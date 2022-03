Sai­son­end­spurt beginnt!

Nach ins­ge­samt 16 spiel­frei­en Tagen beginnt in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga mor­gen für medi bay­reuth mit dem Gast­spiel beim SYN­TAI­NICS MBC der Sai­son­end­spurt. Bis zum Sai­son­fi­na­le am 1. Mai mit der Aus­wärts­par­tie in Frank­furt ste­hen in den kom­men­den zwei Mona­ten nun noch 13 Begeg­nun­gen auf dem Spiel­plan der HEROES OF TOMORROW.

Wäh­rend sich das Team von Head Coach Raoul Kor­ner mit drei Sie­gen in Serie, gekrönt vom 111:95 Erfolg in Olden­burg, in die Pau­se ver­ab­schie­det hat­te, muss­ten die Wei­ßen­fel­ser mit einer bit­te­ren Nie­der­la­ge in den FIBA-Break gehen. Im Aus­wärts­spiel beim Auf­stei­ger in Hei­del­berg unter­lag man mit 70:94 und belegt aktu­ell mit sechs Sie­gen und 14 Nie­der­la­gen Tabel­len­po­si­ti­on 14.

Mit Neu­zu­gang AJ Eng­lish will das Team von Head Coach Igor Jovo­vic nun noch­mals Fahrt auf­neh­men, um in den kom­men­den drei Heim­spie­len (medi, Frank­furt und Gie­ßen) die nöti­gen Schrit­te in Rich­tung Klas­sen­er­halt zu machen.

Tip-Off in der Stadt­hal­le Wei­ßen­fels zur Par­tie zwi­schen medi bay­reuth und dem SYN­TAI­NICS MBC ist am Sams­tag­abend um 20:30 Uhr.