Am 28. Janu­ar ende­te der Wett­be­werb für rund 98.000 Schü­le­rin­nen und Schü­ler, Stu­die­ren­de und Azu­bis und jun­ge Erwach­se­ne euro­pa­weit. Auch im Geschäfts­ge­biet der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels betei­lig­ten sich 567 Teil­neh­mer in 217 Teams. Tra­di­ti­ons­ge­mäß zeich­net die Spar­kas­se die besten Teams mit Geld- und Sach­prei­sen aus.

In der 39. Spiel­run­de pro­fi­tier­ten die jun­gen Teil­neh­men­den vom beweg­ten zwei­ten Pan­de­mie-Bör­sen­jahr. Der ver­län­ger­te Spiel­zeit­raum von 10 auf 17 Wochen ermög­lich­te es den Teil­neh­men­den, ihre Anla­ge­stra­te­gie noch län­ger zu ver­fol­gen. Die Teams setz­ten vor allem auf bekann­te Akti­en der USGro­ß­kon­zer­ne wie Tes­la, Ama­zon, Apple.

Davon pro­fi­tier­ten auch die Sie­ger­teams im Schü­ler­wett­be­werb in unse­rem Geschäfts­ge­biet. In der Depot­ge­samt­wer­tung stei­ger­te das Team Ice Pega­sus von der Staat­li­chen Real­schu­le 2 in Coburg das Start­ka­pi­tal von 50.000 Euro auf 53.890,57 Euro. Ihren Depot­zu­wachs erziel­te die Spiel­grup­pe haupt­säch­lich mit den Wert­pa­pie­ren von Tes­la, Apple und Auto­desk. Zum Ver­gleich: Die Deutsch­land­sie­ger „dkwa­sist­das“ der Kate­go­rie Schü­ler (Kreis- u. Stadt­spar­kas­se Kauf­beu­ren) haben mit einem Depot­wert von 61.771,90 € gewonnen.

Auch nach­hal­ti­ge Geld­an­la­gen ste­hen beim Plan­spiel Bör­se seit vie­len Jah­ren hoch im Kurs. Hier erwirt­schaf­te­te das Team Star­ted­From­The­Bot­tom von der Staat­li­chen Fach­ober­schu­le Coburg mit 3.164,43 Euro den höch­sten Nachhaltigkeitsertrag.

Im Leh­rer­wett­be­werb erreich­te in unse­rem Geschäfts­ge­biet das Team Blue­Horseshoe vom Gym­na­si­um Alber­ti­num mit 51.138,66 Euro den ersten Platz.

Alle Rang­li­sten und Sie­ger fin­den Sie auch auf Aktu­el­le Rang­li­sten der Spiel­run­de 2021 | Plan­spiel Bör­se (plan​spiel​-boer​se​.de)