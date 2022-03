Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Graf­fi­ti-Spray­er erwischt

Eine Strei­fen­wa­gen­be­sat­zung stell­te am spä­ten Don­ners­tag­nach­mit­tag an der Ska­ter­bahn in der Micha­el-Vogel-Stra­ße einen Jugend­li­chen fest, der dort ein Graf­fi­ti ange­bracht hat­te. Der Jugend­li­che ver­such­te sich beim Erblicken der Poli­zei­strei­fe zu ver­stecken, was den Beam­ten ver­däch­tig vor­kam. Bei der anschlie­ßen­den Per­so­nen­kon­trol­le hat­te der 15-Jäh­ri­ge eine Spray­do­se unter sei­nem Pull­over ver­steckt. Auf einer dane­ben­lie­gen­den Ska­ter­ram­pe war ein fri­scher Schrift­zug auf­ge­bracht, wel­chen der Jugend­li­che unmit­tel­bar vor der Kon­trol­le ille­ga­ler Wei­se gesprüht hat­te. Der Graf­fi­tikünst­ler zeig­te sich gestän­dig und räum­te ein, dort zurück­lie­gend bereits Graf­fi­tis gesprüht zu haben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Rad­fah­rer übersehen

Buben­reuth – Eine 57 jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin aus dem west­li­chen Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt befuhr mit ihrem Pkw die Sude­ten­stra­ße in Buben­reuth in Rich­tung Bir­ken­al­lee. Sie hielt beim Vor­fahrt­ge­wäh­ren­schild an. Beim Ein­bie­gen nach links in die Bir­ken­al­lee über­sah sie dann einen 28 jäh­ri­gen Rad­fah­rer aus dem nörd­li­chen Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt, der die Bir­ken­al­lee aus Rich­tung Erlan­gen in Rich­tung Bai­ers­dorf befuhr. Bei dem Zusam­men­stoß wur­de der Rad­fah­rer leicht ver­letzt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt 3150 Euro.

Orts­schild entwendet

Buben­reuth – Im Zeit­raum vom 02.03.2022, gegen 20.00 Uhr, bis zum 03.03.2022, gegen 08.00 Uhr, wur­de das Orts­schild der Gemein­de Buben­reuth auf der Kreis­stra­ße ERH 24 ent­wen­det. Zeu­gen, wel­che den Dieb­stahl beob­ach­tet haben und sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­her­gang geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09131 / 760–514 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Per­son ange­fah­ren, ver­letzt und geflüch­tet, Zeu­gen gesucht:

Ecken­tal: Am 03.03.2022, gegen 11.30 Uhr wur­de in der Eschen­au­er Haupt­stra­ße auf Höhe der VR-Bank ein Mann, der am Fahr­bahn­rand stand, von einem Pkw ange­fah­ren und auf die Fahr­bahn geschleu­dert. Der Pkw fuhr anschlie­ßend wei­ter ohne anzu­hal­ten. Der Mann wur­de zum Glück nur leicht ver­letzt. Beim flüch­ti­gen Pkw han­delt es sich um einen sil­ber­nen VW mit Nürn­ber­ger Zulas­sung. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die PI Erlan­gen-Land unter 09131/760- 514 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Renn­rad­fah­rer vs. Verkehrsschild

Her­zo­gen­au­rach. Am Don­ners­tag­abend kam es im Bereich der Her­zo Base zu einem Unfall, bei dem sich ein Fahr­rad­fah­rer ver­letz­te. Der 47-jäh­ri­ge Renn­rad­fah­rer kam in einer leich­ten Links­kur­ve allein­be­tei­ligt nach rechts vom Rad­weg ab und prall­te in der Fol­ge gegen ein Ver­kehrs­zei­chen. Nach­dem er von Erst­hel­fern an der Unfall­stel­le ver­sorgt wur­de, kam er mit dem Ret­tungs­wa­gen in ein nahe­ge­le­ge­nes Klinikum.

Ohne gül­ti­gen Ver­si­che­rungs­schutz unterwegs

Wei­sen­dorf. Ein 18-jäh­ri­ger Rol­ler­fah­rer hat sich am Don­ners­tag­vor­mit­tag straf­bar gemacht, weil er in einem Wei­sen­dor­fer Orts­teil mit sei­nem Klein­kraft­rad ohne gül­ti­gen Ver­si­che­rungs­schutz unter­wegs war. An sei­nem Fahr­zeug war ein abge­lau­fe­nes blau­es Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht. Seit Beginn des Ver­si­che­rungs­jah­res am 01. März 2022 benö­tigt man nun ein grü­nes Versicherungskennzeichen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Hem­ho­fen – 47 jäh­ri­ger ohne Füh­rer­schein unterwegs

Am Diens­tag­mor­gen wur­de ein 47 jäh­ri­ger Mann in einem Pkw der Mar­ke Seat einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Nach­dem die Beam­ten der Poli­zei Höchstadt den Füh­rer­schein des Man­nes sehen woll­ten, stell­te sich her­aus, dass die­ser bereits seit meh­re­ren Jah­ren über­haupt kei­nen mehr besitzt. Der Fahr­zeug­füh­rer muss nun mit einem Straf­ver­fah­ren wegen des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis rech­nen. Nach­dem die Fahr­zeug­hal­te­rin als Bei­fah­re­rin mit im Pkw saß, muss auch die­se mit straf­recht­li­chen Kon­se­quen­zen rechnen.