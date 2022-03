Die Spen­den­be­reit­schaft in der klei­nen Gemein­de Unter­lein­lei­ter für die Men­schen in der Ukrai­ne ist rie­sig. Nur einen Tag nach dem Spen­den­auf­ruf der drei Bür­ger­mei­ster und den bei­den christ­li­chen Kir­chen­ge­mein­den wur­den in katho­li­schen Pfarr­kir­che St. Peter und Paul zir­ka 100 teil­wei­se rich­tig gro­ße Pake­te abge­ge­ben die am Don­ners­tag­nach­mit­tag von Bür­ger­mei­ster Alwin Geb­hardt, Chri­sta Kolb, Mar­got Böhm, Eli­sa­beth Eber­lein und Chri­sti­an Eber­lein in den Mann­schafts­trans­port­wa­gen der Feu­er­wehr Unter­lein­lei­ter ver­la­den wur­den und von dort aus zur zen­tra­len Sam­mel­stel­le des Eli­sa­beth Ver­eins in Pot­ten­stein gebracht wurden.

Am Frei­tag bricht von Pot­ten­stein aus dann der erste LKW mit den Hilfs­gü­tern durch Polen bis in das Ziel­ge­beit in der Ukrai­ne mit Beglei­tung der Bun­des­wehr auf. Bür­ger­mei­ster Geb­hardt zeig­te sich sehr beein­druckt von der Hilfs­be­reit­schaft sei­ner Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Gut war, dass vie­le Pake­te sor­ten­rein gepackt waren, so dass die Ver­tei­lung sehr ver­ein­facht ist, und auch ziel­ge­rich­tet erfol­gen kann.

Die Hilfs­ak­ti­on läuft natür­lich in den näch­sten Wochen wei­ter. Gebraucht wer­den wei­ter­hin Wurst‑, Gemü­se- und Fleisch­kon­ser­ven in Blech­do­sen, Decken, stil­les Mine­ral­was­ser in 0,5 Liter Pla­stik­fla­schen, Hygie­ne Arti­kel, Baby­nah­rung, und Klei­dungs­stücke für Damen, Her­ren und Kin­der. Wer die Pake­te nicht selbst packen kann oder möch­te, kann die­se auch im Lade­re­rer Dorf­la­den packen las­sen. Spen­den­wil­li­ge kön­nen Bar­geld im Dorf­la­den abge­ben, der Dorf­la­den packt dann ent­spre­chen­de Pake­te und bringt die­se in die katho­li­sche Kir­che zur Abho­lung. Die­sen Ser­vice erle­digt der Dorf­la­den kosten­los. „Bit­te hel­fen Sie auch in den kom­men­den Wochen“, appel­liert Bür­ger­mei­ster Alwin Gebhardt.