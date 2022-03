Das Stadt­ar­chiv Bay­reuth nimmt den deutsch­land­wei­ten Tag der Archi­ve (https://​www​.vda​.archiv​.net/​t​a​g​-​d​e​r​-​a​r​c​h​ive) zum Anlass, Inter­es­sier­te auf eine klei­ne Spu­ren­su­che in den Bay­reu­ther Archiv­be­stän­den mit­zu­neh­men. Am Bei­spiel des Bay­reu­ther Kauf­manns und Ban­kiers Fried­rich Feu­stel (1824–1891) ler­nen sie einen Teil der Bestän­de und vor allem Recher­che­mög­lich­kei­ten ken­nen. Über die rei­nen Lebens­da­ten hin­aus kön­nen bei einer Recher­che zu einer Per­son durch die Aus­wer­tung ver­schie­den­ster Quel­len im Stadt­ar­chiv oft wei­te­re inter­es­san­te Infor­ma­tio­nen zum Bei­spiel zur beruf­li­chen Tätig­keit, zur Woh­nung oder zu Bau­vor­ha­ben gewon­nen wer­den, die so einen Ein­blick in frü­he­re Lebens­ver­hält­nis­se vermitteln.

Mit Hil­fe von Quel­len aus dem Stadt­ar­chiv wird daher ver­sucht, Ant­wor­ten auf fol­gen­de Fra­gen zu fin­den: Wer war Fried­rich Feu­stel und wie kam er nach Bay­reuth? Wo wohn­te Feu­stel in Bay­reuth? Wie wirk­te er in Beruf, Poli­tik und mit Blick auf Richard Wag­ner)? Wel­che Spu­ren hat Feu­stel in Bay­reuth hinterlassen?

