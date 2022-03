Zug­rei­sen­de nach Erlan­gen bekom­men mit der Akti­on Bahn­hit der Stadt und Land Rei­sen GmbH pas­send vor dem Früh­lings­start ein zusätz­li­ches, umwelt­freund­li­ches Ange­bot, ihren näch­sten Trip in die Huge­not­ten­stadt zu pla­nen. Das Rei­se­pa­ket beinhal­tet die An- und Abrei­se per Zug ab drei Über­nach­tun­gen inkl. Frühstück.

Zug­rei­sen punk­ten beim The­ma Nach­hal­tig­keit und sind eine beque­me Alter­na­ti­ve zur Anrei­se per PKW. Bahn­hit ver­ein­facht die Buchung als Kom­plett­pa­ket, die Zug­fahrt wird inklu­si­ve Hotel­über­nach­tung zu einem Son­der­preis ange­bo­ten. Der Erlan­ger Tou­ris­mus und Mar­ke­ting Ver­ein ver­mit­telt von nun an als Part­ner der Stadt und Land Rei­sen GmbH das Bahn­hit-Ange­bot und ist Ansprech­part­ner für Hotels, die an einer Betei­li­gung inter­es­siert sind.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Bahn­hit-Ange­bot und zur Buchung gibt es auf www​.erlan​gen​.info/​b​a​h​n​h​i​t​-​e​r​l​a​n​g​en/ sowie tele­fo­nisch bei der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Erlan­gen unter 09131–8951‑0.