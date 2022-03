Für das Pro­jekt Zeit­zeu­gen­bör­se und das Pro­gramm Smart City Bam­berg suchen die Muse­ums­päd­ago­gin­nen und ‑päd­ago­gen von AGIL wie­der Men­schen aus Stadt und Land­kreis, die als Zeit­zeu­gen Aus­kunft zur Stadt­ge­schich­te geben kön­nen und ihre per­sön­li­chen Geschichts­er­leb­nis­se an die jün­ge­re Genera­ti­on ver­mit­teln möch­ten. Nach­dem die Zeit­zeu­gen­bör­se coro­nabe­dingt ruh­te, steht jetzt die Alt­stadt rund um die Karo­li­nen­stra­ße und das Alte Rat­haus im Mittelpunkt.

Hin­ter­grund ist, dass die Karo­li­nen­stra­ße der zen­tra­le „Test­raum“ für den digi­ta­len Stadt­raum der Smart City Bam­berg wer­den soll. Hier wer­den noch in die­sem Jahr alle Gebäu­de und vie­le Kunst­wer­ke digi­tal erfasst (3D-Scan) und sozu­sa­gen vir­tu­ell nach­ge­baut. Im Ergeb­nis kann man sich dann in der vir­tu­el­len Karo­li­nen­stra­ße bewe­gen wie im ech­ten Stra­ßen­raum und zusätz­lich vie­le digi­ta­le Zusatz­in­for­ma­tio­nen auf­ru­fen – zum Bei­spiel auch „digi­ta­le Stol­per­stei­ne“ oder Inter­views mit Zeit­zeu­gen, die frü­her in der Stra­ße wohn­ten oder arbei­te­ten. Auch die Stra­ßen­bahn soll – wenig­stens vir­tu­ell – wie­der über die Obe­re Brücke rattern.

Gesucht sind nun Men­schen, die Span­nen­des aus ihrem Leben und zu beson­de­ren Ereig­nis­sen zu berich­ten haben und bereit wären, dies als Zeit­zeu­gen etwa bei Schul­be­su­chen der jün­ge­ren Genera­ti­on zu ver­mit­teln. Wer sich also noch an die Zeit erin­nern kann, als Autos und die Stra­ßen­bahn durch den Tor­bo­gen des Alten Rat­hau­ses rausch­te und der Dom­platz der größ­te Park­platz Bam­bergs war, ist beim Pro­jekt Zeit­zeu­gen­bör­se von AGIL – Muse­ums­päd­ago­gi­scher Ver­ein richtig.

„Ganz beson­ders wol­len wir uns für das Pro­jekt Smart City auf die Karo­li­nen­stra­ße kon­zen­trie­ren“, so Dr. Jost Loh­mann von AGIL. „Wir suchen Geschich­ten aus dem Leben und zu den Men­schen, die zwi­schen Altem Rat­haus und Tor­schu­ster gelebt oder gear­bei­tet haben – vom Mit­ar­bei­ter einer der älte­sten Apo­the­ken Deutsch­lands über die Bewoh­ner der denk­mal­ge­schütz­ten Häu­ser bis hin zur Leh­re­rin, die Genera­tio­nen von Schü­lern an der Dom-Schu­le unter­rich­tet hat.“

Wer Inter­es­se hat, sei­ne per­sön­li­chen und indi­vi­du­el­len Geschichts­er­leb­nis­se wei­ter­zu­ge­ben oder Fotos und Doku­men­te aus der Ver­gan­gen­heit der Karo­li­nen­stra­ße hat, mel­det sich mit einer kur­zen E‑Mail an zeitzeugenboerse@​agil-​bamberg.​de oder per Tele­fon unter 0951 5190389. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter von AGIL möch­ten die Zeit­zeu­gen dann zu einem kur­zen Inter­view besuchen.