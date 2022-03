Der Früh­ling kann kommen!

Am letz­ten März­wo­chen­en­de fin­det rund um Schloss Thur­nau der belieb­te Lenz­ro­sen & Oster­markt statt. Mit den ersten war­men Früh­lings­son­nen­strah­len bie­ten Blu­men­händ­ler, Kunst­hand­wer­ker, Deli­ka­tes­sen­be­trie­be und Künst­ler ihre Waren zum Kauf an. Rund 100 Stand­be­trei­ber wer­den erwartet.

2016 wur­de der Markt ins Leben geru­fen und fand seit­her vier Mal statt. Mit sei­nem bun­ten Waren­an­ge­bot, den tol­len Aktio­nen rund um Oster­bräu­che und sei­ner fröh­li­chen Atmo­sphä­re war er von Anfang an ein ech­ter Besu­cher­ma­gnet. In den bei­den letz­ten Jah­ren muss­te der Lenz­ro­sen & Oster­markt lei­der aus­ge­setzt wer­den. Umso mehr freut sich Orga­ni­sa­to­rin Ste­fa­nie Kober, dass der Markt nun wie­der unter Ein­hal­tung der gel­ten­den Hygie­ne­auf­la­gen ermög­licht wor­den ist: „Ich bin sehr froh, dass der schö­ne Markt rund um´s Schloss Thur­nau wie­der statt­fin­den darf. Zunächst fas­sen wir den Lenz­ro­sen & Oster­markt als rei­nen Waren­markt ins Auge. Wir hof­fen jedoch auf wei­te­re Locke­run­gen, so dass auch das Rah­men­pro­gramm und der Bier­gar­ten wie­der zur guten Lau­ne aller Besucher:innen bei­tra­gen wird.“

Ein­tritts­kar­ten für den Markt sind ab sofort in der Buch­hand­lung Max Häuß­in­ger am Mitt­le­rer Markt 1 und in der Lot­to-Annah­me­stel­le Schmidt in der Bür­ger­mei­ster-Klein­lein-Stra­ße 3, Thur­nau, für 5 Euro im Vor­ver­kauf erhält­lich. Der regu­lä­re Ein­tritts­preis beträgt 7 Euro, Kin­der bis 16 Jah­re haben frei­en Eintritt.

Über die Auto­bahn A70, Aus­fahrt Thur­nau Ost oder Thur­nau West, ist der Markt bequem zu errei­chen. Aus­rei­chend Park­mög­lich­kei­ten befin­den sich im Umkreis von nur weni­gen Gehminuten.

Unter www​.rosen​mes​se​.de wer­den tages­ak­tu­ell Neu­ig­kei­ten zum Markt ver­öf­fent­licht. Wird der Bus­pen­del­ver­kehr ein­ge­setzt? Fin­det par­al­lel ein Gour­met-Markt statt? Wird die Hasen­renn­bahn wie­der auf­ge­baut sein? Und natür­lich – wel­che Regeln gel­ten für den Besuch?

Wir freu­en uns auf ein fröh­li­ches Fest und einen leben­di­gen Genuss- und Pflanzenmarkt!