Im ver­gan­ge­nen Juni muss­te die 21. Auf­la­ge des Frän­ki­sche Schweiz-Mara­thons erneut abge­sagt wer­den. In die­sem Jahr aber soll einer der schön­sten Land­schafts­läu­fe Deutsch­lands nicht wie­der auf der Strecke blei­ben. „Wir sind zuver­sicht­lich, dass die sich immer wei­ter ent­span­nen­de Coro­na-Lage eine Durch­füh­rung am 4. Sep­tem­ber 2022 mög­lich macht“, so die Kul­tur- und Sport­re­fe­ren­tin Mari­on Ros­sa-Schu­ster. Dann könn­ten die Läu­fer in gewohn­ter Wei­se durch das Wie­sent­tal spur­ten. „Vie­le bren­nen nach der lan­gen Zwangs­pau­se dar­auf, wie­der die Schu­he zu schnü­ren“, weiß die Aus­dau­er­sport­le­rin aus eige­ner Erfahrung.

Falls sich die Coro­na-Situa­ti­on wie­der ver­schlech­tert, kön­ne man not­falls mit einer Begren­zung des Star­ter­felds und zeit­lich gestaf­fel­ten Starts das Teil­neh­mer­feld auseinanderziehen.

„Je nach aktu­el­ler Pan­de­miela­ge wird man die Hygie­ne­auf­la­gen anpas­sen und fle­xi­bel reagie­ren“, so Ros­sa-Schu­ster. Vor­erst aber denkt man an einen unein­ge­schränk­ten Frän­ki­sche Schweiz-Mara­thon, für den man sich ab dem 05. März anmel­den kann. Das Start­geld wer­de erst fäl­lig und auch abge­bucht, wenn die Durch­füh­rung beschlos­se­ne Sache sei. „Damit geht kei­ner der Teil­neh­mer ein finan­zi­el­les Risi­ko ein“.

Run & Bike

Der 1. Run & Bike-Wett­be­werb im Rah­men des Frän­ki­sche Schweiz-Mara­thon steht seit 2 Jah­ren vor der Pre­miè­re. Einer läuft und einer radelt. Das kann weni­ge hun­dert Meter, aber auch eini­ge Kilo­me­ter gehen. Dann wech­seln sich bei­de ab. Der Läu­fer kann dann im Sat­tel etwas durch­at­men, der Rad­fah­rer sich auf dem Asphalt die Füße ver­tre­ten. „Run & Bike“ nennt sich das unge­wöhn­li­che For­mat. Im Her­zen der Frän­ki­schen Schweiz wer­den es 22,2 Kilo­me­ter sein, die das Duo zwi­schen Eber­mann­stadt und Burg­gail­len­reuth zu über­win­den haben wird. „Natür­lich ohne elek­tri­schen Hilfs­mo­tor, nur mit eige­ner Mus­kel­kraft,“ so Ros­s­a­Schu­ster. Zudem gel­te Helmpflicht.

Mit die­ser neu­en Dis­zi­plin will das Orga­ni­sa­ti­ons­team den Auf­wärts­trend des Jubi­lä­ums­jah­res beim 21. Frän­ki­sche Schweiz-Mara­thon fort­füh­ren. Die Idee hat­te Micha­el Cipura. Der erfah­re­ne Lauf­trai­ner aus Pretz­feld hat einen „Run & Bike“ auch schon am eige­nen Leib erlebt und war begei­stert. „Ein biss­chen ähnelt es dem Inter­vall-Trai­ning von Aus­dau­er­sport­lern oder dem Kop­pel-Trai­ning der Tri­ath­le­ten.“ Die Strecke durch das Wie­sent­tal wäh­rend des Auto­frei­en Sonn­tags sei dafür gera­de­zu geschaf­fen, da kaum Hügel zu über­win­den sei­en. Mit­ma­chen darf man ab 16 Jah­ren in den Wer­tun­gen männ­lich, weib­lich und mixed. „Das stärkt das Tea­m­er­leb­nis mehr als ein Staf­fel­lauf, bei dem man nach­ein­an­der unter­wegs ist.“ Mit rund 50 Teams rech­net Ros­sa-Schu­ster, die dadurch hofft, neue Ziel­grup­pen für das Sport­event in der Frän­ki­schen Schweiz zu begeistern.

Attrak­ti­ve Wettbewerbe

Beim Hand­bike-Mara­thon bleibt vor­erst alles beim Alten. „Wir wol­len den Wett­be­werb als Zei­chen der Inklu­si­on für Sport­ler mit Han­di­cap wei­ter­füh­ren.“ Auch die Strecke bis nach Beh­rin­gers­müh­le habe sich bewährt. „Im Schat­ten der Burg­rui­ne Nei­deck kann man bei den Hand­bi­kern die abso­lu­te Welt­spit­ze sehen.“ Mit frü­he­ren Starts soll für die Zuschau­er eine kom­pak­te­re Ver­an­stal­tung gebo­ten wer­den. Für die Ath­le­ten hat das den zusätz­li­chen Vor­teil, dass sie zum Groß­teil im Ziel sind, sobald die Mit­tags­hit­ze den Best­zei­ten zu schaf­fen macht.

Einen Ansturm erwar­tet Mari­on Ros­sa-Schu­ster beim Halb­ma­ra­thon. „Das ist ein sehr popu­lä­rer Wett­be­werb, noch dazu tra­gen wir die Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten aus.“ Das locke noch ein­mal rund 200 Sport­ler mehr an, dar­un­ter auch die besten Bay­erns. Des­halb will man von Sei­ten des Land­kreis-Sport­am­tes auch die Halb­ma­ra­thon-Läu­fer vor den 10 Kilo­me­ter­Star­tern auf die Bun­des­stra­ße las­sen. „Damit man sich nicht gegen­sei­tig in die Que­re kommt.“ Ganz nor­mal lau­fen zunächst auch die Pla­nun­gen für die Spar­kas­sen-Bam­bi­ni- und Schü­ler­läu­fe sowie den Zehn­tel-Mara­thon am Sams­tag, den 3. Sep­tem­ber 2022, die sich ins­be­son­de­re an Lauf- Ein­stei­ger, Kin­der und Jugend­li­che wen­den. „Die­ses Ange­bot am Sams­tag 3. Sep­tem­ber wird von immer mehr Nach­wuchs­läu­fern ange­nom­men.“ Zudem ist der Mara­thon­lauf erneut der Aus­tra­gungs­ort für die Ober­frän­ki­schen Mara­thon­Mei­ster­schaf­ten, der Hand­bike-Mara­thon ist ein Wer­tungs­ren­nen im Rah­men des Natio­nal Hand­bike Circuit.

Dank­bar ist man im Orga­ni­sa­ti­ons­team auch, dass trotz Coro­na alle lang­jäh­ri­gen Unter­stüt­zer und Spon­so­ren, wie die Spar­kas­se Forch­heim, Braue­rei Gebrü­der Mais­el, der VGN, Spe­di­ti­on Pohl, die AOK und ande­re wie­der zuver­läs­sig mit im Boot sind.

NEU: Natur­park­hof-Markt des Natur­park Frän­ki­sche Schweiz-Frankenjura

Die Natur­park­hö­fe nut­zen erst­mals die Mög­lich­keit, um sich im Rah­men des Frän­ki­sche Schweiz Mara­thons einer brei­ten Öffent­lich­keit und allen Besu­chern des Auto­frei­en Sonn­tag vor­zu­stel­len. Ein lang erstreb­tes Ziel der Kreis­ent­wick­lung, die Ver­bin­dung von Sport und Genuss, wird damit umge­setzt. Daher begrüßt die Lei­tung des Sport- und Kul­tur­amts die Initia­ti­ve des Natur­parks Frän­ki­sche Schweiz – Fran­ken­ju­ra ganz besonders.

Rund um das Natur­park­zen­trum am alten Bahn­hof in Mug­gen­dorf bie­ten die Natur­park­hö­fe Spe­zia­li­tä­ten aus der Regi­on an. Es wer­den die Hof­be­trei­ber vor­ge­stellt und die Besu­cher kön­nen die­se ken­nen­ler­nen. Mari­on Ros­sa-Schu­ster: „Die Gäste kön­nen eine gro­ße Viel­falt nach­hal­tig pro­du­zier­ter Pro­duk­te aus dem Natur­park Frän­ki­sche Schweiz-Fran­ken­ju­ra ver­ko­sten und erwer­ben.“ Die Hof­be­trei­ber freu­en sich auf zahl­rei­che Besu­cher am Natur­park­hof-Markt und sind am Sonn­tag, 04.09.2022 von 10 bis 17 Uhr für alle da – am Natur­park­zen­trum Muggendorf.

Wett­be­wer­be am Ver­an­stal­tungs­wo­chen­en­de 03./04.09.2022

Ände­run­gen vorbehalten

Start: Sams­tag, 3. Sep­tem­ber 2022 – Eber­mann­stadt, Marktplatz

Spar­kas­sen-Bam­bi­ni­lauf (500m) 15:45 Uhr

Spar­kas­sen-Schü­ler­läu­fe (1000m) 16:00 Uhr

Zehn­tel-Mara­thon (4,2km) 16:30 Uhr

Start: Sonn­tag, 4. Sep­tem­ber 2022 – Eber­mann­stadt, B 470 Ortsmitte

Hand­bike 08:30 Uhr

Mara­thon, Staf­fel-Mara­thon 08:35 Uhr

Halb­ma­ra­thon­lauf 09:00 Uhr

10km-Lauf 09:10 Uhr

Run & Bike (22 km) 10:45 Uhr

Ziel­schluss – Eber­mann­stadt, B 470 Orts­mit­te 14:15 Uhr

Anmel­dung und Infor­ma­ti­on unter www​.fs​-mara​thon​.de