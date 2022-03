Am 03.03.2022, wur­de in der Zeit zwi­schen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr, ein roter Pkw, der in der Bün­au­stra­ße in Forth ord­nungs­ge­mäß geparkt war, von einem unbe­kann­ten Täter im Bereich der Motor­hau­be ver­kratzt. Der Täter benutz­te hier­für einen Stock, den er im Anschluss in den Küh­ler­grill des Pkws steck­te. An dem Pkw ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 1500 Euro. Im Tat­zeit­raum wur­den in der Nähe des Tat­or­tes meh­re­re spie­len­de Kin­der gese­hen, die ent­we­der als Zeu­gen oder als Ver­ur­sa­cher in Betracht kom­men könn­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, Tel. 09131/760514, in Ver­bin­dung zu setzen.