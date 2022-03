För­der­ver­ein gool­kids e.V. stellt sich mit span­nen­den Aktio­nen vor

Gesund­heit ist ein hohes Gut, doch wel­che sport­li­chen Mög­lich­kei­ten bie­ten sich für Men­schen mit Han­di­cap? Die­se Fra­ge beant­wor­tet der För­der­ver­ein goolkids.e.V. ein­drucks­voll seit eini­gen Jah­ren in Bam­berg. „Sport ver­bin­det, und ist eine gute Mög­lich­keit zum selbst­ver­ständ­li­chen Mit­ein­an­der!“, erklärt Pro­jekt­lei­ter Robert Bartsch. Somit stand es für den Ver­ein außer Fra­ge die viel­fäl­ti­gen Mög­lich­kei­ten des Mit­ein­an­ders durch Sport auch auf der Gesund­heits­mes­se vom 11. – 13.03. in der Bro­se Are­na zu präsentieren.

Hier besteht die Mög­lich­keit für alle Sport­be­gei­ster­ten sich über das abwechs­lungs­rei­che inklu­si­ve Sport­an­ge­bot in Bam­berg zu infor­mie­ren und auch aus­zu­pro­bie­ren: Wie funk­tio­niert eigent­lich Roll­stuhl­bas­ket­ball? Was ist der Unter­schied von einem Sport­roll­stuhl zu einem nor­ma­len Roll­stuhl? Was haben wir damit vor? Dies und noch viel mehr kann sogar live in Erfah­rung gebracht werden.

Zudem wer­den die regel­mä­ßi­gen statt­fin­den Aktio­nen wie das „mach­MIT Sport­fest“ oder Dau­er­sport­an­ge­bo­te wie „inte­gra­FIT“ vor­ge­stellt. Über die vie­len Jah­re und das ehren­amt­li­che Enga­ge­ment konn­ten tol­le Part­ner­schaf­ten bei­spiels­wei­se mit Böhn­lein-Sports und dem Fuß­ball­ver­ein FV 1912 Bam­berg geschlos­sen wer­den, die am Stand prä­sen­tiert werden.

Beson­ders wird das Jahr 2023 für die Inklu­si­on in Bam­berg: Bam­berg wird als soge­nann­te Host-Town Gast­ge­ber für eine aus­län­di­sche Dele­ga­ti­on an Sport­le­rin­nen und Sport­lern für die Spe­cial Olym­pics in Ber­lin sein! „Wir freu­en uns rie­sig für unse­re Inklu­si­ons­ar­beit, dass wir hier den Zuschlag bekom­men haben“ beschreibt Bartsch die Stim­mungs­la­ge. Eine Foto­ak­ti­on sowie die Suche nach einem pas­sen­den Logos run­den die­ses The­ma ab.

Beglei­tet wer­den alle Aktio­nen von den bekann­ten Inklu­si­ons-Bot­schaf­tern wie Kegel­welt­mei­ste­rin Dan­ny Kicker, Tri­ath­lon-Welt­mei­ster Chris Dels oder dem bekann­ten Rap­per Jonas Ochs sowie aus der Poli­tik Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml und Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ter Andre­as Schwarz.

Wann pas­siert was?