Ab 7. März ver­an­stal­tet „Oki­na­wa-Kara­te in der Frän­ki­schen Schweiz“ mit ihren ange­schlos­se­nen Ver­ei­nen: Glo­ria Wei­lers­bach, DJK Neu­ses, SV Pretz­feld, DJK Effeltrich, Sp.Vgg. Reuth und SV Pox­dorf, wie­der Schnup­pern für Alle. Unter dem Mot­to „Kara­te ler­nen leicht gemacht“ füh­ren unse­re geprüf­ten Trai­ner des Deut­sche-Kara­te-Ver­ban­des durch ihr struk­tu­rier­tes Trai­ning, wel­ches sich am DKV-Kon­zept unse­res Kara­te­ver­ban­des ori­en­tiert. Dabei wer­den die Grund­la­gen des Kara­te unter Ver­wen­dung geziel­ter metho­di­scher Ver­ein­fa­chun­gen in kur­zer Zeit ver­mit­telt. So absol­vie­ren die Akti­ven ihre Ein­hei­ten zu den The­men Grund­schu­le, Abwehr, Gegen­an­griff und Bewe­gungs­ab­läu­fe. Beweg­lich­keit und das damit ver­bun­de­ne posi­ti­ve Lebens­ge­fühl neh­men eine immer grö­ße­re Rol­le in unse­rer Gesell­schaft ein. Kara­te mit sei­ner Mischung aus Bewe­gung, Kon­di­tio­nie­rung und sozia­ler Inter­ak­ti­on eig­net sich her­vor­ra­gend, um bis ins fort­ge­schrit­te­ne Alter sport­lich aktiv zu sein und dabei Freu­de zu haben. Ein wei­te­rer Plus­punkt ist, dass die ersten Schrit­te in der Turn­hal­le pro­blem­los erst auch im Erwach­se­nen­al­ter gemacht wer­den kön­nen. Genau für die­se Ziel­grup­pe ist unser Start am 7. März ide­al geeig­net.“, beschreibt Hel­mut Sta­del­mann das Kon­zept unse­rer Ver­ei­ne. Übri­gens ist das täg­li­che Trai­ning bei uns kostenlos.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.kara​te​kampf​kunst​.de