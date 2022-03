„Die Dra­chen unse­rer Hei­mat“ Rep­ti­li­en-Vor­trag mit dem Schwer­punkt Kreuz­ot­ter nun online

Der Natur­park Fich­tel­ge­bir­ge lädt zum Vor­trag rund um sei­ne Rep­ti­li­en, wie die Gift­schlan­ge mit der mar­kan­ten Zick­zack-Zeich­nung ein. Die Ver­an­stal­tung vom 11.03. ab 18:30 Uhr fin­det nun online statt.

Die Kreuz­ot­ter – das dies­jäh­ri­ge Mas­kott­chen des Natur­parks. Die hie­si­ge Regi­on gilt als wich­ti­ger Lebens­raum Deutsch­lands, was den Bestand an Kreuz­ot­tern betrifft. Der Natur­park Fich­tel­ge­bir­ge möch­te dies nun auf der Idee des Natur­park-Ran­gers, Amphi­bi­en- und Rep­ti­li­en­freun­des Andre­as Hof­mann in einem Bio­di­ver­si­täts­pro­jekt über­prü­fen, ob der Natur­park wirk­lich so reich an Kreuz­ot­tern ist. Neben der Schu­lung von Ehren­amt­li­chen, wel­che Flä­chen betreu­en um dort regel­mä­ßig nach den Schlan­gen zu suchen und Haupt­amt­li­che wei­te­re Gebie­te über­prü­fen, ist die Infor­ma­ti­on der All­ge­mein­heit ein wich­ti­ger Punkt. „Wenn die Men­schen die Tie­re bei ihren Wan­de­run­gen erken­nen, kön­nen Sie uns durch Mel­dun­gen infor­mie­ren, wo die Tie­re über­all zu fin­den sind. Um die Erken­nung zu erleich­tern und Äng­ste über die Gift­schlan­ge abzu­bau­en, bie­ten wir hier­für einen Vor­trag für die Öffent­lich­keit an und hof­fen auf gro­ßes Inter­es­se“, so der Natur­park-Ran­ger Andre­as Hof­mann. In dem Vor­trag berich­tet Har­ry Wöl­fel, Vor­sit­zen­der des Ter­ra­ri­en­club Bay­reuth und Umge­bung e.V. und renom­mier­ter Kreuz­ot­tern-Ken­ner, rund um die Schlan­ge, die so vie­le Men­schen in Angst und Schrecken ver­setzt, doch auch ande­re hei­mi­sche Rep­ti­li­en sol­len nicht zu kurz kommen.

Die Pla­nun­gen vom Novem­ber 2021 hat­ten für März 2022 eine bes­se­re Situa­ti­on hof­fen las­sen. Doch um eine gro­ße Teil­nah­me zu ermög­li­chen, haben sich alle Betei­lig­ten für eine Online-Ver­an­stal­tung ent­schie­den. Die Anmel­dung kann bis zum 11.03.2022 unter der Mail­adres­se: veranstaltung@​naturpark-​fichtelgebirge.​org erfol­gen. Von dort wird der ent­spre­chen­de Ein­wahl­link gesendet.