Bay­reu­ther Leh­ren­de aktiv beim 100jährigen Jubi­lä­um des Ver­bands der Hochschullehrer*innen für Betriebswirtschaft

Der Ver­band der Hoch­schul­leh­re­rin­nen und Hoch­schul­leh­rer für Betriebs­wirt­schaft (VHB) fei­ert zwi­schen dem 8. und 11. März sein hun­dert­jäh­ri­ges Bestehen, mit dabei sind auch Bay­reu­ther Wirt­schafts­wis­sen­schaft­ler. Das VHB-Tagungs­the­ma „BWL. Wei­ter. Den­ken.“ ist auch an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth Mot­to der ste­ti­gen Wei­ter­ent­wick­lung des BWL-Studiums.

Prof Dr. Rolf Uwe Fül­bier, Vor­sit­zen­der der Wis­sen­schaft­li­chen Kom­mis­si­on Rech­nungs­we­sen im VHB, Mit­or­ga­ni­sa­tor der Tagung und Inha­ber des Lehr­stuhls für Inter­na­tio­na­le Rech­nungs­le­gung an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, betont: „Die vie­len Stu­di­en­ergeb­nis­se, die auf der VHB-Jubi­lä­ums­ta­gung prä­sen­tiert wer­den und die vie­len Sym­po­si­en und Work­shops zei­gen eine beein­drucken­de Band­brei­te visio­nä­rer, pra­xis­re­le­van­ter For­schungs­fra­gen auf, die sich beson­ders mit den Mega­the­men Nach­hal­tig­keit, Cor­po­ra­te Social Respon­si­bi­li­ty und Digi­ta­li­sie­rung beschäf­ti­gen. Die Bay­reu­ther BWL ist nicht nur mit ihrer Spit­zen­for­schung zu die­sen Mega­the­men prä­sent, son­dern hat die­se Kern­the­men schon seit Jah­ren in die Bay­reu­ther Leh­re integriert“.

Stu­di­en­de­kan Prof. Dr. Fried­rich Som­mer macht deut­lich, wie wich­tig der­ar­ti­ge Über­le­gun­gen in Bay­reuth sind: „Die Bay­reu­ther BWL setzt neben einer top Aus­bil­dung in den betriebs­wirt­schaft­li­chen Grund­la­gen kon­se­quent Schwer­punk­te auf Mega­the­men und ver­mit­telt Kom­pe­ten­zen am Puls der Zeit. Wir befin­den uns stets in einem Pro­zess der Nach­ju­stie­rung unse­rer Inhal­te als Reak­ti­on auf die gesell­schaft­li­chen Anfor­de­run­gen.“ Neue­ste Erkennt­nis­se wer­den BWL-Stu­die­ren­den in Bay­reuth zum Bei­spiel auf dem Feld der Wirt­schafts­in­for­ma­tik ver­mit­telt, wo Block­chain-Tech­no­lo­gie, digi­ta­les Ener­gie­ma­nage­ment oder die Digi­ta­li­sie­rung im Gesund­heits­we­sen beleuch­tet wer­den. Dekan Prof. Dr. Jörg Schlüch­ter­mann ist über­zeugt: „So machen wir unse­re BWL-Absolvent*innen fit für ihre Kar­rie­re in einer hoch­dy­na­mi­schen Zukunft.“

An der Uni­ver­si­tät Bay­reuth stu­die­ren aktu­ell rund 2.000 Men­schen BWL. Beson­der­hei­ten wie die „Digi­tal Lea­dership Aca­de­my“, das „Zer­ti­fi­kat Digi­ta­le Wirt­schaft“ oder die soge­nann­te „WP-Opti­on“ zur Ver­kür­zung des Wirt­schafts­prü­ferex­amens oder der Erwerb von Schlüs­sel­qua­li­fi­ka­tio­nen auf dem Feld der Kom­mu­ni­ka­ti­on oder der Inter­kul­tu­ra­li­tät machen die BWL-Ange­bo­te in Bay­reuth zu etwas Besonderem.

Das spie­gelt sich auch in inter­na­tio­na­len Ran­kings: Im Times Hig­her Edu­ca­ti­on-Ran­king „Busi­ness and Eco­no­mics“ 2020 gehört die Uni­ver­si­tät Bay­reuth in den Fächern Betriebs­wirt­schafts­leh­re (BWL) und Volks­wirt­schafts­leh­re (VWL) zu den 150 welt­weit besten Uni­ver­si­tä­ten. Im bun­des­wei­ten Ver­gleich liegt sie 2020 auf Platz sechs und damit weit vor ande­ren klei­ne­ren Uni­ver­si­tä­ten Deutsch­lands. Auch die Ende 2020 ver­öf­fent­lich­ten Ergeb­nis­se des CHE-Ran­kings zei­gen Top-Bewer­tun­gen der Master-Stu­die­ren­den der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre.

Dem VHB gehö­ren mehr als 2.000 BWL-Pro­fes­so­rin­nen und ‑Pro­fes­so­ren im deutsch­spra­chi­gen Raum an, die in ver­schie­de­nen wis­sen­schaft­li­chen Kom­mis­sio­nen die Fort­ent­wick­lung ihres Fachs vor­an­brin­gen. Am wis­sen­schaft­li­chen Pro­gramm der Jubi­lä­ums­ta­gung sind unter ande­rem Prof. Dr. Sven Hör­ner (Juni­or­pro­fes­sur Wirt­schafts­prü­fung) und Prof. Dr. Fried­rich Som­mer (Lehr­stuhl BWL XII: Con­trol­ling) mit der Vor­stel­lung aktu­el­ler Bay­reu­ther For­schungs­er­geb­nis­se beteiligt.

Mehr dazu unter: https://​www​.bwl​.uni​-bay​reuth​.de/​d​e​/​i​n​d​e​x​.​h​tml