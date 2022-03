Seit 2. März hat die Stadt Bam­berg eine Bür­ger­hot­line zu Fra­gen rund um Hilfs­mög­lich­kei­ten für geflüch­te­te Ukrainer:innen unter der Num­mer 0951–87-2626 frei­ge­schal­ten. Die­ser Ser­vice wird sehr gut ange­nom­men. Daher wird das Bür­ger­te­le­fon auch am Wochen­en­de besetzt sein und zwar am Sams­tag und am Sonn­tag jeweils von 10–12 Uhr.

Unter der Woche ist die Hot­line mon­tags bis don­ners­tags von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr sowie frei­tags von 10 bis 12 Uhr erreichbar.