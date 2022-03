In den ver­gan­ge­nen Tagen gaben sich Betrü­ger ver­mehrt per Text­nach­richt als Ange­hö­ri­ge aus und ver­such­ten so unter ande­rem im Land­kreis Bam­berg schnel­les Geld bei Senio­ren zu machen. Es han­delt sich hier­bei um kei­nen Ein­zel­fall. Die ober­frän­ki­sche Poli­zei warnt vor der Betrugsmasche.

Die Vor­ge­hens­wei­se ist hier­bei über­wie­gend gleich: Die Gau­ner geben sich per Text­nach­richt als Toch­ter oder Sohn aus und erklä­ren, dass sie ihr Han­dy ver­lo­ren und des­halb eine neue Num­mer haben. Sie spre­chen die meist älte­ren Betrof­fe­nen direkt mit „Hal­lo Mama/​Papa…“ an. Erhal­ten die Täter eine Ant­wort, nimmt ihr per­fi­des Spiel sei­nen Lauf. Sie täu­schen eine Not­la­ge vor, um so Geld durch eine Über­wei­sung zu ergaunern.

Die ober­frän­ki­sche Poli­zei warnt vor die­ser Betrugs­fal­le und bit­tet dar­um, ins­be­son­de­re älte­re Ange­hö­ri­ge dar­über auf­zu­klä­ren und fol­gen­de Tipps zu beherzigen: