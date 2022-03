Für die kom­men­de Sai­son ste­hen noch drei Abgän­ge fest. Gleich­zei­tig ver­pflich­tet der HSC Coburg zwei wei­te­re star­ke Neu­zu­gän­ge – einer kommt vom Liga­kon­kur­ren­ten VfL Gum­mers­bach, der ande­re vom pol­ni­schen Erst­li­gi­sten Gor­nik Zabrze.

Dieudon­né Muben­zem wird den HSC 2000 Coburg nach einer Sai­son ver­las­sen. Ver­pflich­tet wur­de der 25-Jäh­ri­ge Rück­raum-Rech­te vor der Sai­son als Reak­ti­on auf die Lang­zeit­ver­let­zung von Jakob Knau­er. „Dido“ hat die­se Lücke geschlos­sen und dem Team damit in einer schwie­ri­gen Zeit sehr weitergeholfen.

Auch Karl Toom wird den Ver­ein nach die­ser Sai­son ver­las­sen. Der 24-Jäh­ri­ge wird, auf eige­nen Wunsch, aus sei­nem noch für ein wei­te­res Jahr lau­fen­den Ver­trag vor­zei­tig aus­tre­ten. Grund dafür ist, dass der wurf­star­ke Rück­raum-Lin­ke wie­der zurück in sei­ne est­ni­sche Hei­mat und damit gleich­zei­tig auch wie­der näher zu sei­ner Fami­lie möchte.

Der drit­te und letz­te Abgang betrifft Lukas Jus­ke­nas. Der Spie­ler auf der Rück­raum-Mit­te-Posi­ti­on war direkt zum Sai­son­start zur Mann­schaft des HSC Coburg gesto­ßen und muss­te damit ohne wirk­li­che Vor­be­rei­tung Anschluss fin­den und nach dem ver­let­zungs­be­ding­ten Aus­fall von Tobi­as Varv­ne viel Ver­ant­wor­tung über­neh­men. Die Win­ter­vor­be­rei­tung konn­te der „1 gegen1“- und koope­ra­ti­ons­star­ke Jus­ke­nas auf­grund der Teil­nah­me an der Euro­pa­mei­ster­schaft eben­falls nicht absol­vie­ren. Nach reif­li­cher Über­le­gung ist der Ver­ein zu dem Ent­schluss gekom­men, dass der aus­lau­fen­de Ver­trag über die­se Sai­son hin­aus nicht ver­län­gert wird.

Der HSC 2000 Coburg bedankt sich schon jetzt bei allen drei Spie­lern für ihren Ein­satz und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute. Für die ver­blei­ben­den Spie­le gilt es nun, alle Kräf­te zu bün­deln und kon­zen­triert die näch­sten Par­tien anzugehen.

HSC 2000 Coburg ver­pflich­tet Fynn Her­zig und Bart­lo­miej Bis

Mit Fynn Her­zig kommt ein jun­ger und für sein Alter schon sehr kom­plet­ter Rück­raum-Links-Spie­ler vom Liga­kon­kur­ren­ten VfL Gum­mers­bach in die Vestestadt und unter­schreibt einen Zwei-Jah­res-Ver­trag. Der 23-Jäh­ri­ge ist 1,94 Meter groß, 95 kg schwer und ver­fügt im Angriff über eine sehr gute Spiel­idee mit viel Zug zum Tor. „Fynn ist ein sehr kom­plet­ter Rück­raum­spie­ler der gut ver­tei­digt, aber auch sei­ne Qua­li­tä­ten im Angriff hat, wo er mit sei­nem guten Spiel­ver­ständ­nis immer wie­der sei­ne Mit­spie­ler in Sze­ne bringt. Dazu hat er noch einen sehr guten Wurf aus der 2. Rei­he,“ beschreibt Chef­trai­ner Bri­an Anker­sen sei­nen Neu­zu­gang. Mit die­sen Eigen­schaf­ten und sei­nen per­sön­li­chen Zie­len wird Fynn Her­zig dem HSC hel­fen, gera­de nach dem Abgang von Tobi­as Varv­ne eine neue Genera­ti­on auf­zu­bau­en. Er selbst blickt mit Vor­freu­de auf sei­ne Zeit nach Coburg: „Ich freue mich sehr auf die neue Auf­ga­be hier in Coburg, die Fans des HSC und die gesam­te Stadt. Für mich ist es eine gro­ße Chan­ce, sport­lich den näch­sten Schritt zu gehen, aber auch um mich per­sön­lich wei­ter­zu­ent­wickeln. Der Ver­ein hat mir von Anfang an ein super Gefühl gege­ben. So haben mich vor allem die pro­fes­sio­nel­len Struk­tu­ren, der sehr wert­schät­zen­de und respekt­vol­le Umgang und die mann­schaft­li­che Zusam­men­stel­lung über­zeugt. Mit der Phi­lo­so­phie, sowohl von Jan Gorr also auch von Bri­an Anker­sen, kann ich mich voll iden­ti­fi­zie­ren und ich den­ke, dass ich da sehr gut rein­pas­sen wer­de. Ich freue mich sehr, ab Som­mer in Coburg für den HSC auf­zu­lau­fen,“ so Fynn Herzig.

Auch auf der Kreis­läu­fer­po­si­ti­on wird der HSC Coburg durch den Polen Bart­lo­miej Bis ver­stärkt. Er kommt vom pol­ni­schen Erst­li­gi­sten Gor­nik Zab­r­ze und unter­schreibt eben­falls einen Zwei-Jah­res-Ver­trag. Mit sei­nen 1,94 Meter und 110 kg Kör­per­ge­wicht gewin­nen die Cobur­ger einen phy­sisch star­ken Spie­ler­ty­pen, der beim pol­ni­schen Spit­zen­club Vive Kiel­ce aus­ge­bil­det wur­de und sich durch sei­ne Lei­stun­gen zuletzt bis in die pol­ni­sche Natio­nal­mann­schaft gespielt hat. Bart­lo­miej Bis freut sich schon heu­te sehr auf die neue Sai­son: „Ich bin sehr glück­lich ab der näch­sten Sai­son ein Teil des HSC Coburg zu sein. Vor allem auf mein erstes Spiel in der HUK-COBURG are­na vor den Cobur­ger Fans freue ich mich schon sehr. Ich möch­te dem Ver­ein so viel wie mög­lich von mir geben und hof­fe, dass wir gemein­sam um gro­ße Zie­le kämp­fen und die­se errei­chen.“ Zusam­men mit Jan Schäf­fer und Ste­fan Bau­er kann der HSC damit auch in der neu­en Sai­son auf ein star­kes Kreis­läu­fer-Trio zurück­grei­fen. „Mit Bis bekom­men wir einen ech­ten Kämp­fer, der bei der letz­ten EM sei­ne Abwehr­fä­hig­kei­ten bewie­sen hat. In sei­nem Ver­ein in Polen ist er zur­zeit Kapi­tän, dar­um kön­nen wir uns auf einen Spie­ler mit Füh­rungs­qua­li­tä­ten freu­en. Mit drei unter­schied­li­chen Kreis­läu­fer­ty­pen sind wir auf die­ser Posi­ti­on sehr gut auf­ge­stellt“, beschreibt Bri­an Anker­sen den Polen.

Aktu­ell ist der 24-Jäh­ri­ge Kreis­läu­fer ver­letzt und lei­det an einer Kreuz­band­ver­let­zung, wel­che er sich bei der EM im Janu­ar zuge­zo­gen hat. Bei plan­mä­ßi­gem Hei­lungs­ver­lauf wird er der Mann­schaft vor­aus­sicht­lich ab Sep­tem­ber zur Ver­fü­gung stehen.

„Mit die­sen bei­den Neu­ver­pflich­tun­gen sind die Kader­pla­nun­gen für die kom­men­de Sai­son so gut wie abge­schlos­sen. Ledig­lich die Ver­pflich­tung eines Nach­fol­gers von Paul Schi­ko­ra auf der Rechts-Außen-Posi­ti­on steht aktu­ell noch aus. Damit haben alle Betei­lig­ten zu einem frü­hen Zeit­punkt Pla­nungs­si­cher­heit und kön­nen sich voll und ganz auf die aktu­el­le Sai­son kon­zen­trie­ren. Das ist sehr wich­tig für uns, denn schließ­lich geht es in den kom­men­den Wochen vor allen Din­gen dar­um, mit bes­se­ren und sta­bi­le­ren Spiel­lei­stun­gen die not­wen­di­gen Punk­te für den Liga­er­halt zu sichern,“ so HSC-Geschäfts­füh­rer Jan Gorr abschließend.