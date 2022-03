Seit Herbst ver­gan­ge­nen Jah­res ist die Abtei­lung für Unfall­chir­ur­gie, Ortho­pä­die und Endo­pro­the­tik in Selb neu aufgestellt.

Das neue Kon­zept setzt stark auf eine Opti­mie­rung der Not­fall­ver­sor­gung im Kli­ni­kum Selb und auf eine enge Zusam­men­ar­beit mit umlie­gen­den, nie­der­ge­las­se­nen Orthopäden.

Das gab es seit der Fusi­on der bei­den Kran­ken­häu­ser zum Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge nicht mehr: OP- Betrieb für Not­fäl­le rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr, im Kli­ni­kum in Selb.

Die­se weg­wei­sen­de Neue­rung ist ein Teil der Neu­auf­stel­lung der Unfall­chir­ur­gie, Ortho­pä­die und Endo­pro­the­tik in Selb und soll die erfolg­rei­che Arbeit des Teams um Chef­arzt Jan-Felix Buch­mann wei­ter stärken.

In enger Abstim­mung mit der Geschäfts­füh­rung und dem Auf­sichts­rat wur­de das neue Kon­zept für den Stand­ort Selb entwickelt.

Hier­durch wird die Lei­stungs­fä­hig­keit der Kli­nik und somit die Ver­sor­gung der Bevöl­ke­rung der Regi­on wei­ter ver­bes­sert. Die Abtei­lung wur­de sowohl per­so­nell auf­ge­stockt, als auch sei­tens der Bet­ten­an­zahl ver­grö­ßert. Damit gewähr­lei­stet sie die Ver­sor­gung aller aku­ten Ver­let­zun­gen des Bewe­gungs­ap­pa­ra­tes , also an Kno­chen, Gelen­ken, Mus­keln und Sehnen.

Auch die hohen Anfor­de­run­gen bei der Behand­lung von hüft­ge­lenks­na­hen Brü­chen bei älte­ren Pati­en­ten, soge­nann­ten Ober­schen­kel­hals­brü­chen, wer­den in Selb pro­blem­los erfüllt.

Die­se sol­len zukünf­tig nur noch gemein­sam von Fach­leu­ten aus Ortho­pä­die, Unfall­chir­ur­gie und Ger­ia­trie ver­sorgt wer­den. „Durch die enge Zusam­men­ar­beit mit der neu­en Abtei­lung für Akut­geria­trie kön­nen wir nun einen alters­t­rau­ma­to­lo­gi­schen Schwer­punkt für unse­re Pati­en­ten anbie­ten“ freut sich Buchmann.

In Kom­bi­na­ti­on mit der eben­falls 24h geöff­ne­ten Not­auf­nah­me ist auch die Zulas­sung zur Behand­lung von Arbeits‑, Schul- und Wege­un­fäl­len in Selb durch Chef­arzt Buch­mann wie­der sichergestellt.

Zusätz­lich bie­tet Buch­mann eine kas­sen­ärzt­li­che ortho­pä­di­sche Sprech­stun­de in den neu­en Pra­xis­räu­men der Sel­ber Filia­le des MVZ Fich­tel­ge­bir­ge direkt im Gebäu­de des Kli­ni­kums an. „Hier­durch kön­nen wir eine ambu­lan­te Vor- und Nach­be­hand­lung unse­rer Pati­en­ten aus einer Hand anbieten.“

Eine zen­tra­le Rol­le im neu­en Kon­zept der Kli­nik nimmt der Aus­bau der engen Koope­ra­tio­nen mit nie­der­ge­las­se­nen Ortho­pä­den aus der Regi­on ein. Hier­durch strebt die Abtei­lung eine wei­te­re Spe­zia­li­sie­rung im ortho­pä­di­schen Bereich an.

Schon immer hat­te der künst­li­che Gelenk­er­satz (Fach­aus­druck: Endo­pro­the­tik) einen beson­de­ren Stel­len­wert im Kli­ni­kum Selb.

„Durch die­se Koope­ra­ti­on haben wir die Mög­lich­keit, eine noch grö­ße­re Band­brei­te an hoch­wer­ti­gen endo­pro­the­ti­schen Ver­sor­gun­gen anzu­bie­ten“ erklärt Buch­mann. Er ist glück­lich über die­se Ent­wick­lung: „Knapp ein hal­bes Jahr sind die neu­en und teil­wei­se auch „bewähr­ten“ Koope­ra­ti­ons­ärz­te nun in Selb im Dienst, das Team ist nun kom­plett und es wur­den schon zahl­rei­che Pati­en­ten gemein­sam erfolg­reich behandelt.“

Der Ortho­pä­de Dr. Hei­no Arnold ist vie­len Pati­en­ten schon aus dem vor­he­ri­gen Sel­ber Endo­pro­the­tik­zen­trum bekannt. Er ist auch im neu­en Team ein wich­ti­ger Bestand­teil. Der erfah­re­ne und mehr­fach aus­ge­zeich­ne­te Fuß­chir­urg ist nun Sek­ti­ons­lei­ter der Fußchirurgie.

Kom­plet­tiert wird das neue Team von Dr. Domi­nik Sche­ruhn und Andre­as Haas. Bei­de kom­men vom Zen­trum für Ortho­pä­die und Neu­ro­chir­ur­gie aus Hof und sind Fach­ärz­te für Ortho­pä­die und Unfall­chir­ur­gie. Schwer­punkt von A. Haas ist die Endo­pro­the­tik, Dr. Sche­ruhn ist auf die mini­mal­in­va­si­ve Gelenk­chir­ur­gie (Arthro­sko­pien) spe­zia­li­siert. Alle Koope­ra­ti­ons­ärz­te bie­ten sta­tio­nä­re Ope­ra­tio­nen als auch Behand­lun­gen in Selb an.

Schwer­punk­te der Unfall­chir­ur­gie, Ortho­pä­die und Endoprothetik

Schwer­punk­te im Behand­lungs­spek­trum sind neben der spe­zi­el­len Trau­ma­to­lo­gie u.a. die indi­vi­du­ell ange­pass­te Behand­lung des Ver­schlei­ßes an Hüft- und Knie­ge­lenk durch künst­li­chen Gelenk­er­satz über mini­mal­in­va­si­ve Ope­ra­ti­ons­zu­gän­ge mit einem brei­ten Spek­trum an zement­frei­en, zemen­tier­ten und so genann­ten Hybrid- Endo­pro­the­sen. Auch der Gelenk­er­satz an Schul­ter– und Ellen­bo­gen­ge­lenk bei Arthro­se oder nach einer Frak­tur, sowie Wech­se­l­ope­ra­tio­nen bei Implan­t­at­locke­run­gen, Implan­tat­ver­schleiß und Gelenk­in­fek­tio­nen wer­den in Selb rou­ti­niert durchgeführt.

Durch den demo­gra­phi­schen Wan­del wird die Alters­t­rau­ma­to­lo­gie in Zusam­men­ar­beit mit der Abtei­lung für Ger­ia­trie immer mehr an Bedeu­tung zunehmen.

Im Bereich der Fuß­chiru­gie wird ein brei­tes Spek­trum an Vor- und Rück­fuß­chir­ur­gie, Kor­rek­tur­osteo­to­mien (z.B. Hal­lux val­gus), Gelenk­er­satz am obe­ren Sprung­ge­lenk und aus­ge­wähl­ten klei­nen Gelen­ken angeboten.

Auch Sport­ler sind in Selb gut auf­ge­ho­ben: Chef­arzt Buch­mann und sein Team betreu­en seit meh­re­ren Jah­ren die Lei­stungs­sport­ler der Sel­ber Eis­hockey­mann­schaft und bie­ten die­se sport­or­tho­pä­di­sche Betreu­ung auch für Ama­teur­sport­ler mit mini­mal­in­va­si­ver Gelenk­chir­ur­gie an Knie‑, Schul­ter –, Ellen­bo­gen – sowie Sprung­ge­len­ken an.

Über Jan-Felix Buchmann

Jan-Felix Buch­mann wur­de 1976 in Erlan­gen gebo­ren. Nach dem Stu­di­um absol­vier­te er sei­ne Fach­arzt­aus­bil­dung an ver­schie­de­nen Kli­ni­ken, zuletzt am Sana Kli­ni­kum Hof.

Seit 2017 ist Buch­mann Chef­arzt am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge und lei­tet die Abtei­lung für Unfall­chir­ur­gie, Ortho­pä­die und Endoprothetik.

Buch­mann ist Fach­arzt für Ortho­pä­die, Unfall­chir­ur­gie und spe­zi­el­le Unfall­chir­ur­gie, Not­arzt und Durch­gangs­arzt der Berufs­ge­nos­sen­schaf­ten sowie zer­ti­fi­zier­ter Knie­chir­urg (DKG).

Zusätz­lich ist er Mann­schafts­arzt der Sel­ber Wölfe.

In der Filia­le des MVZ Fich­tel­ge­bir­ge in Selb bie­tet er eine ortho­pä­di­sche Sprech­stun­de mit Kas­sen­zu­las­sung an.

Über das Kli­ni­kum Fichtelgebirge

Das Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge bie­tet als kom­mu­na­ler Kli­nik­ver­bund mit zwei dezen­tra­len Häu­sern in Markt­red­witz und Selb diePRES­SE­INFOR­MA­TI­ON Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge gGmbH Schwer­punkt­ver­sor­gung in Wohn­ort­nä­he für die nord­öst­lich­ste Regi­on Bay­erns. Allei­ni­ger Gesell­schaf­ter ist der Land­kreis Wun­sie­del im Fich­tel­ge­bir­ge. Über 1.000 Mit­ar­bei­ter ver­sor­gen jähr­lich ca. 18.000 Pati­en­ten sta­tio­när und ca. 27.800 Pati­en­ten ambulant.