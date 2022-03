Die Gleich­stel­lungs­stel­len von Stadt und Land­kreis laden im Ode­on­ki­no zum Sekt­emp­fang vor dem Film

Am 8. März 2022 ist Inter­na­tio­na­ler Frau­en­tag. Aus die­sem Anlass laden die Gleich­stel­lung­stel­len von Stadt und Land­kreis Bam­berg die Besu­che­rin­nen und Besu­cher der Abend­vor­stel­lung des Films „Wun­der­schön“ im Ode­on­ki­no auf ein Glas Sekt ein, um gemein­sam auf alle wun­der­ba­ren und „wun­der­schö­nen“ Frau­en anzustoßen.

In ihrer drit­ten Regie­ar­beit namens „Wun­der­schön“ erzählt die Schau­spie­le­rin Karo­li­ne Her­furth die Geschich­te von fünf Frau­en unter­schied­li­chen Alters, die sich von gesell­schaft­li­chen Schön­heits­idea­len unter Druck gesetzt füh­len. Da ist Frau­ke, die sich „kurz vor der 60“ nicht mehr begeh­rens­wert fin­det, wäh­rend ihr pen­sio­nier­ter Mann Wol­fi ohne Arbeit nicht weiß, wohin mit sich. Ihre Toch­ter Julie will als Model end­lich den Durch­bruch schaf­fen und ver­sucht ver­bis­sen, ihren Kör­per in das Schön­heits­ide­al der Bran­che zu pres­sen. Das ver­folgt wie­der­um Schü­le­rin Ley­la, die über­zeugt ist, mit Julies Aus­se­hen ein bes­se­res Leben füh­ren zu kön­nen, und selbst kei­nen Bezug zu sich fin­det. Auch Julies Schwä­ge­rin Son­ja hat mit ihrem Kör­per zu kämp­fen, der nach zwei Schwan­ger­schaf­ten zum Aus­druck einer Lebens­kri­se wird. Ihr Mann Milan hat dabei nicht im Blick, wel­chen Druck sie sich als jun­ge Mut­ter auf­er­legt. Das ist wie­der­um für Son­jas beste Freun­din Vicky kei­ne gro­ße Über­ra­schung, ist sie doch über­zeugt davon, dass Frau­en und Män­ner nicht und nie­mals gleich­be­rech­tigt auf Augen­hö­he zusam­men­fin­den wer­den, zumin­dest nicht in der Lie­be. Ihr neu­er Kol­le­ge Franz wür­de sie aller­dings gern vom Gegen­teil überzeugen.

Anläss­lich des Welt­frau­en­tags am 8. März 2022 schen­ken die Gleich­stel­lungs­stel­len der Stadt und des Land­krei­ses Bam­berg vor Film­be­ginn im Ode­on­ki­no Sekt für alle Zuschaue­rin­nen und Zuschau­er aus. Tickets für den Film um 20:35 Uhr gibt es unter https://​www​.licht​spiel​ki​no​.de/​t​i​c​k​e​t​s​-​o​d​e​on/ oder an der Abendkasse.