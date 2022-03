Das Impf­zen­trum in Kro­nach mit sei­nen Außen­stel­len und mobi­len Impf­teams bie­tet auch in der kom­men­den Woche wie­der ein umfang­rei­ches Impf­an­ge­bot an.

Imp­fung mit Novavax

Das Kro­nacher Impf­zen­trum bie­tet nun auch Imp­fun­gen mit dem Impf­stoff von Nova­vax an. Er unter­schei­det sich von den bekann­ten mRNA-Impf­stof­fen dahin­ge­hend, dass es sich hier­bei um einen so genann­ten Pro­te­in­impf­stoff han­delt. Der Impf­stoff von Nova­vax kann auf Emp­feh­lung für Per­so­nen ab 18 Jah­ren zur Grund­im­mu­ni­sie­rung her­an­ge­zo­gen wer­den. Per­so­nen, die sich damit imp­fen las­sen möch­ten, kön­nen ihr Inter­es­se hin­ter­le­gen per Tele­fon unter 09261/678666 oder per E‑Mail unter impftermin@​lra-​kronach.​bayern.​de.

Nach­ste­hend ein Über­blick über die Impf­mög­lich­kei­ten in der Woche ab 7. März:

Mobi­le Impfteams

Diens­tag, 08.03., von 10:30 bis 12:30 Uhr

Hirsch­feld, Jugend­heim (Mari­en­stra­ße 10)

Lan­ge­nau, Turn­hal­le (Fran­ken­wald­stra­ße 3a)

Grö­s­sau, Gemein­de­haus (Grö­s­sau 26)

Gif­ting, Gemein­de­haus (Lin­den­stra­ße 28)

Pres­sig, Feu­er­wehr­haus (Welit­scher Stra­ße 11a)

Stein­wie­sen, Schu­le (Georg-Rascher-Stra­ße 3)

Impfzentrum/​Außenstellen

Wer im Kro­nacher Impf­zen­trum oder in einer sei­ner Außen­stel­len eine Coro­na-Imp­fung erhal­ten möch­te, kann einen Ter­min ver­ein­ba­ren. Es besteht jedoch auch die Mög­lich­keit, ein­fach vor­bei­zu­kom­men und sich an den nach­ste­hen­den Tagen ohne Ter­min imp­fen zu lassen.

Impf­zen­trum Kro­nach (Loewe-Are­al in der Industriestraße)

Mon­tag, 07.03., von 8 bis 13 Uhr

Diens­tag, 08.03., von 8 bis 19 Uhr

Mitt­woch, 09.03., von 8 bis 19 Uhr

Frei­tag, 11.03., von 8 bis 19 Uhr

Sams­tag, 12.03., von 8 bis 15 Uhr

Außen­stel­len

Don­ners­tag, 10.03., von 9:30 bis 16:30 Uhr

Stein­bach am Wald, Renn­steig­hal­le (Bad­stra­ße 2)

Wege zum Impftermin

Inter­net: Die bequem­ste Art der Ter­min­ver­ein­ba­rung besteht über das zen­tra­le Regi­strie­rungs­por­tal Bay­Im­co unter https://​impf​zen​tren​.bay​ern/​c​i​t​i​z​en/.

E‑Mail: Das Inter­es­se an einer Imp­fung kann auch per E‑Mail hin­ter­legt wer­den unter der Adres­se impftermin@​lra-​kc.​bayern.​de. Zur Ter­min­ver­ein­ba­rung erfolgt dann ein Anruf durch die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Impfzentrums.

Tele­fon: Wei­ter­hin besteht die Mög­lich­keit, einen Ter­min tele­fo­nisch unter 09261/678666 zu ver­ein­ba­ren. Die Ter­min­hot­line ist erreich­bar von Mon­tag bis Frei­tag von 8 bis 16 Uhr.

Ter­min­an­ge­bot für Kinderimpfungen

Das Kro­nacher Impf­zen­trum bie­tet wei­ter­hin Ter­mi­ne für Kin­der­imp­fun­gen an. Die­se Mög­lich­keit besteht jeweils don­ners­tags. Eltern, die ihre Kin­der im Alter von fünf bis elf Jah­ren imp­fen las­sen möch­ten, kön­nen ihr Inter­es­se hin­ter­le­gen per Tele­fon unter 09261/678666 oder per E‑Mail unter impftermin@​lra-​kronach.​bayern.​de.