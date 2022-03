Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Rau­chen­der Gul­li sorgt für Ein­satz von Feu­er­wehr und Polizei

COBURG. Auf­stei­gen­der Rauch aus dem Schacht eines Gul­lis sorg­te in der Nacht zum Frei­tag für einen Ein­satz von Feu­er­wehr und Poli­zei in der Innenstadt.

Ein 33-Jäh­ri­ger ver­stän­dig­te um 22.40 Uhr per Not­ruf die Inte­grier­te Leit­stel­le für Feu­er­wehr und Ret­tungs­dienst über einen Gul­li­schacht in der Klei­nen Rosen­gas­se aus dem Rauch auf­steigt. Die Feu­er­wehr Coburg war schnell vor Ort und lösch­te die Glut ab. Ursäch­lich für die Rauch­ent­wick­lung war eine grö­ße­ren Men­ge ent­sorg­ter Ziga­ret­ten­stum­mel in dem Schacht. Die­se gerie­ten ver­mut­lich durch eine acht­los ent­sorg­te Ziga­ret­te in Brand. Eine Gefahr für Per­so­nen oder Gebäu­de bestand nicht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -