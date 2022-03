Für sich selbst etwas Gutes tun und gleich­zei­tig die gute Sache unter­stüt­zen: das ist die Grund­idee des „Ster­nen­zelt­lau­fes“ zu Gun­sten der Kin­der- und Jugend­ho­spiz in Bam­berg. Daher bie­tet der Ver­an­stal­ter, Böhn­lein Sports Bam­berg e.V., am 28. und 29. Mai an, im Fuchs-Park-Sta­di­on sei­ne Run­de für den guten Zweck zu dre­hen. Alle, die an die­sem Tag nicht vor Ort sein kön­nen, kön­nen aber auch einen digi­ta­len Lauf ein­schicken und so an der Bene­fiz­ver­an­stal­tung teil­neh­men. Unter­stützt wird der Lauf unter ande­rem vom FC Ein­tracht Bam­berg, wie des­sen Vor­stands­mit­glied Sascha Dorsch mit­teilt: „Als FC Ein­tracht Bam­berg unter­stüt­zen wir die­ses tol­le Pro­jekt sehr ger­ne. Da das Fuchs-Park-Sta­di­on ja qua­si unser Wohn­zim­mer ist, wer­den wir beim Ster­nen­zelt­lauf das Cate­ring rund um das Sta­di­on orga­ni­sie­ren und natür­lich auch unse­re Mit­glie­der bit­ten, hier als Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer für die gute Sache zu laufen.“

Die Idee dabei ist ein­fach: Am Sams­tag, 28. Mai, kön­nen ab 14.00 Uhr alle Unter­stüt­zer am und im Bam­ber­ger Fuchs-Park- Sta­di­on ihre Run­de dre­hen und spen­den selbst oder über einen „Spon­sor“ 1€ pro gelau­fe­nen Kilo­me­ter für das Kin­der- und Jugend­ho­spiz. 24 Stun­den bis am näch­sten Tag um 14.00 Uhr ist dabei die Bahn geöff­net. „Gera­de die Idee des Lau­fens mit­ten in der Nacht oder in der „Blau­en Stun­de“ stößt dabei bei vie­len Läufern:innen auf gro­ßes Inter­es­se“, wis­sen die Ver­ant­wort­li­chen zu berich­ten. Um sich im Vor­feld des Lau­fes bereits einen Start­platz sichern zu kön­nen, wur­de von Böhn­lein Sports Bam­berg e.V. eigens eine Home­page ins Leben geru­fen, auf der sich die Läufer:innen ab sofort anmel­den kön­nen. Unter www​.ster​nen​zelt​lauf​.de ist die Anmel­dung mög­lich, zudem wer­den wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zum Lauf gebo­ten. „Wenn bei Kin­dern, Jugend­li­chen oder jun­gen Erwach­se­nen eine lebens­ver­kür­zen­de Erkran­kung fest­ge­stellt wird, ist der Schock groß,“ berich­tet Dani­el Deu­ber, Mit-Initia­tor des Lau­fes, enga­gier­ter Aus­dau­er­ath­let und selbst Assi­stenz­arzt am Bam­ber­ger Kli­ni­kum und künf­tig einer der lei­ten­den Ärz­te am Kinderhospiz.