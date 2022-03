Schwer­punkt­the­ma Ganztagsbetreuung

Am Don­ners­tag, 10. März, um 15.00 Uhr fin­det eine gemein­sa­me Sit­zung des Kul­tur­se­na­tes und des Jugend­hil­fe­aus­schus­ses zum The­ma Ganz­tags­be­treu­ung statt.

Ab 16.00 Uhr tagen dann die Mit­glie­der des Kul­tur­se­na­tes in einer öffent­li­chen Sit­zung. Dis­ku­tiert wird unter ande­rem über fol­gen­de The­men: Die Schul­ent­wick­lung in Bam­berg-Ost sowie an der Grund­schu­le in Gaustadt, ein Sach­stands­be­richt über die Muse­en der Stadt Bam­berg, ein Tätig­keits­be­richt der Stadt­hei­mat­pfle­ge sowie des Kultur.Service Bam­berg (KS:BAM) sowie eine Poten­zi­al­ana­ly­se zum Kes­sel­haus. Bei­de Sit­zun­gen fin­den im Spie­gel­saal der Har­mo­nie statt.

Der Ein­lass fin­det eine hal­be Stun­de vor Beginn der Sit­zung statt. Der Zugang zur Sit­zung ist abhän­gig von der Vor­la­ge eines Impf‑, Gene­se­nen- oder eines nega­ti­ven Test­nach­wei­ses. Die Mas­ken­pflicht (FFP2-Mas­ke) sowie die Erfas­sung der Kon­takt­da­ten besteht weiterhin.

Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.