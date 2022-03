Mari­an­ne Wit­ton ist die neue Lei­te­rin der Sozi­al­ver­wal­tung des Bezirks Ober­fran­ken. Sie trat am 15. Febru­ar die Nach­fol­ge von Ange­la Traut­mann-Janovsky an.

„Sie haben als neue Lei­te­rin eine sehr wich­ti­ge und ver­ant­wor­tungs­vol­le Auf­ga­be über­nom­men. Denn als über­ört­li­cher Sozi­al­hil­fe­trä­ger sind wir für 17 000 Men­schen mit Behin­de­rung und Pfle­ge­darf in Ober­fran­ken zustän­dig. Für die Bewäl­ti­gung der bevor­ste­hen­den Her­aus­for­de­run­gen wün­sche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Wir freu­en uns auf eine kon­struk­ti­ve und ver­trau­ens­vol­le Zusam­men­ar­beit“, gra­tu­lier­te Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm zum Dienstantritt.

Nach ihrem Stu­di­um in Erlan­gen und der Absol­vie­rung ihrer Zwei­ten Juri­sti­schen Staats­prü­fung im Jahr 1997 arbei­te­te Mari­an­ne Wit­ton als Rich­te­rin an den Ver­wal­tungs­ge­rich­ten Ans­bach und Bay­reuth. Hier war sie unter ande­rem zustän­dig für Sozi­al­recht, Schwer­be­hin­der­ten­recht sowie Kin­der- und Jugend­wohl­fahrts­recht. Anschlie­ßend war sie als Pro­zess­ver­tre­te­rin der Regie­rung von Ober­fran­ken und als Abtei­lungs­lei­te­rin am Land­rats­amt Wun­sie­del tätig. Im Jahr 2008 wech­sel­te die gebür­ti­ge Ober­pfäl­ze­rin zurück zur Regie­rung von Ober­fran­ken, wo sie ab dem Jahr 2011 die Lei­tung des Sach­ge­biets Plan­fest­stel­lung, Stra­ßen­recht und Bau­recht inne­hat­te. 2018 wur­de sie außer­dem zur Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­ten und im Jahr dar­auf zur stell­ver­tre­ten­den Lei­te­rin des Bereichs Pla­nung und Bau bestellt.