Zum Anlass des 40-jäh­ri­gen Jubi­lä­ums mit der Part­ner­stadt Men­de plant die Stadt Wun­sie­del für das Jahr 2022 ver­schie­de­ne Ver­an­stal­tun­gen, um die Bezie­hun­gen mit Frank­reich und Men­de zu stärken.

Fran­zö­si­scher Abend im Luisenburg-Resort

Schon am Mitt­woch, dem 9. März, fin­det um 18:30 Uhr eine Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung im Lui­sen­burg Resort statt. Zusam­men mit dem Deutsch-Fran­zö­si­schen Part­ner­schafts­ko­mi­tee (DFP) ver­an­stal­tet die Stadt einen „Fran­zö­si­schen Abend“. An die­sem Abend wird es eine Spei­se­kar­te mit fran­zö­si­schem Essen geben, die auf der Home­page der Stadt Wun­sie­del ver­öf­fent­licht wird. Eben­so wer­den Hr. Bei­lein vom DFP und Fr. Lesort, Leh­re­rin der Volks­hoch­schu­le, einen kur­zen Vor­trag über die Part­ner­stadt und Frank­reich halten.

Die Stadt Wun­sie­del lädt herz­lich zu die­sem gemein­sa­men Info­abend ein!

Um für eine bes­se­re Plan­bar­keit zu sor­gen, wird gebe­ten, vor­ab die Spei­sen zu wäh­len und bei der Anmel­dung mit durch­zu­ge­ben. Anmel­dun­gen erfol­gen bei Frau Mau­ers­ber­ger unter der Num­mer 09232/602–119 oder per Mail an vanessa.​mauersberger@​wunsiedel.​de.

Sprach­kurs für Anfänger

Um sich in sei­nem Urlaubs­ort bes­ser ver­stän­di­gen zu kön­nen, bie­tet Isa­bel­le Lesort ab Mitt­woch, dem 23. März 2022, einen Fran­zö­sisch Crash-Kurs an. Es wer­den die Grund­la­gen für einen Besuch in Frank­reich bei­gebracht. Der Kurs besteht aus zehn Mitt­wo­chen und fängt immer um 18:00 Uhr an.

Wei­te­re Pro­gramm­punk­te und Details wer­den auf der Home­page der Stadt Wun­sie­del veröffentlicht.