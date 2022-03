Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Kenn­zei­chen­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­abend, gegen 23.00 Uhr, stell­te eine Auto­fah­re­rin in der Zoll­ner­stra­ße fest, dass von ihrem Fir­men­fahr­zeug, einem grau­en Sko­da, das vor­de­re amt­li­che Kenn­zei­chen BA – X 2034 gestoh­len wur­de. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird von der Poli­zei auf 25 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Don­ners­tag wur­de die Poli­zei ins­ge­samt vier­mal zu Laden­dieb­stäh­len im Stadt­ge­biet Bam­berg geru­fen. Es wur­den zwei Frau­en und zwei Män­ner beim Dieb­stahl von Lebens­mit­teln und Beklei­dung im Gesamt­wert von knapp 71 Euro ertappt. Sie müs­sen sich nun alle wegen Laden­dieb­stahl straf­recht­lich verantworten.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag, kurz vor 15.30 Uhr, wur­de im Elster­weg ein gepark­ter roter Kia an der Fahr­zeug­front von einem blau­en Kom­bi ange­fah­ren. Nach dem Anstoß flüch­te­te der Ver­ur­sa­cher von der Unfall­stel­le, obwohl Sach­scha­den von etwa 1000 Euro ent­stan­den war. Die Poli­zei hat Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht aufgenommen.

Ange­brann­tes Essen löst Brand­alarm aus

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­abend, kurz vor Mit­ter­nacht, wur­den Poli­zei und Feu­er­wehr zu einem Wohn­an­we­sen in die Gar­ten­stadt geru­fen, weil dort ein Brand­mel­der Alarm schlug. Nach­dem die Woh­nungs­tü­re nicht geöff­net wur­de und Brand­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den konn­te, wur­de die Tür gewalt­sam geöff­net. In der Woh­nung wur­de die Mie­te­rin, eine 49-jäh­ri­ge Frau, schla­fend im Wohn­zim­mer ange­trof­fen. Die Frau war alko­ho­li­siert und brach­te es bei einem Alko­hol­test auf 1,06 Pro­mil­le. Grund für die Rauch­ent­wick­lung war ange­brann­tes Essen auf dem Herd. Die Mie­te­rin muss­te leicht ver­letzt ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Die Höhe des Sach­scha­dens ist der Poli­zei noch nicht bekannt.

25-jäh­ri­ger Auto­fah­rer stand unter Drogeneinfluss

BAM­BERG. Am Frei­tag­früh, gegen 02.40 Uhr, fiel auf dem Ber­li­ner Ring einer Poli­zei­strei­fe der Fah­rer eines Ford Tran­sit auf, der dort mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit fuhr. An einer Ampel würg­te er dann noch mehr­mals den Motor sei­nes Fahr­zeugs ab, wes­halb er einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wur­de. Hier­bei ver­lief ein Dro­gen­vor­test posi­tiv, wes­halb sich der 25-Jäh­ri­ge einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen und sein Fahr­zeug ste­hen las­sen musste.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Ver­kehrs­un­fäl­le

KÖNIGS­FELD. Blech­scha­den in Höhe von ca. 8.000 Euro ent­stand bei einem Ver­kehrs­un­fall, der sich am Don­ners­tag­nach­mit­tag, gegen 16.45 Uhr, auf der Kreis­stra­ße ereig­ne­te. Zu weit in der Fahr­bahn­mit­te fuhr offen­sicht­lich ein 57-jäh­ri­ger VW Golf-Fah­rer und prall­te des­halb mit dem ent­ge­gen­kom­men­den Pkw einer 23-Jäh­ri­gen zusam­men. Glück­li­cher­wei­se blie­ben bei­de Fahr­zeug­füh­rer unverletzt.

MÜH­LEN­DORF. Von der Son­ne geblen­det wur­de am Don­ners­tag­mor­gen ein 22-jäh­ri­ger Auto­fah­rer und fuhr des­halb in der Fran­ken­stra­ße auf ein ste­hen­des Müll­ent­sor­gungs-Fahr­zeug auf. Ein Mit­ar­bei­ter, der das Fahr­zeug in die­sem Moment mit einer Müll­ton­ne belud, wur­de beim Zusam­men­stoß zwi­schen Auto und Lkw ein­ge­klemmt und schwer ver­letzt. Er muss­te mit dem Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum ein­ge­lie­fert wer­den. Der genaue Unfall­scha­den muss noch ermit­telt werden.

Son­sti­ges

HIRSCHAID. Schlan­gen­li­ni­en­fah­rend war am Mitt­woch­abend ein 56-jäh­ri­ger Auto­fah­rer in der Stra­ße „Juli­us­hof“ unter­wegs und wur­de des­halb einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Dabei weh­te den kon­trol­lie­ren­den Poli­zei­be­am­ten eine deut­li­che Alko­hol­fah­ne ent­ge­gen. Ein durch­ge­führ­ter Alcotest erbrach­te 1,54 Pro­mil­le. Dar­auf­hin wur­de die Wei­ter­fahrt sofort unter­bun­den und die Fahr­zeug­schlüs­sel sowie der Füh­rer­schein sicher­ge­stellt. Der Alko­hol­sün­der muss­te zur Blut­ent­nah­me ins Kli­ni­kum. Der 56-Jäh­ri­ge wird wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr zur Anzei­ge gebracht.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Nach Leit­plan­ken­tref­fer ein­fach weitergefahren

Brei­ten­güß­bach. Nach­dem er am Frei­tag, kurz nach Mit­ter­nacht, im Bau­stel­len­be­reich der A 73, Rich­tung Nor­den, die Mit­tel­schutz­plan­ke gestreift und sich dabei die gesam­te lin­ke Sei­te sei­nes Kupra demo­liert hat­te, fuhr der 21jährige Unfall­ver­ur­sa­cher zunächst unbe­irrt wei­ter. Erst über eine Stun­de spä­ter mel­de­te er den Unfall bei der Ver­kehrs­po­li­zei in Coburg. Gegen ihn wird nun wegen Unfall­flucht ermit­telt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf min­de­stens 5000 Euro.

Im Stau aufgefahren

Hirschaid. Im Rück­stau vor dem Bau­stel­len­be­ginn auf der A 73, Rich­tung Nor­den, war am Don­ners­tag­mor­gen der 52jährige Fah­rer eines Klein­trans­por­ters unauf­merk­sam und fuhr dem VW einer 44jährigen ins Heck. Der Sach­scha­den an bei­den Fahr­zeu­gen sum­miert sich auf rund 8000 Euro.

Möbel­kar­tons lan­den auf der A 70

Ober­haid. Meh­re­re offen­bar schlecht gesi­cher­te Kar­tons mit Möbeln ver­lor am Don­ners­tag­nach­mit­tag der 52jährige Fah­rer eines Audi von sei­nem Anhän­ger. Die Kar­tons mit Stüh­len lan­de­ten auf der Fahr­bahn in Rich­tung Würz­burg, wo zwei nach­fol­gen­de Pkw nicht mehr aus­wei­chen konn­ten und die plötz­lich auf­tau­chen­den Hin­der­nis­se über­roll­ten. An den Fahr­zeu­gen ent­stand Sach­scha­den von rund 1000 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher setzt sei­ne Fahrt unge­bremst fort, mel­de­te sich jedoch bei der Auto­bahn­po­li­zei, nach­dem er im Rund­funk von dem Unfall hör­te und den Ver­lust sei­ner Ladung bemerk­te. Mög­li­che wei­te­re Geschä­dig­te wer­den gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg, T. 0951/9129–510, zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Urspring. Am Don­ners­tag­vor­mit­tag wur­de in Urspring ein Ver­kehrs­schild durch ein unbe­kann­tes Fahr­zeug beschä­digt. Ver­mut­lich ein Lkw mit Auf­lie­ger bog in einem zu wei­ten Bogen nach rechts in Rich­tung Wann­bach ab und tou­chier­te dabei mit sei­ner lin­ken Flan­ke das Stand­rohr eines Ver­kehrs­zei­chens, wel­ches dadurch her­aus­ge­ris­sen und beschä­digt wur­de. Der Fah­rer hat die Kol­li­si­on wahr­schein­lich nicht bemerkt und fuhr wei­ter. Es ent­stand ein Scha­den von über 1000 Euro und Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Last­zug geben kön­nen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt zu mel­den (09194/7388–0).

Son­sti­ges

Egloff­stein. Im Zeit­raum von 25.02.2022 bis 03.03.2022 lager­ten Unbe­kann­te Erd­aus­hub auf einem abge­le­ge­nen Grund­stück. Die ca. 3 Kubik­me­ter Aus­hub, bestehend aus Kalk­stei­nen, Wur­zeln und Gras­nar­ben, wur­den auch teil­wei­se auf dem angren­zen­den Gemein­de­weg von Egloff­stein nach Egloff­stei­n­er­hüll depo­niert. Wer ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen beob­ach­tet hat, möch­te sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt in Ver­bin­dung set­zen (09194/7388–0).

Hagen­bach. Eine Haus­wand wur­de von Mitt­woch auf Don­ners­tag mit einem roten Graf­fi­ti und unflä­ti­gen Bemer­kun­gen beschmutzt. Dem Haus­be­sit­zer ent­stand infol­ge der Rei­ni­gungs­ar­bei­ten ein gering­wer­ti­ger Scha­den. Wer Aus­kunft über die Schmie­re­rei­en geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt mel­den (09194/7388–0).

Unter­lein­lei­ter. Ein 55-jäh­ri­ger Anwoh­ner teil­te am Mon­tag mit, dass an der Kreis­stra­ße FO 9 in der Nähe der Ein­fahrt einer Quel­le, Wild­schwein­s­chwar­ten und Kno­chen ille­gal ent­sorgt wur­den. Der Jagd­päch­ter wur­de ver­stän­digt und die Beam­ten der Poli­zei haben die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Wer Hin­wei­se hier­zu geben kann wird gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt zu mel­den (09194/7388–0).

Eber­mann­stadt. Am Don­ners­tag­vor­mit­tag führ­ten Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg eine mehr­stün­di­ge Laser­mes­sung auf der B470, an der Abzwei­gung Rüs­sen­bach durch. Hier­bei wur­den ins­ge­samt 30 Auto­fah­rer bean­stan­det, 22 von ihnen erwar­tet ein Buß­geld. Den trau­ri­gen Höchst­wert erziel­te ein Ver­kehrs­teil­neh­mer, der bei erlaub­ten 70 km/​h mit 101 km/​h unter­wegs war.

Eber­mann­stadt. Mit einer Betrugs­ma­sche der beson­de­ren Art war­te­te ein unbe­kann­ter Trick­be­trü­ger auf und for­der­te von einer Senio­rin einen grö­ße­ren Geld­be­trag. Die Dame ließ sich jedoch nicht hin­ters Licht füh­ren und ließ den Unbe­kann­ten abblitzen.

Eine 61-jäh­ri­ge Frau erhielt am Don­ners­tag­mit­tag über Whats­App die Mit­tei­lung, dass das Han­dy ihrer Toch­ter ins Was­ser fiel und nicht mehr funk­ti­ons­fä­hig ist. Die Toch­ter aber müs­se noch sofort Zah­lun­gen über 4700 Euro täti­gen. Auch wur­den wei­ter­hin die Kon­to­da­ten des Emp­fän­gers mit­ge­teilt. Nach anfäng­li­cher Irri­ta­ti­on zwei­fel­te die Frau die Wahr­heit der Nach­richt und den Ver­fas­ser an. Dabei droh­te sie mit der Ver­stän­di­gung der Poli­zei. Die unbe­kann­te Per­son brach dar­auf­hin sofort den Kon­takt ab und lösch­te noch teil­wei­se die Nach­rich­ten. Die Poli­zei hat nun die Ermitt­lun­gen wegen Trick­be­trugs aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Eggols­heim. In der Zeit von Frei­tag, 25.02.2022 bis zum Mon­tag, 28.02.2022 wur­den von der Bahn­bau­stel­le in Eggols­heim Bau­ma­te­ria­li­en im Gesamt­wert von ca. 1.740,– Euro ent­wen­det. Wer ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen in die­sem Bereich machen konn­te, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tele­fon-Nr. 09191/7090–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Lkw tou­chiert

LICH­TEN­FELS. Rund 5.000 Euro Sach­scha­den ent­stan­den am frü­hen Don­ners­tag­abend bei einem Ver­kehrs­un­fall auf der B173. Eine 61-Jäh­ri­ge befuhr die Bun­des­stra­ße in Rich­tung Kro­nach und ver­pass­te die Aus­fahrt Lich­ten­fels-Ost. Des­halb wen­de­te sie am Aus­bau­en­de ihren Mer­ce­des und tou­chier­te dabei einen Lkw, der gera­de an ihr vor­bei­fuhr. Ver­letzt wur­de bei dem Ver­kehrs­un­fall glück­li­cher­wei­se niemand.

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Diens­tag, 15.00 Uhr bis Mitt­woch, 12.15 Uhr, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen in der Max-Planck-Stra­ße gepark­ten, blau­en Audi A4 Avant. An dem Pkw wur­de das rech­te Heck ange­fah­ren, sodass ein Scha­den von etwa 1.000 Euro ent­stand. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.