 20jähriger Mann dabei beob­ach­tet, wie er ein Par­fum im Wert von rund 130 Euro steh­len woll­te. Bei der Über­prü­fung durch die Poli­zei kam wei­te­res Die­bes­gut zum Vor­schein. Der Mann hat mut­maß­lich zuvor in min­de­stens zwei wei­te­ren Geschäf­ten in der Bam­ber­ger Fuß­gän­ger­zo­ne Beklei­dung und Schu­he im Gesamt­wert von rund 100 Euro ent­wen­det. Auch in der Ver­gan­gen­heit wur­de er bereits wegen Dieb­stahls­de­lik­ten ange­zeigt, sodass er nun einem Rich­ter vor­ge­führt wurde.

Unfall der ande­ren Art

Am Frei­tag­mit­tag kam es in der Von-Ket­te­ler-Stra­ße zu einem merk­wür­di­gen Ver­kehrs­un­fall. Zunächst hat­te ein 36järhgier Mann beim Ein­fah­ren auf die Stra­ße einen wei­ßen Klein­wa­gen über­se­hen, sodass es zum Zusam­men­stoß zwi­schen dem PKW des 36jährigen und dem wei­ßen Klein­wa­gen kam. Der Fah­rer des Klein­wa­gens ver­ließ sofort das Fahr­zeug und flüch­te­te vom Unfall­ort. Es kamen dann aber die Hal­te­rin des wei­ßen Klein­wa­gens und ein wei­te­rer Mann hin­zu. Der ein­tref­fen­den Poli­zei­strei­fe gegen­über gab die Hal­te­rin nun an, dass sie zum Unfall­zeit­punkt den Klein­wa­gen gesteu­ert habe. Die Ermitt­lun­gen bzgl. des tat­säch­li­chen Fah­rers dau­ern an.

Tank auf­ge­bro­chen und Treib­stoff gezapft

Ein seit Mit­te Febru­ar abge­stell­tes Motor­rad wur­de im Park­haus in der Lich­ten­hai­de­stra­ße ange­gan­gen. Der Tank­deckel wur­de auf­ge­bro­chen, Treib­stoff im Wert von rund 40 Euro abge­zapft. Der Täter hat den benutz­ten Schlauch am Tat­ort zurück­ge­las­sen. In der näh­ren Umge­bun­gen wur­de min­de­stens ein wei­te­rer Rol­ler fest­ge­stellt, der eben­falls in der glei­chen Wei­se ange­gan­gen wur­de. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt entgegen.

Meh­re­re Fahr­zeu­ge ohne gül­ti­gen Ver­si­che­rungs­schutz angetroffen

Im Lau­fe des Wochen­en­des wur­den im Stadt­ge­biet meh­re­re Klein­kraft­rä­der und E‑Scooter durch die Poli­zei bean­stan­det, da bei die­sen der jewei­li­ge Ver­si­che­rungs­schutz tur­nus­ge­mäß abge­lau­fen war. Das neue Ver­si­che­rungs­jahr für die­se Fahr­zeu­ge hat am 01.03.2022 begon­nen, somit benö­ti­gen die­se Fahr­zeu­ge nun das neue, grü­ne Versicherungskennzeichen.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Muster auf die Motor­hau­be gekratzt

AMLING­STADT. Ver­mut­lich Kinder/​Jugendliche kratz­ten in der Karo­lin­ger­stra­ße ein Muster (Haus mit Weg) auf die Motor­hau­be eines Wohn­mo­bils. Das Wohn­mo­bil steht in einem Car­port und ist von der Stra­ße aus zugäng­lich. Als mög­li­chen Tat­zeit­raum gab der Anzei­ge­er­stat­ter den 18.02.22 bis 03.03.22 an. Da die Krat­zer nicht uner­heb­lich sind liegt nun ein Sach­scha­den i.H.v. 1.000,- EUR vor. Wer kann Hin­wei­se zur Tat geben? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 entgegen.

Mit Graf­fi­tis Hall­stadt verschandelt

HALL­STADT. An drei Stel­len in Hall­stadt waren Graf­fi­ti-Sprü­her aktiv.

In der Main­stra­ße wur­de eine Wer­be­ta­fel auf einer Grö­ße von 30 x 30 cm mit einer Auf­schrift beschä­digt. Es ent­stand hier­bei ein Sach­scha­den i.H.v. 250,- EUR.

An der Markt­scheu­ne wur­den eine Mau­er und ein Strom­ver­tei­lungs­ka­sten mit einem Schrift­zug besprüht. Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den i.H.v. 500,- EUR.

Die Bahn­un­ter­füh­rung an der Kapellenstraße/​Michelinstraße wur­de mit meh­re­ren schwar­zen Schrift­zü­gen beschmiert. Auch hier ent­stand ein Scha­den i.H.v. 250,- EUR.

Von der Poli­zei wur­den Ermitt­lun­gen gegen unbe­kann­ten Täter auf­ge­nom­men. Die Täter waren hier­bei im Zeit­raum Ende Janu­ar bis Ende Febru­ar in Aktion.

Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge bemerkt. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 entgegen.

Bau­bu­de der Reser­vi­sten­ka­me­rad­schaft Lis­berg aufgebrochen

LIS­BERG. Von Mitt­woch auf Frei­tag wur­de der Treff­punkt der Reser­vi­sten­ka­me­rad­schaft Lis­berg, eine ver­sperr­te Bau­bu­de mit Vor­bau, auf­ge­bro­chen. Der bis­lang unbe­kann­te Täter hebel­te die gesi­cher­te Ein­gangs­tü­re auf und konn­te so ins Inne­re ein­drin­gen. Aus der Bude wur­den zwei Bier­kä­sten und eine Spar­do­se mit ca. 100,- EUR Klein­geld ent­wen­det. Der Ent­wen­dungs­scha­den beträgt 150,- EUR und der ver­ur­sach­te Sach­scha­den etwa 300,- EUR. Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge beob­ach­tet? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

Im Kur­ven­be­reich einem ent­ge­gen­kom­men­den Trak­tor mit Anhän­ger aus­ge­wi­chen. Kreis­stra­ße BA 16 zwi­schen ZÜCKS­HUT UND BREITENGÜßBACH.

Eine 30-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin befuhr am Frei­tag, gegen 11.05 Uhr, mit ihrem grau­en Sko­da Rapid die Kreis­stra­ße BA 16 von Zücks­hut kom­mend in Fahrt­rich­tung Brei­ten­güß­bach. Im Kur­ven­be­reich auf Höhe des Bogen­schieß­ver­eins, kam ihr ein grü­ner Trak­tor mit­tig auf der Stra­ße ent­ge­gen. Sie muss­te nach rechts aus­wei­chen und beschä­dig­te einen Leit­pfo­sten. An ihrem Fahr­zeug ent­stand ein Scha­den i.H.v. 1.000,- EUR. Der ent­ge­gen­kom­men­de Trak­tor­fah­rer fuhr wei­ter ohne sich um den Unfall zu küm­mern. Mög­li­cher­wei­se wur­de der Unfall vom Trak­tor­fah­rer gar nicht bemerkt. Sei­tens der Poli­zei wur­den nun Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht auf­ge­nom­men. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 entgegen.

Jugend­li­ches Mäd­chen mit Schrift­zug beleidigt

DRO­SEN­DORF. Am Don­ners­tag wur­de auf einem Strom­ka­sten und einem Ver­kehrs­zei­chen der Namen einer Jugend­li­chen mit einem belei­di­gen­den Schrift­zug fest­ge­stellt. Da die Far­be wie­der abge­wa­schen wer­den konn­te, liegt aktu­ell nur eine Belei­di­gung vor. Wer hat die Tat beob­ach­tet? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Egloff­stein. Über meh­re­re Tage ver­brann­te ein 30-Jäh­ri­ger aus dem Gemein­de­be­reich von Egloff­stein Holz von sei­ner abge­ris­se­nen Hüt­te in sei­nem Gar­ten­grund­stück. Da dies wider­recht­lich geschah, muss er sich nun recht­lich dafür ver­ant­wor­ten. Die ille­ga­le Ent­sor­gung wur­de natür­lich unter­sagt und Anzei­ge gegen den Umwelt­frev­ler erstattet.

Ober­tru­bach. Am Frei­tag­nach­mit­tag ereig­ne­te sich ein Motor­rad­un­fall auf der Stra­ße zwi­schen Geschwand und Her­zog­wind. Ein 35-jäh­ri­ger Fah­rer eines Kraft­ra­des erlitt bei dem Unfall schwe­re Ver­let­zun­gen, nach­dem er ca. 300 Meter vor Her­zog­wind auf der abschüs­si­gen Strecke die Kon­trol­le über sein Krad ver­lor und in den angren­zen­den Stra­ßen­gra­ben schlit­ter­te. Der Fah­rer muss­te mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus ver­bracht wer­den. Es ent­stand Sach­scha­den von ca. 3000,- Euro.

Göß­wein­stein. Von Don­ners­tag­früh bis Frei­tag­vor­mit­tag wur­de Van­da­lis­mus an der sog. Nürn­ber­ger Kapel­le bei Etz­dorf began­gen. Von einem der­zeit noch unbe­kann­ten Täter wur­de zunächst die Eisen­tür auf­ge­bro­chen und anschlie­ßend die dar­in befind­li­chen Hei­li­gen­fi­gu­ren beschä­digt. Wei­ter­hin wur­de das Metall­kreuz vom Dach der Kapel­le abge­bro­chen. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 1000,- Euro. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt, Tel. 09194/7388–0.

Eber­mann­stadt. Im Rah­men einer Per­so­nen­kon­trol­le fan­den Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt Frei­tag­nacht bei einem 18-Jäh­ri­gen ein Ein­hand­mes­ser. Da er zum Füh­ren die­ses Mes­sers kein berech­tig­tes Inter­es­se vor­wei­sen konn­te, wur­de das Mes­ser sicher­ge­stellt. Gegen den jun­gen Mann wur­de ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren wegen Ver­sto­ßes gegen das Waf­fen­ge­setz eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Frei­tag­mit­tag kam es an einer roten Ampel in der Eber­mann­städ­ter Stra­ße in Fahrt­rich­tung Innen­stadt zu einem Auf­fahr­un­fall. Der unfall­ver­ur­sa­chen­de Pkw ent­fern­te sich anschlie­ßend uner­laubt von der Unfall­stel­le. Es ent­stand ein Sach­scha­den von min­de­stens 1000 Euro. Hin­wei­se auf den Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei Forch­heim unter 09191/70900 entgegen.

Dieb­stäh­le

Eggols­heim. Im Zeit­raum vom 19.02.2022 bis 04.03.2022 wur­den von einer Bau­stel­le zwi­schen der Staats­stra­ße 2244 und der Kreis­stra­ße 1 im Gemein­de­ge­biet Eggols­heim zwei Bag­ger­löf­fel im Gesamt­wert von über 12.000 Euro durch Unbe­kann­te ent­wen­det. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Forch­heim unter 09191/70900 entgegen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Frei­tag­nach­mit­tag wur­den durch Beam­te der Poli­zei Forch­heim am Bahn­hofs­platz und in der Luit­pold­stra­ße Per­so­nen­kon­trol­len durch­ge­führt. Hier­bei wur­den bei einem 20-jäh­ri­gen und einem 22-jäh­ri­gen Mann jeweils gerin­ge Men­gen Mari­hua­na auf­ge­fun­den. Das Rausch­gift wur­de sicher­ge­stellt. Gegen die bei­den jun­gen Män­ner wur­den Ermitt­lungs­ver­fah­ren eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ohne Fahr­erlaub­nis unter­wegs, Rol­ler muss gescho­ben werden

Alten­kunst­adt. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen kon­trol­lier­te eine Poli­zei­strei­fe ein Klein­kraft­rad und des­sen 61-jäh­ri­gen Fah­rer. Bei der Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass der Fah­rer nicht im Besitz der nöti­gen Fahr­erlaub­nis war, um das Klein­kraft­rad füh­ren zu dür­fen. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis. Da in der Nähe ein Ver­wand­ter wohnt, durf­te der Fahr­zeug­füh­rer sein Klein­kraft­rad bis dort­hin schie­ben und unterstellen.

Betrun­ken, ohne Füh­rer­schein und Kenn­zei­chen Pro­be­fahrt gemacht

Burg­kunst­adt. Ein 17-Jäh­ri­ger woll­te am Frei­tag­nach­mit­tag mit sei­nem Klein­kraft­rad eine Pro­be­fahrt machen. Die­se ende­te jedoch bereits nach weni­gen Metern. Der jun­ge Mann fuhr über einen auf der Stra­ße lie­gen­den Stein und stürz­te. Hier­bei zog er sich eine Platz­wun­de am Kopf zu und muss­te spä­ter zur wei­te­ren Abklä­rung in das Kli­ni­kum Lich­ten­fels ver­bracht wer­den. Da für das von ihm benutz­te Klein­kraft­rad kein Kenn­zei­chen aus­ge­ge­ben war, er eben­falls nicht über die erfor­der­li­che Fahr­erlaub­nis ver­füg­te und er vor Fahrt­an­tritt Alko­hol kon­su­miert hat­te, erwar­ten ihn Anzei­gen wegen des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis, der Trun­ken­heit im Ver­kehr und eines Ver­ge­hens gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Vor­fahrt miss­ach­tet und Unfall verursacht

Lich­ten­fels. Ein 40-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer über­sah am frü­hen Frei­tag­nach­mit­tag eine 20-Jäh­ri­ge, wel­che mit ihrem Pkw auf der vor­fahrts­be­rech­tig­ten Kon­rad-Ade­nau­er-Stra­ße fuhr. Der 40-Jäh­ri­ge woll­te links vom Brück­leins­gra­ben abbie­gen und so kam es zum Zusam­men­stoß zwi­schen den bei­den Fahr­zeu­gen. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand ver­letzt, es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 5500 Euro.

Graf­fi­ti auf Maschi­nen­hal­le gesprüht

Markt­z­euln. Im Red­wit­zer Weg, wur­den im Zeit­raum vom 26.02. bis 03.03.2022, an einer dor­ti­gen Maschi­nen­hal­le meh­re­re Graf­fi­tis durch einen bis­lang Unbe­kann­ten gesprüht. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro. Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels.