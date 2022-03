Lei­der müs­sen wir Ihnen mit­tei­len, dass das geplan­te Gast­spiel von Bernd Regenau­er am 06.03.2022 im fif­ty-fif­ty kurz­fri­stig abge­sagt wer­den muss.

Rück­ga­be der Kar­ten: Kun­den geben Ihre Kar­ten bit­te an der Vor­ver­kaufs­stel­le zurück, an der sie erwor­ben wur­den. Da noch nicht alle Vor­ver­kaufs­stel­len zu den „alten“ Öff­nungs­zei­ten zurück­ge­kehrt sind, rufen Sie am besten vor­her kurz in der jewei­li­gen Vor­ver­kaufs­stel­le an oder schicken Sie eine E‑Mail. Der fif­ty-fif­ty-Ticket­shop ist Mon­tag bis Frei­tag zwi­schen 09:00 – 14:00 Uhr geöffnet.

Kun­den, die Ihre Kar­ten direkt über Reser­vix oder AD Ticket erwor­ben haben, erhal­ten eine E‑Mail von unse­ren Ticketpartnern.

Bit­te haben Sie Ver­ständ­nis, dass die Abwick­lung etwas Zeit in Anspruch neh­men kann.