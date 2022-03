Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ein­bruch in Sportheim

BAM­BERG. In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch, zwi­schen 21.00 Uhr und 09.00 Uhr, bra­chen Unbe­kann­te in ein Sport­heim Am Sen­del­bach ein. Es wur­den Stahl­tü­ren auf­ge­he­belt, so dass man ins Büro und in einen Wirt­schafts­raum gelang­te, wo zwei Geld­kas­set­ten geöff­net wur­den. Die Höhe des Ent­wen­dungs­scha­dens ist der Poli­zei noch nicht bekannt. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 400 Euro. Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. In einem Super­markt in der Forch­hei­mer Stra­ße wur­den am Mitt­woch­abend, kurz vor 17.00 Uhr, Mut­ter (50) und Sohn (18) beim Laden­dieb­stahl ertappt. Die bei­den woll­ten Süßig­kei­ten, Kos­me­tik­ar­ti­kel und Kopf­hö­rer für ins­ge­samt knapp 64 Euro steh­len, wur­den aber vom auf­merk­sa­men Per­so­nal beob­ach­tet und die Poli­zei verständigt.

Haus­fas­sa­den mit Graf­fi­ti besprüht

BAM­BERG. In der Sie­chen­stra­ße wur­de zwi­schen dem 20. und 26. Febru­ar eine Haus­fas­sa­de mit lila­far­be­nem Graf­fi­ti besprüht. Der unbe­kann­te Täter rich­te­te dadurch Sach­scha­den von etwa 500 Euro an. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

BAM­BERG. Auf die Stahl­tü­re eines Amtes in der Kasern­stra­ße hat zwi­schen dem 18. und 21. Febru­ar die­sen Jah­res ein Unbe­kann­ter unle­ser­li­ches Geschmier gesprüht. Hier wird der ange­rich­te­te Sach­scha­den auf etwa 700 Euro geschätzt.

BAM­BERG. Am Michels­berg wur­den zwi­schen 01.03.2022, 12.00 Uhr und 02.03.2022, 06.30 Uhr, ein Kas­sen­au­to­mat sowie Türen einer dor­ti­gen Bau­stel­le mit Graf­fi­ti besprüht. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 1500 Euro beziffert.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Beim Rechts­ab­bie­gen von der Benz­stra­ße auf die Hall­stadter Stra­ße über­sah am Mitt­woch­früh, kurz vor 08.00 Uhr, ein VW-Fah­rer einen Rad­fah­rer, der dort auf der fal­schen Fahr­bahn­sei­te fuhr. Durch den Zusam­men­stoß stürz­te der Rad­fah­rer auf die Wind­schutz­schei­be und zog sich eine Fuß­ver­let­zung zu. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf über 1000 Euro geschätzt.

BAM­BERG. Beim Aus­fah­ren vom Test­zen­trum Am Sen­del­bach stie­ßen am Diens­tag­mit­tag zwei Fahr­zeu­ge zusam­men, weil ein Sko­da-Fah­rer mit sei­nem Pkw zu weit in die Fahr­bahn rag­te. Durch den Zusam­men­stoß ent­stand an bei­den Fahr­zeu­gen ein Scha­den von ins­ge­samt 30.000 Euro. Ver­letzt wur­de niemand.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Auf einem Super­markt­park­platz in der Vil­lach­stra­ße wur­de am 26.02.2022, zwi­schen 09.00 Uhr und 09.45 Uhr, die rech­te Türe eines dort gepark­ten grau­en Seat Leon beschä­digt. Der Fahr­zeug­hal­te­rin ist dadurch Sach­scha­den von etwa 500 Euro ent­stan­den. Die Poli­zei geht davon aus, dass ver­mut­lich eine frem­de Fahr­zeug­tü­re für den Scha­den ver­ant­wort­lich sein könn­te. Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

36-Jäh­ri­ger hat­te Rausch­gift einstecken

BAM­BEG. Am Diens­tag, gegen 17.45 Uhr, wur­de ein 36-jäh­ri­ger Mann in der Luit­pold­stra­ße von einer Poli­zei­strei­fe einer Kon­trol­le unter­zo­gen, weil er quer über die Fahr­bahn lief, ohne die Fahr­zeu­ge pas­sie­ren zu las­sen. Bei der Kon­trol­le wur­den bei ihm knapp fünf Gramm Mari­hua­na auf­ge­fun­den. Zudem hat­te er noch eine ver­schrei­bungs­pflich­ti­ge Tablet­te ein­stecken, für die er kei­ne ärzt­li­che Ver­ord­nung nach­wei­sen konn­te. Die genann­ten Din­ge wur­den natür­lich beschlag­nahmt. Der 36-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich verantworten.

Streit endet mit Faustschlag

BAM­BERG. Am Mitt­woch­nach­mit­tag, gegen 15.00 Uhr, gerie­ten in der Pro­me­na­de­stra­ße zwei jun­ge Män­ner in Streit. In des­sen Ver­lauf schlug ein 19-jäh­ri­ger sei­nem gleich­alt­ri­gen Kon­tra­hen­ten mit der Faust ins Gesicht und flüch­te­te anschlie­ßend. Der jun­ge Mann muss­te leicht ver­letzt ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Der Angrei­fer, von dem die Per­so­na­li­en bekannt sind, muss sich nun wegen Kör­per­ver­let­zung verantworten.

43-Jäh­ri­ger hat­te gefälsch­ten Führerschein

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­früh, gegen 00.30 Uhr, wur­de der Poli­zei von einem Tank­stel­len­mit­ar­bei­ter mit­ge­teilt, dass dort ein Betrun­ke­ner sei, der Kun­den belä­stigt. Da der 43-jäh­ri­ge Mann mit knapp zwei Pro­mil­le einem Platz­ver­weis durch die Poli­zei nicht Fol­ge lei­ste­te, muss­te er in Gewahr­sam genom­men wer­den. Bei der Durch­su­chung des 43-jäh­ri­gen kam ein total gefälsch­ter Füh­rer­schein zum Vor­schein, der sicher­ge­stellt wur­de. Die Poli­zei hat Ermitt­lun­gen wegen Urkun­den­fäl­schung aufgenommen.

18-Jäh­ri­ger ver­stößt gegen Betäubungsmittelgesetz

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, kurz nach 22.00 Uhr, fiel in der Emil-Kem­mer-Stra­ße ein 18-jäh­ri­ger Fuß­gän­ger auf, der dort hek­tisch Gegen­stän­de vom Fuß­bo­den auf­hob. Bei der Kon­trol­le des jun­gen Man­nes kam bei die­sem eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na zum Vor­schein. Bei einer frei­wil­lig durch­ge­führ­ten Woh­nungs­nach­schau fan­den die Beam­ten dann noch wei­te­res Rausch­gift und Zube­hör was eben­falls beschlag­nahmt wurde.

Poli­zei fin­det bei 24-Jäh­ri­gen Rauschgift

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­früh, kurz nach 04.00 Uhr, konn­ten meh­re­re Per­so­nen schla­fend in einem Wasch­sa­lon im Stadt­ge­biet ange­trof­fen wer­den. Weil dort erheb­li­cher Mari­hua­na-Geruch wahr­ge­nom­men wer­den konn­te, wur­den die Män­ner durch­sucht. Bei einem 24-Jäh­ri­gen tauch­ten etwa vier Gramm Mari­hua­na auf, was von der Poli­zei sicher­ge­stellt wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Ver­kehrs­un­fäl­le

LEE­STEN. Ein 68-Jäh­ri­ger befuhr am Mitt­woch­mor­gen mit sei­nem Pkw die St2188 in auf­stei­gen­der Rich­tung. In der Werns­dor­fer Stra­ße parkt ein Post­fahr­zeug am rech­ten Fahr­bahn­rand, wel­ches der Renault-Fah­rer beim Vor­bei­fah­ren tou­chier­te. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab anschlie­ßend einen Wert von 2,28 Pro­mil­le. Die Gesamt­scha­dens­hö­he beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.

BUR­GE­BRACH. Am Mitt­woch­mor­gen befuhr ein Lkw-Fah­rer die B22 in öst­li­cher Rich­tung. Zwi­schen Bir­kach und Ober­harns­bach wur­de er zunächst von einem Klein­trans­por­ter über­holt, anschlie­ßend konn­te er im Rück­spie­gel einen Kia-Fah­rer erken­nen, wel­cher eben­so zum Über­ho­len ange­setzt hat­te und bereits auf der Gegen­fahr­bahn war. Ein Audi-Fah­rer befand sich hin­ter dem Lkw und zog auf die Gegen­fahr­bahn, hier­bei über­sah er den bereits im Über­hol­vor­gang befind­li­chen Kia-Fah­rer. Die­ser kam durch das Aus­weich­ma­nö­ver links in Ban­kett um dann anschlie­ßend mit dem Audi-Fah­rer zu kol­li­die­ren. Der Sach­scha­den an allen drei Fahr­zeu­gen liegt bei ca. 7.700 Euro.

Son­sti­ges

DÖRF­LEINS. Mit abge­lau­fe­nen Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen war in der Nacht zum Don­ners­tag ein Klein­kraft­rad­fah­rer in der Dörf­lein­ser Stra­ße unter­wegs und wur­de von Poli­zei­be­am­ten der Land­kreis­po­li­zei kon­trol­liert. Die Wei­ter­fahrt wur­de dem Fahr­zeug­füh­rer unter­sagt. Zudem muss er sich wegen eines Ver­ge­hens nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz verantworten.

In die­sem Zusam­men­hang weist die Poli­zei dar­auf hin, dass die alten blau­en Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen mit Ablauf des 28. Febru­ars ihre Gül­tig­keit ver­lo­ren. Ab 1. März müs­sen für die Sai­son 2022/2023 die neu­en grü­nen Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen mon­tiert werden.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

E‑Bike unzu­läs­sig „auf­ge­motzt“

Bam­berg. Weil er ziem­lich flott mit sei­nem E‑Bike unter­wegs war, fiel ein 30jähriger am Mitt­woch­vor­mit­tag einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei auf. Die Über­prü­fung ergab einen unzu­läs­si­gen lei­stungs­stär­ken Elek­tro­mo­tor und einen Gas­dreh­griff für das Fah­ren ohne Tret­un­ter­stüt­zung. Die hier­für erfor­der­li­che Ver­si­che­rung war nicht vor­han­den. Das Zwei­rad wur­de zur tech­ni­schen Begut­ach­tung sicher­ge­stellt. Anzei­gen wegen Ver­stoß gegen zulas­sungs­recht­li­che Vor­schrif­ten und das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz folgen.

Ver­si­che­rung war abgelaufen

Bam­berg. Mit einem abge­lau­fe­nen (blau­en) Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen an sei­nem Motor­rol­ler wur­de am Mitt­woch­mor­gen ein 29jähriger in Gaustadt von einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei ange­trof­fen. Ein Fol­ge­ver­trag für eine Ver­si­che­rung lag nicht vor, wes­we­gen die Wei­ter­fahrt unter­sagt wur­de. Eine Anzei­ge wegen Ver­stoß gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz folgt.

Dro­gen­fahrt mit Motorroller

Bam­berg. Erkenn­bar unter Dro­gen­ein­fluss stand am Mitt­woch­abend der 43jährige Fah­rer eines Motor­rol­lers, als er in Bam­berg-Nord von einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­liert wur­de. Er gab Dro­gen­kon­sum zu. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­sagt und eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Buß­geld, Punk­te und Fahr­ver­bot kom­men nun auf den Mann zu.

Sprint blieb erfolglos

Bam­berg. Als ein 17jähriger am spä­ten Mitt­woch­abend von einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei in Bam­berg-Nord kon­trol­liert wer­den soll­te, sprin­te­te der Jugend­li­che plötz­lich los und flüch­te­te, konn­te jedoch kurz danach von einem Beam­ten ein­ge­holt wer­den. Der Grund für sei­ne Flucht waren eini­ge Gramm Mari­hua­na, die er in sei­ner Umhän­ge­ta­sche mit­ge­führt hat­te. Das Rausch­gift wur­de sicher­ge­stellt und der jun­ge Mann an sei­ne Erzie­hungs­be­rech­tig­ten über­ge­ben. Eine Anzei­ge wegen ille­ga­len Dro­gen­be­sit­zes folgt.

E‑Scooter ohne Versicherung

Bam­berg. Mit einem abge­lau­fe­nen (schwar­zen) Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen aus dem Jahr 2020 an sei­nem E‑Scooter wur­de am Mitt­woch, kurz vor Mit­ter­nacht, ein 21jähriger in Bam­berg-Nord von einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei ange­trof­fen. Die Ver­si­che­rung war seit über einem Jahr abge­lau­fen, wes­we­gen die Wei­ter­fahrt unter­sagt wur­de. Eine Anzei­ge wegen Ver­stoß gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz folgt.

Mari­hua­na sichergestellt

Bam­berg. Ein Tüt­chen mit eini­gen Gramm Rausch­gift in sei­ner Jacken­ta­sche för­der­te am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen die Kon­trol­le eines 23jährigen in der Wun­der­burg durch eine Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei zu Tage. Das Rausch­gift wur­de sicher­ge­stellt und der jun­ge Mann wegen ille­ga­len Dro­gen­be­sit­zes angezeigt.

Fahr­strei­fen plötz­lich gewechselt

Gun­dels­heim. Um einen ein­fah­ren­den Fahr­zeug das Ein­fä­deln in die Haupt­fahr­bahn zu erleich­tern, wech­sel­te im dich­ten Berufs­ver­kehr am Mitt­woch­mor­gen ein bis­lang unbe­kann­ter Fah­rer eines Sat­tel­zugs oder auch LKW-Zuges auf der A 70, am Kreuz Bam­berg in Rich­tung Würz­burg, plötz­lich auf den lin­ken Fahr­strei­fen. Er über­sah dabei den neben ihm fah­ren­den Sko­da eines 38jährigen, der eine seit­li­che Kol­li­si­on mit dem Sat­tel­auf­lie­ger oder Anhän­ger nicht ver­mei­den konn­te. Es ent­stand Sach­scha­den von rund 5000 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher, von dem nichts wei­ter bekannt ist, setz­te sei­ne Fahrt unge­bremst fort. Die Auto­bahn­po­li­zei bit­tet hier­zu um Zeu­gen­hin­wei­se unter Tel. 0951/9129–510.

Kran­ken­trans­port­wa­gen über­schlägt sich auf A 70

Hall­stadt. Weil ihm plötz­lich übel wur­de, bemerk­te der 18jährige Fah­rer eines Kran­ken­trans­port­wa­gens am Mitt­woch­nach­mit­tag einen vor ihm fah­ren­den Klein­bus nicht und fuhr die­sem unge­bremst und seit­lich ver­setzt ins Heck. Der Kran­ken­wa­gen kam ins Schleu­dern, kipp­te auf die rech­te Sei­te, über­schlug sich und prall­te gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke bevor er auf dem lin­ken Fahr­strei­fen zum Lie­gen kam. Der 63jährige Fah­rer des Klein­bus­ses blieb unver­letzt, der Fah­rer und der 43jährige Bei­fah­rer des KTW wur­den leicht ver­letzt ins Kran­ken­haus gebracht. Bei­de Fahr­zeu­ge waren auf Leer­fahrt und daher ohne Pas­sa­gie­re. Die Fahr­bahn der A 70 in Rich­tung Bay­reuth muss­te für Unfall­auf­nah­me, Ber­gung der Fahr­zeu­ge und Fahr­bahn­rei­ni­gung für ca. 2 Stun­den gesperrt wer­den. In Gegen­rich­tung kam es eben­falls zu Behin­de­run­gen. Die Feu­er­wehr Viereth, Ret­tungs­dienst und Auto­bahn­mei­ste­rei waren mit zahl­rei­chen Ein­satz­kräf­ten vor Ort. Der Sach­scha­den sum­miert sich auf rund 100000 Euro.

Dro­gen­fahrt mit E‑Scooter

Hirschaid. Unter Dro­gen­ein­wir­kung stand der 38jährige Fah­rer eines E‑Scooter, der am Mitt­woch­vor­mit­tag durch Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei im Indu­strie­ge­biet ange­trof­fen wur­de. Ein Dro­gen­test ver­lief posi­tiv. Die erfor­der­li­che Ver­si­che­rung für den E‑Scooter lag zudem nicht vor. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­sagt und eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Anzei­gen wegen der Dro­gen­fahrt und Ver­stoß gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz folgen.

Gegen die Außen­schutz­plan­ke gedrückt

Forch­heim. Aus Unacht­sam­keit kam am Mitt­woch­mor­gen der 42jährige Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges zu weit nach rechts und drück­te auf der A 73 den Seat einer 30jährigen, die am Aus­fä­del­strei­fen der Aus­fahrt Forch­heim-Nord, Rich­tung Süden, unter­wegs war, gegen die Außen­schutz­plan­ke. Der Sach­scha­den sum­miert sich auf rund 3500 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. In der Zeit von Mitt­woch, 08:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr stell­te eine 27-Jäh­ri­ge in der Ruhalm­stra­ße auf einem Leh­rer­park­platz ihren roten Maz­da unbe­schä­digt ab. Als sie dort­hin zurück­kehr­te, muss­te sie einen Krat­zer im Bereich der lin­ken Fahr­zeug­sei­te fest­stel­len. Der bis­lang unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­rer hat­te ver­mut­lich beim Aus­par­ken einen Scha­den von ca. 800,– Euro ver­ur­sacht. Hin­wei­se wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim erbe­ten unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0.

Forch­heim. Am Mitt­woch­mor­gen lief in der Hain­brun­nen­stra­ße eine 49-jäh­ri­ge Fuß­gän­ge­rin über den dor­ti­gen Über­weg. Sie hat­te zu die­sem Zeit­punkt Grün­licht. Zur glei­chen Zeit bog ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer eines schwar­zen SUV aus der Bay­reu­ther Stra­ße nach rechts ab und über­sah dabei wohl die Fuß­gän­ge­rin. Die­se wur­de dadurch trotz einer Voll­brem­sung des Pkws leicht an der Hüf­te ver­letzt. Der Ver­ur­sa­cher selbst oder Zeu­gen eines sol­chen Vor­falls wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen unter der Tele­fon-Nr. 09191/7090–0.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Mitt­woch­mor­gen konn­te auf der Sport­in­sel ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge beob­ach­ten, wie vier Jugend­li­che im Alter zwi­schen 14 und 16 Jah­ren an der Ska­ter­bahn Graffiti´s sprüh­ten. Auf den Ska­ter­ram­pen brach­ten die­se ver­schie­de­ne Schrift­zü­ge an und ver­ur­sach­ten dabei einen Scha­den von ca. 1.000,– Euro. Sie wer­den sich nun wegen Sach­be­schä­di­gung ver­ant­wor­ten müssen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Betrun­ken mit dem Fahr­rad verunfallt

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­abend gegen 23.00 Uhr kam es in der Kulm­ba­cher Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall, wobei eine Per­son leicht ver­letzt wur­de. Ein merk­lich alko­ho­li­sier­ter 26-Jäh­ri­ger fuhr mit sei­nem Fahr­rad durch die Kulm­ba­cher Stra­ße und stieß dabei gegen einen gepark­ten VW Golf, wobei ein Sach­scha­den von etwa 1.000 Euro ent­stand. Der jun­ge Mann wur­de zur ambu­lan­ten Behand­lung in ein Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Er hat­te einen Atem­al­ko­hol­wert von knapp 3 Pro­mil­le. Er erhält ent­spre­chen­de Anzei­gen u.a. wegen Gefähr­dung des Straßenverkehrs.