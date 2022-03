Pres­se­mit­tei­lung der FFF-Orts­grup­pe Bayreuth:

Hier­mit laden wir herz­lich ein zu unse­rer Anti­kriegs­kund­ge­bung „Nein zum Krieg – Kli­ma­ge­rech­tig­keit statt Auf­rü­stung“ mor­gen, Don­ners­tag den 03.03. um 16 Uhr vor dem Kar­stadt in der Maxi­mi­li­an­stra­ße. In Soli­da­ri­tät mit der FFF Bewe­gung in der Ukrai­ne wer­den an die­sem Tag welt­weit Frie­dens­de­mon­stra­tio­nen von FFF-Orts­grup­pen statt­fin­den. Wir als FFF-Orts­grup­pe Bay­reuth soli­da­ri­sie­ren uns mit der betrof­fe­nen Bevöl­ke­rung in den Kriegs­ge­bie­ten. Auch die Wel­le von Soli­da­ri­tät aus der Zivil­be­völ­ke­rung mit den Men­schen, die sich auf der Flucht aus der Ukrai­ne befin­den, begrü­ßen wir. Gleich­zei­tig kri­ti­sie­ren wir bei­spiels­wei­se den Ras­sis­mus, der dazu führt dass Flücht­lin­ge aus ande­ren Län­dern vor der pol­ni­schen Gren­ze erfrie­ren müs­sen oder dazu dass schwar­zen Stu­die­ren­den aus der Ukrai­ne die Aus­rei­se erschwert wird. Zudem sind wir der Mei­nung, dass die nun von der deut­schen Bun­des­re­gie­rung beschlos­se­ne Auf­rü­stungs­po­li­tik kein geeig­ne­tes Mit­tel ist, um den Kon­flikt zu lösen. Die nun bereit­ge­stell­ten 100 Mrd. Euro soll­ten lie­ber für die Ener­gie­wen­de bereit­ge­stellt wer­den oder ande­re Pro­jek­te, die eine sozi­al-öko­lo­gi­sche Trans­for­ma­ti­on stär­ken. Denn von der Auf­rü­stungs­po­li­tik, für die wir alle bezah­len sol­len, pro­fi­tie­ren in erster Linie die deut­schen Rüstungskonzerne.