Kla­res Votum für die Ver­kehrs­wen­de im Wie­sent­tal: Mar­ke von 5000 Unter­schrif­ten für bes­se­ren Takt der Bahn ist geschafft!

Der Initia­ti­ons­kreis der Peti­ti­on „Bahn­strecke von Forch­heim ins Wie­sent­tal – attrak­tiv und im 30-Minu­ten-Takt“ MdB Lisa Badum und ihre Kreis­tags­kol­le­gen Mat­thi­as Strie­bich und Chri­sti­an Kiehr, (alle Bünd­nis 90/​Die Grü­nen), bedan­ken sich bei allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern für ihre Unter­schrift. Sie haben ein kla­res Signal für eine bes­se­re Ver­bin­dung von Forch­heim ins obe­re Wie­sent­tal gesetzt.

O‑Ton Lisa Badum:

Die Beweg­grün­de, die Peti­ti­on zu unter­stüt­zen, sind viel­fäl­tig, mit Blick auf die Online-Kom­men­ta­re aber ein­deu­tig: Es geht um die Ver­ant­wor­tung für zukünf­ti­ge Genera­tio­nen, um den Wunsch vie­ler Anwoh­ne­rIn­nen auf weni­ger Ver­kehr an der B470 und die Kri­tik an der geplan­ten Ost­span­ge. Dass Tei­le der poli­ti­schen Land­schaft in im Land­kreis Forch­heim trotz die­ses deut­li­chen Bekennt­nis­ses zur Ver­kehrs­wen­de im Wie­sent­tal wei­ter an der über­hol­ten Mon­ster-Ost­span­ge fest­hal­ten, ist unverständlich.

Trotz der aktu­el­len Mar­ke von ins­ge­samt 5000 Unter­schrif­ten feh­len noch knapp 200 Stim­men aus Bay­ern, da für die Peti­ti­on an den Baye­ri­schen Land­tag die Stim­men aus unse­rem Bun­des­land rele­vant sind und zäh­len. Die Peti­ti­on für eine attrak­ti­ve­re Wie­sent­tal­bahn läuft noch bis zum 17. April. Des­halb rufen wir auch wei­ter­hin dazu auf, online oder hand­schrift­lich zu unter­stüt­zen. Ein deut­li­ches Über­schrei­ten der 5000er Mar­ke ist ein noch stär­ke­res Signal – für eine zukunfts­wei­sen­de Wei­chen­stel­lung der Mobi­li­tät in unse­rem Land­kreis Forchheim.

MdB Lisa Badum

Kreis­rat Mat­thi­as Striebich

Kreis­rat Chri­sti­an Kiehr