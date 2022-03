Micha­el Mel­ber, der Geschäfts­füh­rer des Job­cen­ters Lich­ten­fels: „Wir müs­sen uns alle in die­sem Jahr auf gestie­ge­ne Heiz- und Strom­ko­sten ein­stel­len. Für Kun­den des Job­cen­ters ist das beson­ders her­aus­for­dernd. Heiz­ko­sten wer­den über die gesetz­li­chen Rege­lun­gen zu den Bedar­fen für Unter­kunft und Hei­zung regel­mä­ßig in der Höhe, in der sie anfal­len, von den Job­cen­tern über­nom­men. Anders ist es hin­ge­gen bei den Strom­ko­sten. Strom ist Teil des Regel­be­dar­fes für den täg­li­chen Lebens­un­ter­halt und die Höhe der ein­zel­nen Bestand­tei­le wer­den vom Gesetz­ge­ber in regel­mä­ßi­gen Abstän­den über­prüft und ange­passt. Stei­gen die Strom­ko­sten, müs­sen die Kun­den die Mehr­ko­sten daher vor­über­ge­hend ggf. sel­ber tra­gen. Das kann zu finan­zi­el­len Bela­stun­gen füh­ren, weil für ande­re Aus­ga­ben, etwa für Ernäh­rung, Klei­dung und Kör­per­pfle­ge dann weni­ger Geld zur Ver­fü­gung steht.

Die Job­cen­ter haben hier aller­dings lei­der kei­nen Spiel­raum, den Regel­be­darf anzu­pas­sen. Sie kön­nen jedoch zur Über­brückung der finan­zi­el­len Not­la­ge ein Dar­le­hen bewil­li­gen. Wir bit­ten die Men­schen, die auf­grund der gestie­ge­nen Strom­ko­sten in Zah­lungs­ver­zug gera­ten, sich früh­zei­tig an uns zu wen­den, damit wir gemein­sam eine Lösung fin­den kön­nen, um eine Sper­rung der Ener­gie­ver­sor­gung zu vermeiden.“