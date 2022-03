Schnup­per­stun­de im „Ener­gy Dance“ am 10. März

Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth betei­ligt sich an der Fasten­ak­ti­on 2022 der Evan­ge­li­schen Kir­che an und lädt zu ver­schie­de­nen Online-Ver­an­stal­tun­gen ein. Unter dem Mot­to „7 Wochen ohne Still­stand?!“ wer­den die Teil­neh­men­den der Fra­ge nach­ge­hen, wann und wo sie Still­stand erle­ben und wo sie ganz bewusst – nach­hal­tig – aktiv wer­den kön­nen. In die­sem Rah­men fin­det eine Online-Schnup­per­stun­de im „Ener­gy Dance“ am Don­ners­tag, 10. März, um 20 Uhr, statt.

Auch in der klein­sten Hüt­te gibt es ein Plätz­chen zum Tan­zen! Nur hier kön­nen die Teil­neh­men­den selbst die Inten­si­tät ihrer Bewe­gun­gen bestim­men. Daher ist „Ener­gy Dance“ für alle Alters­stu­fen glei­cher­ma­ßen geeig­net. Ob man Tanz- oder Bewe­gungs­er­fah­rung hat, ist egal, denn die Kurs­lei­te­rin Gise­la Eck­hardt führt die Teil­neh­men­den in klei­nen Schrit­ten von einer in die ande­re Bewe­gung. Dabei kön­nen sie leicht fol­gen, ohne dabei Schrit­te zu zäh­len oder Cho­reo­gra­fien zu erler­nen. Dazu gibt es moti­vie­ren­de Musik aus der gan­zen Welt von modern bis klas­sisch. Eine klei­ne Deh­nungs­ein­heit am Schluss run­det das Pro­gramm ab.

Infor­ma­tio­nen zur Anmel­dung gibt es auf der Inter­net­sei­te der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth unter www​.vhs​-bay​reuth​.de.