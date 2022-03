Ver­gnüg­li­che Geschich­ten zum Frühlingsanfang

Das Haus am See lädt gemein­sam mit Hei­di Fischer und Nico­le Eick zu einer Stun­de Aus­zeit zum Zuhö­ren, Nach­den­ken und Schmun­zeln ein. Die bei­den Autorin­nen haben in den letz­ten Jah­ren Roma­ne, Kri­mis und Kurz­ge­schich­ten ver­öf­fent­licht und geben eine Kost­pro­be ihrer Talente.

In gemüt­li­cher Atmo­sphä­re kann man dort den ver­gnüg­li­chen Geschich­ten zum Früh­lings­an­fang lau­schen und dabei noch Kaf­fee und Kuchen genie­ßen. Die bei­den Autorin­nen sind zusätz­lich Mit­be­grün­de­rin­nen der Cobur­ger Autoren­ge­mein­schaft Schreib­sand und freue sich über ihr Kom­men am Mon­tag 21.03.2022 (14:30 Uhr bis ca. 15:30 Uhr) im Bür­ger­haus Wüsten­ahorn (Stadt­teil von Coburg). Ein­lass ist ab 14.00 Uhr.

Auf­grund der der­zeit anhal­ten­den Coro­na Bestim­mun­gen ist eine Anmel­dung unter 09651/892580 erforderlich.