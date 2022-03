Lesung – Werk­schau – Infotainment

Zum Inter­na­tio­na­len Frau­en­tag 2022 bie­ten die Volks­hoch­schu­le und die Gleich­stel­lungs­stel­le des Land­krei­ses Forch­heim am Diens­tag, 08. März 2022 um 19 Uhr mit der Online-Ver­an­stal­tung „O no, Ono!“ eine Begeg­nung mit der japa­nisch-ame­ri­ka­ni­schen Künst­le­rin Yoko Ono an.

Die mei­sten haben schon von ihr gehört, vie­le ver­ur­tei­len sie. Aber weni­ge haben sich mit der Akti­ons­künst­le­rin, Fil­me­ma­che­rin, Expe­ri­men­tal-kom­po­ni­stin, Sän­ge­rin, Frie­dens- und Men­schen­rechts­ak­ti­vi­stin sowie ihrem Werk inten­si­ver beschäf­tigt. Ihre Per­for­man­ces ecken mit­un­ter an und ver­stö­ren, oft sind sie jedoch gleich­zei­tig wit­zig und vol­ler Lie­be. Eine kom­pro­miss­los muti­ge Künst­le­rin, die lan­ge Zeit ver­hasst war und sich den­noch nicht klein­krie­gen ließ.

Hin­ter Zoo­m­ing Fema­le Artists (ZoFA) ste­hen die Schwe­stern Maria Wolf und Dr. Inés Pelzl, eine Schau­spie­le­rin und eine Kunst­hi­sto­ri­ke­rin, die sich zum Ziel gesetzt haben, Künst­le­rin­nen vor­zu­stel­len, die uns etwas zu sagen haben. ZoFA ver­eint die Ele­men­te Lesung und Werk­schau, infor­miert, unter­hält und inspi­riert. Ein Kunst­impuls via Zoom.

Kosten­freie Teil­nah­me – vor­he­ri­ge Anmel­dung notwendig!

Die Teil­nah­me ist kosten­frei und bequem von zu Hau­se mög­lich: Es ist eine recht­zeitige vor­he­ri­ge Anmel­dung nötig, damit wir Ihnen den Zugangs­link für die Online-Teil­nah­me per E‑Mai schicken kön­nen. Anmel­dung bis spä­te­stens 08. März 2022, 17 Uhr) unter: www​.vhs​-forch​heim​.de (Fo710).