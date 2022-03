Die bei­den aus­ge­fal­le­nen Fran­ken­der­bys in der 2. Toyo­ta Damen Bas­ket­ball Bun­des­li­ga sind nun neu ter­mi­niert wor­den. Am kom­men­den Mitt­woch tre­ten die Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg um 19:00 Uhr in Schwa­bach an. Danach kommt es zu einem End­spurt mit drei Heim­spie­len in Fol­ge: Am Sonn­tag 13.03.2020 gastiert Spit­zen­rei­ter Bad Hom­burg in der Stauf­fen­berg­hal­le. Es folgt die Nach­hol­par­tie gegen Würz­burg am Mitt­woch, 16.03.2022 um 20 Uhr am glei­chen Ort. Und die Abschluss­par­tie am Sams­tag 19.03.2022 in der „Blau­en Schu­le“ wur­de auf Wunsch der Gäste auf 16:00 Uhr vorgezogen.

