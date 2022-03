Am Frei­tag, 01.04.2022, und Sams­tag, 02.04.2022, jeweils 19:00 Uhr, zeigt die Kul­tur­fa­brik KUFA Kurz­fil­me. Für die drit­te Fol­ge von Bam­berg Flim­mern wur­den wie­der histo­ri­sche Film­schnip­sel aus dem Stadt­ar­chiv und dem Deutsch­land­spie­gel über Bam­berg aus­ge­gra­ben. Berich­tet wird über die Sym­pho­ni­ker, die Sand­ker­wa, den Bam­ber­ger Katho­li­ken­tag 1966 sowie den Dom­rei­ter­staf­fel­lauf und die Reg­nitz-Regat­ta im Jahr 1962.

Schwer­punkt der Film­rei­he ist die Doku­men­ta­ti­on – „Bam­bärch – fom griich fäscho­ond; fom schdodd­rod ned.“ Der Titel stammt vom Bam­ber­ger Mund­art­dich­ter Ger­hard C. Krisch­ker, der mit dem Spruch tref­fend die Abriss­po­li­tik der Stadt­obe­ren beschrie­ben hat, die in den Jahr­zehn­ten nach dem Zwei­ten Welt­krieg eine Viel­zahl an histo­ri­sti­schen Gebäu­de opfer­te, um Platz für moder­ne Geschäfts­bau­ten und einen unge­hin­der­ten Ver­kehrs­fluss zu schaffen.

Der Ein­tritt ist frei. Wegen der begrenz­ten Teil­neh­mer­zahl ist eine Anmel­dung unter kufa@​lebenshilfe-​bamberg.​de . Wei­te­re Infos zu den Fil­men gibt es auf www​.kufa​-bam​berg​.de.