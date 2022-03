Inter­na­tio­na­ler Frau­en­tag: Senio­ren­bei­rat ver­teilt Rosen mit Botschaft

Mit einem Stand in der Fuß­gän­ger­zo­ne (Höhe Peek & Clop­pen­burg) betei­ligt sich der Senio­ren­bei­rat der Stadt am Inter­na­tio­na­len Frau­en­tag. Bei­rats­mit­glie­der ste­hen für Gesprä­che zur Ver­fü­gung und ver­tei­len fai­re Rosen an Frau­en. Jede Blu­me ist mit einer Bot­schaft zum Kampf für die Gleich­be­rech­ti­gung und Rech­te von Frau­en ver­bun­den. Damit will der Bei­rat sym­bo­lisch für die Unter­stüt­zung der Frau­en, beson­ders der älte­ren, sowie die Ach­tung ihrer Rech­te wer­ben. An der Akti­on nimmt auch Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik teil.

Stadt­teil­bei­rat Ost berät digital

Der Stadt­teil­bei­rat Ost trifft sich am Diens­tag, 8. März, um 18:30 Uhr in einer Video-Kon­fe­renz­schal­tung zu sei­nen Bera­tun­gen. Auf der Tages­ord­nung ste­hen unter ande­rem eine Bedarfs­ab­fra­ge ÖPNV bei Beschäf­tig­ten im Röthel­heim­park, Ver­bes­se­run­gen der Fuß­gän­ger­si­tua­ti­on in der Lan­gen Zei­le Ost, schad­haf­te Rad­we­ge ent­lang der Allee am Röthel­heim­park und ande­res mehr. Wer teil­neh­men möch­te, kann sich tele­fo­nisch (09131/86–1984) oder per Mail (yvonne.​maroke@​stadt.​erlangen.​de) mel­den. Die Zugangs­da­ten (Link zum Web­ex-Mee­ting) wer­den dann zur Ver­fü­gung gestellt. Die Sit­zungs­un­ter­la­gen kön­nen auch unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de abge­ru­fen werden.

Orts­bei­rat Dech­sen­dorf mit umfang­rei­cher Agenda

Zu sei­ner ersten Sit­zung in die­sem Jahr kommt der Orts­bei­rat Dech­sen­dorf am Diens­tag, 8. März, um 19:00 Uhr in einer Video-Kon­fe­renz zusam­men. Auf der umfang­rei­chen Tages­ord­nung ste­hen The­men wie Tem­po-30-Zonen, Geschwin­dig­keits­an­zei­gen, das Stadt­teil­ent­wick­lungs­kon­zept, der Sach­stand zu den Maß­nah­men in der Wei­sen­dor­fer Stra­ße sowie die Umge­stal­tung Park­platz Dech­sen­dor­fer Weiher/​Naturbadstraße und ande­res mehr. Wer teil­neh­men möch­te, kann sich per Mail (stephan.​behringer@​stadt.​erlangen.​de) an das Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amt der Stadt wen­den. Die Zugangs­da­ten wer­den dann zur Ver­fü­gung gestellt. Die Sit­zungs­un­ter­la­gen kön­nen auch unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de abge­ru­fen werden.

Kul­tur- und Frei­zeit­aus­schuss tagt

Der Kul­tur- und Frei­zeit­aus­schuss des Stadt­rats kommt am Mitt­woch, 9. März, um 16:00 Uhr zu sei­ner näch­sten Sit­zung zusam­men. Das Tref­fen fin­det im Rats­saal des Rat­hau­ses statt. Zur Bera­tung ste­hen unter ande­rem der Ankauf der Skulp­tur „All­zeit des Vie­len“, der Bedarf an Ver­wal­tungs­flä­chen im Ver­wal­tungs­ge­bäu­de Geb­bert­stra­ße 1 (Muse­ums­win­kel), ein För­der­ver­trag für das Zen­trum für Aus­tausch und Machen (ZAM) sowie brand­schutz­tech­ni­sche Umbau­ar­bei­ten im Thea­ter in der Garage/​Theatercafé.

Im Sit­zungs­raum gilt grund­sätz­lich die Pflicht zum Tra­gen einer FFP2-Mas­ke, auch am eige­nen Sitz­platz. Der Zutritt zur Sit­zung wird nur unter Vor­la­ge eines ent­spre­chen­den 3G+-Nachweises (geimpft, gene­sen oder aktu­ell mit PCR-Test gete­stet) gewährt. Der Nach­weis muss beim Ein­lass gezeigt wer­den. Die Anzahl der Besu­che­rin­nen und Besu­cher ist auf­grund der ein­zu­hal­ten­den Abstands­flä­chen im Sit­zungs­raum begrenzt.

Die Sit­zungs­un­ter­la­gen kön­nen auch unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de abge­ru­fen werden.

Digi­ta­le Ver­an­stal­tung zur „Woche der Brüderlichkeit“

Zum 45. Mal wird in Erlan­gen die „Woche der Brü­der­lich­keit“ began­gen. Ihr dies­jäh­ri­ges Mot­to lau­tet: Fair Play – Jeder Mensch zählt“. In die­sem Rah­men laden Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik und Hans Mar­kus Horst für die Gesell­schaft für Christ­lich-Jüdi­sche Zusam­men­ar­beit in Fran­ken e.V. am Mitt­woch, 9. März, um 19:30 Uhr zu einem Online-Vor­trag ein. Pro­fes­sor Susan­ne Tala­bar­don, Inha­be­rin der Pro­fes­sur für Juda­istik an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg, spricht zum The­ma „Juden und Chri­sten – das Erbe neu regeln“. Das Schluss­wort spricht Ester Lim­burg-Klaus, Vor­sit­zen­de der Jüdi­schen Kul­tus­ge­mein­de Erlangen.

Der Live-Stream kann unter fol­gen­den Social-Media-Kanä­len ver­folgt wer­den: www​.you​tube​.com/​e​r​l​a​n​g​e​n​web, www​.face​book​.com/​S​t​a​d​t​v​e​r​w​a​l​t​u​n​g​E​r​l​a​n​gen, www​.twit​ter​.com/​e​r​l​a​n​g​e​n​_de.

Am Mitt­woch, 9. März, fin­det eben­falls die Ver­le­gung des Stol­per­steins für Lot­te Bau­er statt. Auf­grund der Pan­de­mie wird zunächst kei­ne öffent­li­che Ver­an­stal­tung durch­ge­führt, die­se soll aber im Som­mer nach­ge­holt werden.

Impf­zen­trum: Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen und vor Ort-Termine

Das Impf­zen­trum Erlan­gen/Er­lan­gen-Höchstadt ist wei­ter­hin mit mobi­len Teams in Stadt und Land­kreis unter­wegs. Die Ter­mi­ne sind ohne Anmel­dung offen für alle ab 12 Jah­ren. Bei Son­der­ak­tio­nen wer­den Schwan­ge­re und Kin­der unter 12 Jah­ren nicht geimpft – für sie wird die Imp­fung nur im Impf­zen­trum Sedan­stra­ße (Schwan­ge­re) bzw. im Kin­der­impf­zen­trum (unter 12-Jäh­ri­ge) ver­ab­reicht. Da die Impf­stoff­ver­füg­bar­keit dies aktu­ell zulässt, bie­tet das Impf­zen­trum in der Sedan­stra­ße 1 und bei Son­der­ak­tio­nen bis auf Wei­te­res allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern an, zwi­schen den Impf­stof­fen von BioNTech/​Pfizer, Moder­na (emp­foh­len ab 30) und ab 9. März Nova­vax wäh­len zu kön­nen. Ab sofort kön­nen sich Per­so­nen aus dem medi­zi­ni­schen Bereich und aus der Pfle­ge mit dem Impf­stoff von Nova­vax imp­fen las­sen. Ab 9. März steht er auch der All­ge­mein­heit zur Ver­fü­gung. Die Stän­di­ge Impf­kom­mis­si­on emp­fiehlt den Impf­stoff für Per­so­nen ab 18 Jah­ren mit zwei Impf­stoff­do­sen im Abstand von min­de­stens drei Wochen. Die Anwen­dung in der Schwan­ger­schaft und Still­zeit wird der­zeit nicht emp­foh­len. Für Auf­fri­schungs­imp­fun­gen ist der Impf­stoff aktu­ell nicht zugelassen.

Die Stän­di­ge Impf­kom­mis­si­on emp­fiehlt zudem allen ab zwölf Jah­ren, den Impf­schutz nach drei Mona­ten auf­zu­fri­schen. Die soge­nann­te „Boo­ster­imp­fung“ ver­rin­gert die Infek­ti­ons­ge­fahr und ver­hin­dert mit gro­ßer Sicher­heit schwe­re Erkran­kun­gen. Wer sich nach der Imp­fung – egal ob nach einer oder zwei Impf­stoff­do­sen – infiziert

oder eine ein­zel­ne Impf­stoff­do­sis nach Infek­ti­on erhal­ten hat, kann eben­falls nach drei Mona­ten eine wei­te­re Imp­fung erhalten.

Drei Mona­te nach der ersten Auf­fri­schung emp­fiehlt die Stän­di­ge Impf­kom­mis­si­on eine zwei­te Auf­fri­schung (vier­te Imp­fung) für Men­schen über 70, Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner von Pfle­ge­ein­rich­tun­gen sowie für Men­schen mit Immun­schwä­che. Per­so­nal in medi­zi­ni­schen Ein­rich­tun­gen oder in der Pfle­ge wird die zwei­te Auf­fri­schung nach sechs Mona­ten empfohlen.

Die Impf-Ange­bo­te der näch­sten Tage:

Sams­tag, 5. März, Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7, Erlan­gen), 12:00 bis 20:00 Uhr

Mon­tag, 7. März, Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7, Erlan­gen), 14:00 bis 19:00 Uhr

Diens­tag, 8. März, Rat­haus Kalch­reuth (Rat­haus­stra­ße 1, Kalch­reuth), 12:00 bis 18:00 Uhr

Diens­tag, 8. März, Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7, Erlan­gen), 14:00 bis 19:00 Uhr

Mitt­woch, 9. März, Impf­stel­le Her­zo­gen­au­rach (Hin­te­re Gas­se 22a, Her­zo­gen­au­rach), 9:30 bis 17:00 Uhr

Mitt­woch, 9. März, Bür­ger­treff Hem­ho­fen (Blu­men­stra­ße 21, Hem­ho­fen), 12:00 bis 18:00 Uhr

Mitt­woch, 9. März, Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7, Erlan­gen), 14:00 bis 19:00 Uhr

Don­ners­tag, 10. März, Grund­schu­le Aurach­tal (Schul­stra­ße 12, Aurach­tal), 14:00 bis 18:00 Uhr

Don­ners­tag, 10. März, Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7, Erlan­gen), 14:00 bis 19:00 Uhr

Frei­tag, 11. März, Impf­stel­le Höchstadt (Erlan­ger Stra­ße 2, Höchstadt), 9:30 bis 17:00 Uhr

Frei­tag, 11. März, Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7, Erlan­gen), 12:00 bis 20:00 Uhr

Sams­tag, 12. März, Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7, Erlan­gen), 12:00 bis 20:00 Uhr

Im Impf­zen­trum Erlan­gen wird der­zeit mit und ohne Ter­min­ver­ein­ba­rung geimpft. Ter­mi­ne kön­nen unter www​.impf​zen​tren​.bay​ern oder tele­fo­nisch unter 09131/86–6500 ver­ein­bart wer­den. Wer einen ver­ein­bar­ten Impf­ter­min nicht wahr­neh­men kann, wird gebe­ten, online bzw. tele­fo­nisch zu stor­nie­ren. Die Impf­stel­len in Her­zo­gen­au­rach und Höchstadt sind der­zeit regel­mä­ßig ein­mal pro Woche geöff­net. Her­zo­gen­au­rach jeweils mitt­wochs von 9:30 bis 17:00 Uhr, Höchstadt jeweils frei­tags von 9:30 bis 17:00 Uhr. Imp­fun­gen fin­den hier ohne Ter­min­ver­ga­be statt.

Für Kin­der von fünf bis elf Jah­ren gibt es im Gebäu­de des Haupt-Impf­zen­trums ein Kin­der-Impf­zen­trum, der Zugang erfolgt über die Nägels­bach­stra­ße 26. Ter­mi­ne für das Kin­der­impf­zen­trum kön­nen online unter www​.impf​zen​tren​.bay​ern oder über die Hot­line (09131 86–6500) ver­ein­bart wer­den. Bei gerin­ger Aus­la­stung wer­den Imp­fun­gen auch ohne Ter­min ver­ab­reicht. Geöff­net ist es don­ners­tags und frei­tags von 13:30 bis 17:00 Uhr, sams­tags von 9:00 bis 17:00 Uhr.

Das Tele­fon­team des Impf­zen­trums ist für Fra­gen unter der Ruf­num­mer 09131/86–6500 von Mon­tag bis Frei­tag, jeweils von 8:00 bis 17:00 Uhr, erreichbar.

Mehr Infor­ma­tio­nen gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​i​m​p​f​z​e​n​t​rum.

Erreich­bar­keit der Will­kom­mens­the­ke der Ausländerbehörde

Ab Mon­tag, 7. März, kann die Will­kom­mens­the­ke der Aus­län­der­be­hör­de im zwei­ten Stock des Rat­hau­ses wie­der regu­lär besucht wer­den. Dort sind Vor­spra­chen für kur­ze Aus­künf­te und die Abho­lung von Doku­men­ten wie­der ohne Ter­min mög­lich, die Anmel­dung erfolgt an der Rat­haus­pfor­te. Dar­auf macht der Fach­be­reich auf­merk­sam. Im Übri­gen ist für den Besuch der Aus­län­der­be­hör­de – und auch der ande­ren Dienst­stel­len – jedoch nach wie vor ein Ter­min erfor­der­lich. Ledig­lich der Bür­ger­ser­vice im Erd­ge­schoss kann ohne Ter­min auf­ge­sucht wer­den. Beim Betre­ten des Rat­hau­ses gel­ten wei­ter­hin die 3G-Regeln, die­se wer­den am Ein­gang kon­trol­liert. Eine Über­sicht über die Öff­nungs­zei­ten und wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Aus­län­der­be­hör­de gibt es online unter www.erlangen.de/ausländerbehörde.

Sper­rung in der Elsa-Brändström-Straße

Die Elsa-Bränd­ström-Stra­ße ist zwi­schen der Fünf­kir­che­ner Stra­ße und der Heer­flecken­stra­ße auf Höhe des Anwe­sens Nr. 2 auf­grund einer Bau­stel­len­ein­rich­tungs­flä­che samt Mobil­kran­stel­lung in der Zeit von Mon­tag, 7. März, bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 25. März, gesperrt. Dar­auf macht das Refe­rat Pla­nen und Bau­en auf­merk­sam. Die Ein­bahn­stra­ßen­re­ge­lung wird wäh­rend der Sper­rung auf­ge­ho­ben. Eine Über­sicht über Bau­stel­len und Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.